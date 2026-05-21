Ourense - CD Tenerife: fecha, horario y dónde ver el último partido de la temporada
El conjunto chicharrero cierra la temporada del regreso al fútbol profesional ante un rival que busca un milagro para seguir un año más en Primera Federación
Al CD Tenerife solo le quedan 90 minutos en Primera Federación antes de regresar a Segunda División. El conjunto chicharrero disputará el próximo sábado su último encuentro de la temporada, poniendo fin a una campaña exitosa en la que ha logrado volver al fútbol profesional. El equipo dirigido por Álvaro Cervera cerrará el curso a domicilio ante un Ourense CF que buscará obrar el milagro de la permanencia, aunque no depende de sí mismo para salvarse del descenso.
Tras conseguir el ascenso en la jornada 35, el CD Tenerife contaba los días para llegar a esta última cita del calendario. Ahora, sin nada más en juego que el orgullo y las buenas sensaciones, los chicharreros afrontan la jornada final con tranquilidad, una situación muy distinta a la de su rival.
El Ourense CF pelea por evitar el descenso a Segunda Federación y, aunque lo tiene muy complicado, todas sus opciones pasan por vencer al conjunto blanquiazul. Para que se produzca el milagro, el equipo gallego debe ganar en casa y esperar una carambola: que el Real Avilés pierda en Pontevedra y que el Talavera CF haga lo propio en Cáceres.
¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?
El partido Ourense CF - CD Tenerife se jugará el sábado 23 de mayo a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 38 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio de O Couto (Ourense). La RFEF ha vue,to a programar todos los partidos de esta jornada en horario unificado, ya que muchos equipos tienen posiciones en juego, tanto por lo más alto, como por lo más bajo de la clasificación.
Así puedes ver el Ourense - CD Tenerife
El encuentro entre chicharreros y orensanos podrá verse por el Canal Lineal de la RFEF disponible bajo suscripción en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.
Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro y de las novedades del conjunto chicharrero.
- Es oficial: el Gobierno quiere cambiar la Ley de la Seguridad Social para ampliar la jubilación anticipada a los 61 o 63 años
- El buque escuela más hermoso del mundo navega hacia Santa Cruz de Tenerife: el 'Amerigo Vespucci' hará escala en la isla del 22 al 26 de mayo
- Santa Cruz de Tenerife busca figurantes para un 'rodaje internacional
- Revolución en la curia de la Diócesis de Tenerife a un mes de la visita del papa León
- El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros
- Aprobado el proyecto para crear en Santa Cruz de Tenerife un nuevo 'gran parque' para el ocio y el encuentro vecinal
- El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5
- La Laguna recupera parte de su costa: el Supremo decreta el derribo definitivo del Charco de La Arena, en Punta del Hidalgo