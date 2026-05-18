Guerra, Josito, David Yanes, Duvan... Así es el equipo del CD Tenerife que casi tumba al FC Barcelona en la Copa de Campeones

Tres jugadores en edad juvenil (Josito, David Yanes y Jony) entrenaron la semana pasada a las órdenes de Álvaro Cervera y lo seguirán haciendo unos días más. No fue solo un guiño al extraordinario trabajo que habían culminado con una eliminatoria copera ante el Barça que cedieron por un solo gol;fue también una inequívoca señal de que el club y sus dirigentes confían ciegamente en esta camada de futbolistas. La joya de la corona del muestrario de Geneto. Un auténtico aluvión de talento que permite presagiar que, con casi total seguridad, las promesas del hoy serán las realidades del mañana. Un equipo que dará que hablar.

El equipo que tumbó al poderoso Barça en Geneto (2-0) y se quedó con la miel en los labios en el partido de vuelta es un híbrido entre aquel cadete A que se quedó a solo tres puntos de Las Palmas hace ahora dos años;y el que se coronó campeón con Dani Fernández en sus filas. El atacante lagunero se convirtió aquel curso en uno de los jugadores más jóvenes de la historia del club en debutar (y marcar un gol) con el primer equipo, pero junto al ahora recién renovado canterano había muchos otros más.

Buen pálpito

Hace ya unos años que en el club empezaron a detectar que esta generación tenía algo especial. De la primera camada (la del cadete que quedó subcampeón)había muchos futbolistas con su salida a la Península ya programada, pero el staff capitaneado entonces por Jony Vega –ya desvinculado del club y ahora jefe del exitoso Atlético Paso– logró retener al menos a unos cuantos. Ydel siguiente cadete, a todos, Dani Fernández y Manu Montero incluidos. Hasta los jugadores que más lucían de aquel equipo fueron renovados por el Tenerife, que empezó a tomarse en serio su apuesta por esta camada.

En el club sabían, y así lo ha verbalizado el propio Jony, que había que darle confianza a este grupo de futbolistas y hacerles sentir importantes. El cadete que quedó segundo y el que se proclamó campeón se fusionaron en juveniles y confirmaron lo que ya se veía venir: que ya estaban listos para tutear incluso a los equipos más grandes del país, como demostraron frente al Barça. «La de cadete es la categoría clave, la que te indicas cómo vas de nivel o si vas a tener que reforzarte mucho; pero aquí, el trabajo estaba hecho», afirma un alto cargo del club.

Josito Yanes. / CDT

Un año inmaculado

De la mano de Rayco García Hernández, ese grupo de jugadores ya mostró hechuras en el Juvenil B. De hecho, no perdieron ni un solo partido en toda la liga 24/25 y mantuvieron su trayectoria imponente hasta el final. Solo cedieron dos empates (contra Los Llanos y el Marino). Su inmaculada campaña volvía a augurar nuevos éxitos que estaban a la vuelta de la esquina. Yefectivamente, la generación de Josito Yanes –como así muchos la llaman– ha eclosionado en División de Honor.

«Es un equipo que ha ido forjándose con el paso de los años, de forma natural, compenetrándose los jugadores buenos los unos con los otros;y haciéndose fuertes en la competición», afirma un representante. Sobre el líder de la banda, Jony Vega dijo en su día que era el niño de sus ojos. Sobre Josito, el tiempo parece darle la razón. Jugador con una calidad técnica impresionante a nivel asociativo, es el juvenil que más luce. Lo hace con un último pase elegante que enciende las comparativas con jugadores canarios de primer nivel. Tiene capacidad para filtrar, conducir y superar líneas. En definiitiva, todas las condiciones para llegar. Por lo pronto, ha elegido el Tenerife para progresar y al mismo agente de David y Alassan.

Los goles de Páez, la personalidad de Guerra...

También destaca Páez. Por sus goles, máximo artillero a nivel nacional. Se había ido a LasPalmas con Jony Vega, que lo recuperó para el Tenerife para el Juvenil Fundación, donde ya rebasó el listón de los 20 goles. Se fue con Suso al Juvenil A a hacer la pretemporada y ya no volvió. Es el suyo un perfil físico, un ariete de área, un rematador nato que que domina de forma espectacular el juego aéreo.

Dani Guerra es otro de los nombres propios de la camada. Por personalidad y precocidad, ya debutó el año pasado con el filial contra el Getafe B. Es un mediocentro de ritmo, agresivo, capaz de abarcar mucho campo desde su posición de pivote (de seis o de ocho). Pero la descollante temporada que ha firmado este plantel no es solo cuestión de un par de nombres. Brilló también Sosa, guardameta que ha acabado con el Tenerife B. Muy ágil bajo palos, desde juveniles de primer año todos los técnicos de la cantera coinciden en hablar maravillas de sus aptitudes y comportamiento. «Con los pies va bien, es valiente, trabajador y discreto en el día a día», coinciden. Sin embargo, el cancerbero de la eliminatoria con el Barça ha sido Edu, otro dechado de reflejos.

Desde dentro elogian a Duvan, un extremo potente, vertical y con facilidad para llegar a línea de fondo. «Un jugador de los que ya no salen». Yque en las entrañas de Geneto recuerda al propio Suso. En los despachos de la Ciudad Deportiva descansan también informes muy favorables sobre la progresión de Fer Cruz, lateral de gran zancada, con buen pie y poderío físico. O de David Yanes, por sus condiciones como central. O de Mario, un extremo diestro que puede jugar en cualquier perfil del ataque, al que trajeron Jony Vega y su equipo cuando militaba en el Longuera. Incisivo y trabajador, este año ha aportado varios goles. También cotiza al alza Pablo Afonso, a quien Suso reclutó del Esférico. Lo mejor de esta camada: que parece inagotable. Como la calidad del zurdo Óliver o la técnica depurada de Jony, que también ha acabado en el B y al que el club trajo del Valencia. Talento de sobra para llegar muy lejos.