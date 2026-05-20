Gabri de Vuyst, un segundo portero de fiar: sus números hasta mejoran los de Dani Martín

Hay portero en Gabri De Vuyst. Álvaro Cervera siempre lo ha creído. Ya desde la temporada pasada, cuando se llevó al guardameta natural de Fuerteventura a varias convocatorias con el primer equipo, hablando entonces muy bien de él. Y de nuevo el pasado verano, cuando la Dirección Deportiva encabezada por Manu Guill se reunió con el técnico para planificar la confección de la plantilla de la 25/26. El entrenador lo advirtió: no hacía falta buscar a un segundo portero porque los dos que ya había (De Vuyst y Aragoneses) estaban preparados. No le faltaba razón.

Consolidado como futbolista del primer equipo desde el pasado septiembre, mes en el que se hizo oficial la firma de su contrato profesional con el Tenerife por dos temporadas con opción a una tercera, De Vuyst ha sabido lidiar a la perfección con su rol de portero suplente: aprendiendo siempre de un compañero más experimentado como Dani, con el que mantiene una excelente relación, y aprovechando al máximo sus minutos. Tanto en Copa como en Liga.

Debuts: en Alcalá en Copa y Lezama en Liga

Gabri ya había tenido minutos en pretemporada, cuando aún se especulaba sobre cuál de los dos jóvenes porteros de la entidad sería la apuesta a corto plazo: Aragoneses o De Vuyst. El segundo ganó la partida y acabó debutando en partido oficial el 28 de octubre en Copa del Rey. Lo hizo con victoria por 0-4 ante el Alcalá. Goleada y portería a cero para el arquero en una noche que jamás olvidaría. En menos de un año había pasado de ser suplente en el Tenerife C a debutar con el primer equipo. Cuando Cervera se lo llevó a La Coruña en abril de 2025 porque era "un chaval extraordinario" que "paraba más de lo normal en los entrenamientos" ni siquiera había jugado con el Tenerife B en Segunda Federación.

También jugó frente al Granada, y también en el torneo del ko, el 4 de diciembre. No pudo evitar la derrota del representativo por 0-1 frente a un rival de superior categoría, pero siguió dejando buenas sensaciones y acumulando experiencia. En Liga se estrenó en Lezama, coincidiendo con la visita del Tenerife al Bilbao Athletic, un choque ajustado que concluyó con empate a cero y en el que el portero hizo lo más apropiado para un meta debutante, pasar desapercibido. Gabri jugó para relevar a Dani Martín, a punto de ser padre y quien le mandó un mensaje de ánimo justo antes del duelo.

Gabri de Vuyst, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / C.D.T.

Sus números le avalan

En total, y hasta ahora, De Vuyst suma ya 500 minutos repartidos en seis partidos, cinco completos y uno que compartió con Dani, el del Barakaldo en el que el asturiano se marchó lesionado al descanso. También jugó contra el Unionistas y el Pontevedra y se espera que lo haga este sábado en Ourense. Sus números le avalan: encaja un gol cada 166 minutos (ha recibido tres) y deja su marco a cero en un 66% de los partidos en los que interviene, cuatro sobre seis.

Cierto es que la muestra es baja y no hay prisa con él, pero igualmente veraz que sus registros mejoran los de Dani Martín, que ha recibido 20 tantos en 3.016 minutos (uno cada 150) y dejado su portería intacta en 19 de sus 34 comparecencias, un 56%. Vaya por delante que Dani es el primer portero del Tenerife, de eso no hay duda, su temporada ha sido brillante y su rol está fuera de toda duda. Tampoco las hay con Gabri, un portero de fiar.