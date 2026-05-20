Fran Sabina y Alberto Ulloa: en principio, sí

Hace ahora casi un año, cuando la temporada en curso estaba a punto de comenzar, Álvaro Cervera se deshacía en elogios hacia dos jugadores que casi acababa de descubrir. El Tenerife disputaba sus últimos amistosos veraniegos en la isla de La Palma y el entrenador del representativo formulaba en voz alta una profecía que iba a cumplirse, aunque no exactamente en los términos expresados por aquel entonces.

Tanto le gustaron Fran Sabina y Alberto Ulloa que el míster se atrevió a pronosticar que ambos irían convocados y serían importantes desde la jornada uno. Esto no ocurrió, pero tras ser citados en algunas oportunidades con el B, llegó el momento en que los dos se quedaron definitivamente en dinámica de primer equipo. Tango agradaron, que el delantero isleño y el centrocampista andaluz fueron renovados recientemente por la dirección deportiva.

Los nuevos contratos de Sabina y Ulloa tienen una particularidad: el curso próximo ya no tendrán ficha en el Tenerife B, así que tan solo quedan dos opciones. La primera es que logren superar nuevamente la criba de Cervera y se queden a jugar en Segunda División, a día de hoy una posibilidad que se presume improbable, pues vendrá competencia para las demarcaciones en las que se desempeñan. Y la otra alternativa es que salgan cedidos. Por lo pronto, ya hay cola, especialmente para Sabina, entre varios equipos que el curso próximo militarán en Primera RFEF.

Ulloa, perseguido por un oponente en el encuentro ante el Lugo en casa. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

La diagnosis que hacen desde los despachos de la Ciudad Deportiva es favorable a ambos jugadores. «En principio, sí a los dos2. Dicho de otro modo, parece claro que iniciarán la pretemporada en dinámica de primer equipo e incluso podrán jugar durante el verano con el conjunto blanquiazul en su rumbo hacia la venidera Liga Hypermotion. Ahora bien, lo natural –y nadie lo oculta– es que a continuación se elija el mejor destino posible para que se fogueen, como en su día ya hizo David Rodríguez en el Antequera, y vuelvan más hechos.

Fran Sabina es un jugador muy bien considerado por la propiedad y la dirección deportiva. Justamente la última vez que bajó al B (y marcó) recibió una llamada de Rayco García y Ayoze García para ratificarle la plena confianza que tienen en su proyección y posibilidades. Ya en enero se descartó su salida. «Quería quedarme y vivir el ascenso con el club de mi vida», ha dicho el protagonista.

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En situación muy semejante ha vivido Alberto Ulloa, que ha protagonizado una eclosión imponente en el primer equipo del Tenerife, al que ha ayudado en numerosas ocasiones. Quizá no con el recorrido y minutaje que le gustaría, pero suficiente para haberse ganado con creces la renovación y la confianza de sus superiores. Ya no entrenará más con Mazinho ni jugará con el B. Su sitio es el conjunto de Cervera, donde obviamente se prevén incorporaciones para la medular. Pero Ulloa no tiene temor a que se incremente el nivel. Ya durante este curso rebasó en las preferencias del entrenador a hombres venidos para ser relevantes, como Calavera. Y ha acabado con una cuota de protagonismo muy importante.