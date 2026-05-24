Cervera: «Espero una plantilla acorde a Segunda»

El técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera, no acabó nada conforme con la imagen ofrecida por los suyos en el cierre de la exitosa campaña 2025/26. Sin embargo, lo más elocuente de su última comparecencia ante los medios fue el mensaje que sugirió respecto a la reestructuración de la plantilla con vistas a su aterrizaje en la Hypermotion. «Espero un equipo acorde a Segunda», incidió el míster, quien confía en que se produzca una reforma importante. Su deseo de cambiar piezas no afectaría a Aitor Sanz, cuya renovación ansía el jefe de los blanquiazules. Acabado el partido de O Couto, Cervera fue muy claro en su interés en contar con un bloque liderado por capitanes como el centrocampista madrileño y Enric Gallego, que en Ourense firmó su decimonoveno gol de la temporada.

Respecto al partido, Cervera no quiso ni opinar de los goles concedidos por su equipo. Sí dijo que la segunda amarilla a Landázuri «no era evitable, aunque sí la jugada anterior». A su entender, «son cosas que pasen en este tipo de partidos», intrascendentes para el Tenerife como también lo fue el disputado en Salamanca. «Nosotros solemos de otra manera, hacia adelante. Cuando juegas hacia atrás como hoy [por ayer], te pasa esto», lamentó el jefe del banquillo.

Además, se le preguntó por la noticia feliz de la jornada, el estreno del grancanario Jony Hernández, que firmó sus primeros minutos con el primer equipo en edad juvenil. «Mientras ha aguantado el físico ha estado bien. Luego se le veía que le costaba, es un jugador de futuro y se ha llevado una alegría, tanto él como su entorno. Pero con estos futbolistas, como he dicho otras veces, hay mucho camino por recorrer, hay que quemar etapas... porque el fútbol profesional es diferente al hábitat al que están acostumbrados», completó.

A la hora de hacer balance, dijo que ha sido una campaña exigente para el Tenerife y mucho más difícil de lo que puede parecer desde fuera. En cuanto a las despedidas que ayer se produjeron, con muchos jugadores enfilando su adiós al representativo, dijo que era algo esperado. «Muchos tomarán caminos distintos y muchos seguiremos juntos. Lo mejor es que no ha habido ninguna lesión ni ha pasado nada grave. Estamos contentos por la temporada, el último partido ya acabó y, a partir de ahora, el futuro nos juntará a algunos y a otros no», enfatizó.

También quiso remarcar su gratitud a los aficionados desplazados, por los que lamentó que el resultado fuese negativo. «Hemos sido un equipo muy fiable a domicilio y nos apena que se vayan a casa con esta derrota. Ojalá sigan yendo la temporada que viene y nos acompañen a todos los campos», cerró. También dejó entrever que le gustaría que los nuevos fichajes llegasen con prontitud, pero admitió que «es difícil» en el contexto de la Segunda División.

Zona mixta

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