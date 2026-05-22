Álvaro Cervera pone la nota de fin de curso a la temporada del CD Tenerife

En su penúltima rueda de prensa de la temporada –ha dado cerca de 80 durante la competición y todavía le falta la posterior al partido en O Couto–, Álvaro Cervera le puso un "sobresaliente" a estos meses que han llevado al Tenerife de Primera RFEF a Segunda División. "No ha habido ningún pero", destacó restando relevancia a esos detalles propios del fútbol, como las derrotas –cinco–, los partidos que no salieron tan bien al margen de los resultados, las lesiones...

Pero más que su propia evaluación, al técnico le ha gustado que otros entrenadores y dirigentes con los que ha ido conversando hayan hablado tan bien del Tenerife desde fuera. "Según esa gente, la temporada vista desde lejos ha sido impecable porque en ningún momento ha peligrado nuestra posición y tampoco ha variado nuestro juego de muy bueno a muy malo", contó Cervera sin pasar por alto que el Tenerife sí "tuvo pequeños baches", pero ninguno lo suficientemente profundo para desviar al equipo de su camino.

No tan plácido

A diferencia de lo que dijo el presidente Felipe Miñambres el jueves, que para él había sido un curso "plácido", Álvaro apuntó que la "perspectiva" desde el vestuario fue diferente por "algún partido perdido o alguna historia que pasó ahí dentro". Pero ninguno de esos episodios abrió una crisis interna. "Fueron uno o dos días y no toda una semana con preocupación", aclaró. "A lo mejor, cuando fuimos a Ferrol, que era segundo, después de perder en casa, pensamos que si no lográbamos un buen resultado, se iba a montar un gabinete de crisis, pero viajamos tranquilos y con confianza y ganamos", señaló haciendo alusión a una de las jornadas más importantes de esta Liga.

Ahora toca completar el calendario ante un Ourense que se jugará "la permanencia". El Tenerife tratará de cumplir "como siempre" ha hecho, con la intención de competir, aunque esta vez con los matices de no tener alicientes clasificatorios y de ver tan cerca las vacaciones. "Quieras o no, así cuesta entrar en un partido", advirtió. "Pero, por nosotros y por la competición, tendremos la obligación de intentar conseguir un buen resultado", aseguró el entrenador.

Esa será la idea en un encuentro en el que faltarán jugadores como Dani Martín, Aitor Sanz, Noel López o Jesús de Miguel. Lejos de lo que se podría pensar, tantas bajas no le pondrán las cosas difíciles a Cervera a la hora de decidir la alineación. En esa línea dejó una pista de lo que tiene previsto. "En estos últimos partidos estamos procurando dar un premio a la gente que ha participado menos", dijo.

Quiere que siga Gabri

Entre los titulares fijos en O Couto estará Gabri de Vuyst, el portero que ha sido reserva de Dani Martín en casi todas las jornadas. El majorero relevó al gijonés en los encuentros con el Barakaldo, Unionistas y Pontevedra por la baja de su compañero. Con vistas a la próxima campaña, Cervera es partidario de que se mantenga la misma pareja de guardametas. "Gabri se tiene que quedar porque es muy buen portero y un chaval extraordinario», afirmó antes de agregar que «este es un puesto diferente a los demás porque difícilmente se cambia a un portero durante una temporada, y también es bueno que haya dos personas que se lleven bien y ellos se llevan muy bien", dijo de Martín y De Vuyst.

¿Y los demás? Al ser preguntado por el futuro de Maikel y Balde, Cervera comentó que, "ahora mismo, nadie tiene asegurado seguir" principalmente porque los equipos que ascienden suelen renovar sus plantillas y porque "algunos pueden recibir ofertas" y otros podrían salir por no contar para la dirección deportiva.