Ourense - CD Tenerife: fecha, horario y dónde ver el último partido de la temporada

Al CD Tenerife solo le quedan 90 minutos en Primera Federación antes de regresar a Segunda División. El conjunto chicharrero disputará el próximo sábado su último encuentro de la temporada, poniendo fin a una campaña exitosa en la que ha logrado volver al fútbol profesional. El equipo dirigido por Álvaro Cervera cerrará el curso a domicilio ante un Ourense CF que buscará obrar el milagro de la permanencia, aunque no depende de sí mismo para salvarse del descenso.

Tras conseguir el ascenso en la jornada 35, el CD Tenerife contaba los días para llegar a esta última cita del calendario. Ahora, sin nada más en juego que el orgullo y las buenas sensaciones, los chicharreros afrontan la jornada final con tranquilidad, una situación muy distinta a la de su rival.

El Ourense CF pelea por evitar el descenso a Segunda Federación y, aunque lo tiene muy complicado, todas sus opciones pasan por vencer al conjunto blanquiazul. Para que se produzca el milagro, el equipo gallego debe ganar en casa y esperar una carambola: que el Real Avilés pierda en Pontevedra y que el Talavera CF haga lo propio en Cáceres.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El partido Ourense CF - CD Tenerife se jugará el sábado 23 de mayo a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 38 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio de O Couto (Ourense). La RFEF ha vue,to a programar todos los partidos de esta jornada en horario unificado, ya que muchos equipos tienen posiciones en juego, tanto por lo más alto, como por lo más bajo de la clasificación.

Así puedes ver el Ourense - CD Tenerife

El encuentro entre chicharreros y orensanos podrá verse por el Canal Lineal de la RFEF disponible bajo suscripción en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

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