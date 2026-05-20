Cervera supera a Cervera

Con el contundente resultado que el Tenerife registró el pasado domingo ante el Pontevedra en el Heliodoro (3-0) se produjo otro hito del que apenas se habla: Álvaro Cervera superó a Álvaro Cervera. Dicho de otro modo, su versión 25/26 rebasó la puntuación lograda con el mismo entrenador en el ascenso anterior, el logrado desde la extinta Segunda División B en el curso 2012/13. Si entonces fueron 73 puntos los que rubricó el representativo antes de afrontar la decisiva eliminatoria de campeones contra el Hospitalet –era imprescindible jugarla para asegurar el cambio de categoría–, ahora ya son 76 los que lucen en el casillero blanquiazul a falta de disputar el último de los partidos, el de este próximo sábado ante el Ourense (O Couto, 17:30 horas).

El nuevo Cervera gana al de antaño en casi todas las facetas. Su equipo actual es más ganador (22 victorias frente a 20), es más solvente a domicilio y, lo que tal vez más pueda llamar la atención, es incluso más fiable defensivamente. Si ya de aquel Tenerife se valoraban sus porterías a cero y sus escasos goles encajados, en este epígrafe la versión vigente es todavía más eficiente. El equipo que entonces defendía bajo palos Sergio Aragoneses recibió 28 dianas; y el que ahora ha tenido por guardianes del marco propio a Dani Martín y Gabri de Vuyst tan solo ha encajado 22.

Ambos son equipos de autor. Si bien Cervera destaca que aquella vez sintió una explosión de júbilo porque el desenlace fue diferente, a cara o cruz con una difícil eliminatoria que se completó de forma feliz en La Freixa Llarga; ahora ha sido «alivio» lo que le ha traído este ascenso exprés, rubricado con tres jornadas de margen respecto a la conclusión del campeonato, sin tener que disputar playoff y con una distancia mucho más cómoda respecto al más inmediato perseguidor. En 2013 era el CD Leganés, ahora en Segunda, el que se quedó a tiro de piedra del Tenerife (-3). Ahora, la distancia con el Celta Fortuna es mucho más sólida, de nueve puntos (que incluso podrían ser 12) con el segundo clasificado.

Ambos proyectos calcan el número de derrotas sufridas por el equipo en toda la temporada, que fueron cinco en el primer ascenso y son otras cinco en la presente temporada. Y en cuanto a los goles anotados, de momento van 61, solo uno menos que los 62 logrados aquel año con Aridane (25 dianas) y Luismi Loro (11) como máximos anotadores.

Números al margen, se percibe una evolución en Cervera tanto en la gestión del entorno como en su relación con los medios de comunicación, así como también en el uso de los recursos humanos a su disposición. Obviamente hay unos jugadores más importantes que otros –David Rodríguez, Dani Martín, Landázuri o Enric Gallego figuran entre los de mayor minutaje– pero fue sintomático que el míster se acordara de los menos habituales y subrayase que tal vez ha sido «injusto» con ellos en el momento de emitir sus primeras declaraciones tras el ascenso.

«La diferencia con la otra vez es que uno va cumpliendo años, va conociendo más esta profesión y se da cuenta de que los entrenadores dependemos de los resultados; que lo único que importa es ganar», aduce el míster cuando se le pregunta por este nuevo perfil que ha ofrecido durante esta segunda etapa al frente de las operaciones. Respecto a la singladura que le ha llevado al ascenso, atado con tres jornadas de margen, afirma que mantuvo una fe absoluta en las opciones de este equipo y de estos jugadores. «Siempre creí en este equipo y sabía que reaccionaría cuando se produjeron algunos malos resultados», remarca.

«A mí se me preguntó hace tiempo por qué me quedé cuando se había bajado. Dije que yo vine hace muchos años cuando estaba en Segunda B y luego me echaron estando el equipo en Segunda. Yo como mínimo quedaría dejarlo ahí, donde lo dejé la otra vez y también donde lo cogí el año pasado», expuso respecto a su decisión de regresar. Y sin tiempo que perder, ya piensa en la campaña venidera en la Hypermotion.

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«Para el año que viene tiene que haber cambios, sí. Yo soy bastante realista, a veces demasiado directo con los mensajes que doy. Creo que hay que cambiar bastante. Cualquier equipo que suba y que piense que así le va a dar con lo que tiene, está en suderecho de pensarlo. Pero si me preguntas a mí directamente, soy partidario de modificar bastante», apunta. Así pues, de su testimonio se desprende que la remodelación será profunda. «El que está en Tenerife y en el CD Tenerife sabe que tiene que tirar hacia arriba; miraremos ahí, pero no pensemos que la próxima estación está muy cerca. La realidad es que hay que ir quemando etapas, poco a poco».