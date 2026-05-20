Iván Chapela ve portería casi un año después y eleva a 17 la lista de goleadores del Tenerife

Iván Chapela amplía la cuenta. Con su gol al Pontevedra el pasado fin de semana, el atacante andaluz no solo vio portería por primera vez con la camiseta del CD Tenerife, sino que elevó el número de goleadores del representativo en esta temporada a 17.

El tanto de Chapela al cuadro gallego, para empezar, rompió para él una sequía de casi un año. Chapela no marcaba desde el 25 de mayo de 2025 y en una jornada que ni siquiera fue feliz para él. Mucho menos para su club entonces, el Eldense, que no pudo pasar del empate a tres frente al Racing de Santander y certificó su descenso matemático a Primera Federación. Chapela anotó el último gol de la tarde, que supuso el 3-3, en el minuto 106.

Chapela, 600 minutos entre el Burgos y el Tenerife

El atacante ahora blanquiazul alcanzó contra el Pontevedra los 600 minutos esta temporada (176 con el Burgos y los demás con el Tenerife) y celebró, por el camino, su primera diana del curso. De no haber mojado, esta hubiese sido la primera temporada en la que Chapela no veía portería desde la 19/20, cuando debutó con el Cádiz B en Segunda División B con solo 17 años. Marcó tres en la 20/21, cuatro en la 21/22, ocho en la 22/23 y nueve y cinco, respectivamente, en las 23/24 y 24/25, en las que jugó en el Eldense en Segunda División.

Asimismo, cuando Chapela concluyó con eficacia una estupenda jugada individual en el minuto 18 de partido (no en vano, su gol está entre los nominados al mejor de la Jornada 37 en Primera Federación), elevó a 17 el registro de anotadores distintos del Tenerife en la temporada 25/26, 16 de ellos en Liga y uno, Fran Sabina, que solo anotó contra el Alcalá en Copa del Rey, pero no pudo ver portería en Primera Federación.

Los 17 goleadores del representativo

La lista, además de Chapela y del 'copero' Sabina la completan; Enric Gallego, con 18; Jesús de Miguel, con 11; Nacho Gil, con 5; Dani Fernández, Gastón Valles, Maikel Mesa y Fabricio, con tres; César, Alassan, Aitor Sanz, Balde y Ulloa, con dos; y Álvaro González, Juanjo Sánchez y Landázuri, con uno.

Entre las curiosidades, el único de los goleadores que no terminó la temporada ni en la Isla ni como futbolista profesional. Álvaro González, que le marcó al Real Madrid Castilla en Valdebebas y abandonó el Tenerife a finales de diciembre. Destacan también los excelentes promedios de Ulloa y Maikel Mesa. El joven centrocampista vio portería el día de su debut, cuando sorprendió con una volea desde la frontal ante el Racing de Ferrol en La Malata, y volvió a convertir dos semanas después en el Heliodoro frente al Celta Fortuna. Ulloa marca un gol cada 145 minutos y Maikel, cuyo instinto en el área rival es marca de la casa, cada 190.

Ulloa y Maikel Mesa, dos de los goleadores del CD Tenerife esta temporada. / Arturo Jiménez

Entre los 'negados', solo dos titulares

Pendientes quedan los goles de José León y David Rodríguez, los dos únicos futbolistas del once tipo de Álvaro Cervera que aún no han celebrado una alegría particular. Y las han tenido. Pese a ser defensas, algún remate de cabeza del central ha estado a punto de acabar alojado en la portería contraria. Lo mismo que David, quien estuvo a punto de marcar contra el Real Avilés (justo después del tanto de la igualada de Natalio) con la testa, pero también lo ha intentado por abajo en alguna de sus no muchas llegadas al ataque e incluso desde fuera del área. El canterano, por contra, es de los pocos que, quitando a los porteros Dani Martín y De Vuyst, puede presumir de haber sacado una pelota bajo palos. Así sucedió en Talavera en la última jugada del partido. Su acción le sirvió al Tenerife para sumar un punto y a él para llevarse un abrazo gigante de Dani.

David Rodríguez, que todavía no ha marcado gol esta temporada. / Arturo Jiménez

Los atacantes que no mojaron

Más rascados que León y David, que tienen la excusa de ser defensores, deben andar muchos de los atacantes que no han podido aportar goles de forma directa. Cris Montes, sin ir más lejos, fue providencial en uno de los goles más importantes de la temporada (el de Balaídos contra el Celta Fortuna), pero si no lo remedia en la última jornada en Ourense se despedirá del Tenerife (no va a continuar) sin haber podido celebrar un tanto con la camiseta del equipo del lugar en el que nació. Puede que tenga más tiempo de hacerlo Noel López (si es que sigue), pero no por ello será menos frustrante para él. El gallego ha jugado mucho este año, algo más de 1.250 minutos en 35 partidos y, pese a haber repartido seis asistencias de gol, parece inexplicable que vaya a despedir el año sin marcar. Tampoco lo hará, muy probablemente, Jeremy Jorge, cuya bajísima cuota de protagonismo ha sido un impedimento muy grande: apenas 230 minutos en total.