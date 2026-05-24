Así queda el mapa de la Hypermotion 26/27: rivales confirmados para el CD Tenerife

Un mapa a medio hacer. Ya se conoce la identidad de la mayoría de equipos que serán rivales del CD Tenerife a partir del próximo 15 de agosto -presumible fecha de comienzo de la Liga Hypermotion- pero aún es pronto para dar definitivamente por cerrada la configuración de la categoría de plata, en la que convivirán varios históricos e incluso algunos equipos que han disputado competiciones europeas, entre ellos el representativo.

La coincidencia en Segunda División de varios clubes que suman decenas de miles de abonados y audiencias millonarias por televisión han disparado la cotización de los derechos audiovisuales, que este año batirán récord. Además, en la Hypermotion crece la sensación de que nadie tiene la permanencia asegurada, ni tan siquiera los presupuestos más potentes.

Sin el Real Zaragoza

El descenso a las tinieblas del Tenerife en la 24/25 y el desastre absoluto del Real Zaragoza, tras varios años asomándose al abismo, convierten la competición en una auténtica ratonera incluso para los más ilustres. «Por algo la llaman la Hipertensiones», bromeó Felipe Miñambres la semana pasada, sumándose al uso de esta denominación que ya es habitual en las redes.

De Primera División ya había caído el Real Oviedo, que cambiará de entrenador para intentar el ascenso exprés, auxiliado por el fondo de ayuda s los recién descendidos. Además, el sábado se certificó el drama del Real Mallorca y el del Girona. En el cuadro asturiano, tomó una decisión que se confirmó errónea:la destitución a las primeras de cambio de Veljko Paunovic cuando tenía al equipo en puestos de permanencia. La soberbia le salió cara a los propietarios del club, quienes subrayaron entonces que tenían equipo para mucho más.

En cuanto al Mallorca, su trayectoria errática de todo este curso culminó con la pérdida de su sitio en Primera tras varios años consecutivos en la élite. De nada le bastó acabar la temporada con victoria en casa (3-0 precisamente ante el Oviedo)y con una duda en el banquillo, por cuanto no se descarta la continuidad de Demichelis en la Hypermotion. «El club debe reconstruirse para volver», dijo el sábado. En idéntica línea piensan en el Girona, que no tenía plantilla para descender, y que además contaba con un entrenador solvente a los mandos como Míchel. El cuadro rojiblanco ha sido protagonista en dos de las fechas más relevantes para el tinerfeñismo en este siglo: su último ascenso a Primera, que se conquistó en Montilivi con gol de Kome; y la final por el ascenso que cambió la vida a ambos clubes:al Girona lo catapultó y para el Tenerife le abrió un cambio sombrío que acabó con sus huesos fuera del fútbol profesional.

Estos tres equipos recién desceddidos partirán con el rol de favoritos y a su vez con la presión de saberse obligados a situarse desde muy pronto en las posiciones cabeceras. No empezará con ínfulas de candidato el Tenerife, cuyo máximo accionista verbalizaba hace unos días que el primer propósito será la permanencia, pero sin renunciar a la ambición que ha caracterizado el discurso de Rayco García desde su aterrizaje en el club. El cuadro blanquiazul lideró con solvencia su liga y subió antes que el Eldense, campeón del otro grupo. Aún habrá que esperar varias semanas para dilucidar quiénes les acompañarán en el tránsito desde Primera RFEF, pero por el camino largo, el de los playoff. Unos cruces que empezarán envueltos en polémica, después de que el Pontevedra celebrase una clasificación que, reglamento en mano, la Federación le arrebató con efecto retardado. El gran beneficiado fue el Castilla, que se creía fuera y está dentro. Por una parte del cuadro Europa-Celta Fortuna y Ponferradina-Atlético Madrileño; por la otra, Castilla -Sabadell y Villarreal B-Zamora.

Futuros rivales

El desenlace de estas eliminatorias podría alimentar la presencia de filiales en Segunda. De momento, solo uno con billete confirmado, el de la Real Sociedad. También los días venideros definirán si la venidera 26/27 trae de vuelta una doble ración de derbis canarios. El clásico isleño por antonomasia se reeditará en Segunda, la categoría en la que más veces se ha disputado, siempre y cuando Las Palmas se quede sin el ascenso que persigue. El duelo regional que sí está confirmado es el asturiano, con el Oviedo recién caído y el Sporting de Álex Corredera –cerró la temporada con gol– en busca de refuerzos como Jorge Sáenz, que ya ha firmado su contrato.

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Para el Tenerife y su afición, será una singladura emocionante. Aún sin fecha fija para el inicio, por cuanto el sindicato de futbolistas trabaja para retrasar el comienzo al 22 de agosto. La próxima semana se clarificará si baja el Leganés de Jorge Sáenz o lo hace el Mirandés de Aarón. Al representativo le espera un viaje al extranjero para visitar Andorra y, sin duda el más tortuoso, el que hará el equipo para llegar a Ceuta.