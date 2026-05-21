Felipe Miñambres: "Ni en juveniles había vivido una temporada tan plácida"

Visitar dos veces la Basílica de Candelaria en una misma temporada es sinónimo de éxito. El Tenerife cumplió con la tradición de realizar la ofrenda floral a la Patrona de Canarias a comienzos de septiembre, poco después de su debut en Primera RFEF con una victoria en el campo del Guadalajara, y este jueves regresó al templo de la Villa Marina. En este caso, como gesto de agradecimiento por la conquista del ascenso a Segunda División.

Dirigentes, con el consejo de administración al completo, cuadro técnico, futbolistas, auxiliares... En definitiva, todo el equipo fue recibido por el prior Dailos José Melo González y por el director de deportes de la Diocesis Nivariense, Simón Herrera, y también por la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, así como por otras autoridades municipales. Un acto sencillo con presencia de aficionados y con el protocolo habitual, la ofrenda floral y el posterior paso por el camarín de la Basílica para la firma en el libro de visitas. Y otra costumbre, las declaraciones del presidente. Felipe Miñambres repasó el camino recorrido y se detuvo en algunos de los planes pensados por el club con vistas al curso venidero, como la inminente puesta en marcha de la campaña de abonos.

Una temporada plácida

El astorgano, con una amplia experiencia en el fútbol como jugador y como director deportivo, reconoció que nunca había vivido una "temporada tan plácida" como la que terminará este sábado en O Couto con el partido entre el Ourense y el Tenerife, con los locales apurando sus escasas opciones de permanencia y los blanquiazules ascendidos desde el 1 de mayo. "Ni en juveniles había tenido una temporada tan plácida", admitió con el convencimiento de que nunca no volverá a disfrutar de una campaña así. "Aunque en otro nivel, hemos estado como el Real Madrid o el Barcelona, que suelen perder solo cuatro o cinco partidos en una Liga, y eso es muy difícil en cualquier categoría", destacó sobre un Tenerife que, a falta de una jornada, se quedó sin puntuar en cinco encuentros, los dos ante el Unionistas, los disputados en el Heliodoro con el Athletic B y el Racing de Ferrol, y el celebrado en octubre en el campo del Barakaldo.

Enric Gallego, Felipe Miñambres y Mari Brito. / Arturo Jiménez

Recién salido de la ofrenda a la Patrona, Miñambres se mostró "contento y agradecido" por haber podido disfrutar de una "temporada espectacular", en la que "los futbolistas, los técnicos y todos en general hicieron un trabajo excepcional para ascender a falta de cuatro jornadas para el final".

La campaña de abonos

Felipe recordó que al Tenerife aún "le queda un partido", pero, sabiendo en qué categoría competirá en el ejercicio 26/27, el club ya ha empezado a "hacer cosas" pensando en el futuro. "Estamos intentando adelantar, porque sabemos que, para seguir creciendo" tenemos que aprovechar este momento de ilusión que está viviendo el tinerfeñismo", apuntó el dirigente dando a entender que ese entusiasmo será el mejor motor para mover la campaña de abonos. "Estamos en eso", confirmó al ser consultado en las previsiones con la venta de pases de temporada. "La idea es adelantarnos, pero tes algo que lleva un trabajo y tenemos que verlo todo, porque queremos que seamos más en el estadio que en esta temporada", avanzó sin dar muchos detalles sobre una campaña en la que el Tenerife será sensible con los aficionados más fieles, los que reservaron su butaca para ver al equipo en Primera Federación. "Estamos valorando las diferentes situaciones en una campaña de abonados tan grande y con tantas variantes", añadió.

La alcaldesa de Candelaria y los consejeros del CD Tenerife. / Arturo Jiménez

En lo que entró menos fue en el acuerdo con la marca deportiva que cogerá el testigo de Hummel. "¿Macron? No sé de qué me hablan", contestó cuando fue consultado por la cercanía con la firma francesa. "Todo tiene un tiempo, cada situación se verá cuando vaya llegando", se limitó a indicar.

El límite salarial y el acierto

¿Y la futura plantilla? ¿Cambiará mucho? Miñambres no aportó cifras, pero sí destacó la importancia de que la dirección deportiva acierte y advirtió de que el límite salarial impuesto por LaLiga será el que marcará el tope en la inversión. "Sabemos que vamos a tener un límite salarial bajo y será cuestión de acertar con la gente que se quede y se vaya", señaló. "Hay equipos que han logrado estar en los playoff teniendo presupuestos bajos y otros descendidos de Primera a los que les cuesta mantener la categoría", explicó el presidente sin pasar por alto que las diferencias que existen en LaLiga EASports no se ven tanto en Segunda, "que es una cosa muy diferente".

El futuro de Aitor Sanz

Sea como sea, en esa nómina habrá un hueco para Aitor Sanz siempre que el capitán decida ampliar la duración de su contrato por una temporada más. Dependerá de él. De momento, en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López no saben cuál será la respuesta del centrocampista madrileño. "Nos queda un partido y estamos esperando a que acabe todo", planteó Felipe, que no ocultó que al club le vendría muy bien cerrar la venta de uno de sus actuales futbolistas. "Ojalá, nos ayudaría", confirmó. Pero no quiso ser muy optimistas porque "en el mercado español no hay mucho dinero ahora".

Quitándose la camiseta de Primera RFEF y probándose ya la de Segunda División, Miñambres avisó que el Tenerife regresará a una competición "muy igualada", una Liga en la que "hay que estar bien físicamente, pero sobre todo en lo mental porque cualquier equipo se puede ver arriba, entre los mejores, y también cerca de los de abajo, ya que es fácil perder cinco partidos y también ganarlos". En esa línea, agregó que la mentalidad correcta será conveniente en el campo y también en la grada. "A veces se dan dinámicas y rachas que hacen que la gente que va al estadio también deba tener la cabeza centrada para saber que el calendario es muy largo, de 42 jornadas, y que pueden pasar muchas cosas", resumió. "Vamos a ver cómo comenzamos", siguió Felipe.

El papel del Tenerife en Segunda

Por lo pronto, supone que el Tenerife no será tan dominante como en Primera RFEF. "Ojalá sea así, pero seguro que no pasará porque en Segunda hay muchos altibajos. Es una competición muy estresante para los jugadores y para el cuerpo técnico, pero también para los aficionados. Por eso la llaman LaLiga Hypertensión".

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Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife. / Arturo Jiménez

¿Una temporada con derbi? Miñambres prefirió no mojarse con el destino de una UD Las Palmas que tiene opciones de subir a Primera. "No depende del Tenerife. Nosotros ya sabemos dónde vamos a estar y ellos todavía no", finalizó el presidente del club.