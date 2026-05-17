El Heliodoro Rodríguez López se despide de la Primera Federación

Cuando el Heliodoro Rodríguez López vuelva a abrir sus puertas para acoger un partido de competición del CD Tenerife, ya será con puntos de Segunda División en juego. Este domingo (16:00) verá pasar una Primera RFEFque el equipo blanquiazul ha podido dejar atrás en el margen más corto posible. En el camino, 18 encuentros de esta categoría en campo propio, a partir del que se celebró el 6 de septiembre con el Mérida como visitante. Un 3-0 que, acompañado del triunfo de apertura en Guadalajara, confirmó que los de Álvaro Cervera habían iniciado la operación retorno con firmeza, un proceso que se completó el 1 de mayo con la derrota del Celta Fortuna en Balaídos frente al Osasuna Promesas con una parte del público ocupando los asientos del recinto de la calle San Sebastián y los futbolistas locales pendientes de Vigo en el vestuario. Aquella fiesta da paso ahora al adiós a Primera RFEF en el estadio, todavía con una jornada más por consumir, la definitiva, programada para el sábado 23 en Orense.

La última vez de...

Las deseada desconexión en el Rodríguez López traerá consigo algún que otro asunto individual a tener en cuenta. Porque lo más probable es que la de este domingo sea la última actuación de más de un futbolista con el uniforme del Tenerife en el Heliodoro. A falta de confirmaciones y demás, se supone que la selección natural dejará a algunos fuera del siguiente proyecto.Ya se irán sabiendo los nombres. La duda principal está en Aitor Sanz, pero no porque no tenga encaje en el equipo que viene, sino por la decisión que debe tomar sobre la fecha de su retirada. Puede que la ponga ahora, en junio, o que continué siendo el capitán del grupo un año más, que es lo que quiere Cervera, y también buena parte del tinerfeñismo, por no decir la mayoría. Por si sirve de algo, el técnico confesó que no cree que el del Pontevedra vaya a ser el partido de fin de carrera del madrileño.

Bajas y altas

Los únicos que no tendrán la oportunidad de participar son el portero Dani Martín, el central Facundo Agüero, el lateral Marc Mateu, el extremo Alassan y el delantero Jesús de Miguel. Los cinco están de baja por lesión. De esa situación han salido Nacho Gil y Javi Pérez. El primero lleva sin jugar desde el 13 de marzo, día en el que el Tenerife empató con el Fortuna. El segundo tuvo minutos por última vez el 18 de octubre (0-2 con el Unionistas). Es el único de la plantilla blanquiazul que no ha sido titular. Con ellos también regresa Anthony Landázuri. El ecuatoriano faltó en Salamanca por la acumulación de tarjetas amarillas.

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El Pontevedra

Y si el Tenerife tiene el privilegio de poder competir sin presión, su rival vivirá el partido como una oportunidad para cruzar una meta que seguramente no se planteó en el comienzo del calendario por su condición de equipo ascendido. Porque ocupa el cuarto puesto de la clasificación, le saca tres puntos al sexto, la Ponferradina, y al séptimo, el Barakaldo, y depende de sí mismo para coger sitio en la promoción para subir a Segunda. Si todo le cuadra, podrá celebrar ese éxito en el Rodríguez López. Argumentos no le faltan: es el tercer mejor visitante, el segundo menos goleado y con menos derrotas, no pierde desde el 8 de octubre...