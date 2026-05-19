El ascenso permite al CD Tenerife recuperar sus patrocinios

El regreso del CD Tenerife a Segunda División y la consiguiente recuperación de su plaza en el fútbol profesional le permitirán recobrar al 100% las cifras de los contratos de patrocinio suscritos con el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular (a través de Turismo de Tenerife) que se vieron reducidos por la caída a Primera RFEF, según la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA. El recorte fijado por el Ejecutivo regional ascendió al 50% por la lógica pérdida de visibilidad que produjo el cambio de categoría.

El montante total del contrato con el Gobierno autonómico era de 6.542.056,07 euros hasta la temporada 2025/26. Es decir, que este acuerdo con el Ejecutivo habrá que renegociarlo próximamente y de forma conjunta con la UD Las Palmas, que en estos momentos aún tiene opciones reales de ascender a Primera. En cuanto al Cabildo, aunque en un primer momento se comprometió verbalmente que la corporación insular se mantendría en idénticas cifras de apoyo a las pactadas para Segunda División, la rúbrica de nuevo contrato con su área de Turismo rebajó las prestaciones ostensiblemente (-32,11%).

Con el Gobierno

El patrocinio con la firma Islas Canarias Latitud de Vida fue modificado «por el descenso deportivo del Tenerife» por la consejera del ramo, Jéssica de Léon. En este caso, las cláusulas del acuerdo primigenio no dejaban lugar a la duda. «Cuando se produzca un descenso deportivo de los patrocinados a categorías no profesionales, en las que la repercusión mediática de la marca se viera claramente minorada, se procederá a la reducción del precio del contrato». Esta modificación dejaba la puerta abierta a «una posible restitución en caso de ascenso», todo ello en los términos previstos en el propio documento inicial.

La cifra correspondiente a este último curso se redujo en un 50%, de modo que el importe de las facturas presentadas por el Tenerife se recortaron a la mitad. La primera, con un valor de 116.557 euros y la segunda, por 466.229,51. La modificación del contrato fue rubricada por parte del Tenerife por su director general y consejero, Antonio Porro.

En cuanto al acuerdo modificado por parte del Cabildo, se recoge –tras el receptivo informe a este respecto– que el descenso de categoría del CD Tenerife ubicó a Turismo de Tenerife «en una posición de especial complejidad, ya que condiciona de manera directa la eficacia del contrato de patrocinio».

«En este nuevo escenario, la utilización de fondos públicos se enfrenta a una notable incertidumbre respecto a los beneficios esperados, los cuales, en términos de visibilidad, impacto turístico y proyección exterior, devienen difícilmente acreditables y carecen de la seguridad necesaria para justificar la inversión conforme a los parámetros definidos en el expediente de contratación», se hace constar en el documento que, en este caso, firmó por parte del Cabildo su vicepresidente, Lope Afonso.

Este contrato tenía un valor total de 2,3 millones de euros y la rebaja propuesta –y aceptada por Porro, en nombre del club– fue de 756.900 euros. Lo que «no se establece ni prevé una ampliación de la duración inicial del contrato suscrito», que tenía una duración comprendida entre los años 2025 y 2027. De nuevo en Segunda, el Tenerife volverá a contar con el respaldo económico del Cabildo en los términos inicialmente planteados y que, en cualquier caso, durante el último año se han visto acompañados por un auxilio a través de otras empresas públicas (Teleférico del Teide, por ejemplo).

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El complejo contrato de patrocinio con Turismo de Tenerife recoge un sinfín de soportes a través de los cuales presta su servicio el CD Tenerife. El primero de elos, el naming, por cuanto proyecta el nombre de la Isla a escala nacional. Pero también en las equipaciones: en el frontal de la camiseta de juego en los partidos oficiales y la sudadera de calentamiento. Además, en soportes exteriores en el Heliodoro Rodríguez los días de partido, en las redes sociales del club en sus distintos perfiles, en su página web oficial, en las alineaciones impresas y también en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.