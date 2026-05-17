El otro ascenso de Cervera

Más por la unión sentimental y por su pasado que por un cuestión de pertenencia, el ascenso a Primera División logrado ayer por el Racing de Santander tiene cierta relación con el principal artífice -fuera de los despachos- del regreso del Tenerife a la categoría de plata. El cántabro es el único equipo en el que Álvaro Cervera ha sido futbolista y también técnico.‬

El club santanderino se reencuentra con una competición de la que salió el 13 de mayo de 2012. Ese día, el Racing perdió en su campo ante el Osasuna. Pero el resultado no fue trascendente. Ya llevaba varias semanas condenado a bajar. Cervera vivió esa amarga experiencia de primera mano. Fue la solución de emergencia elegida por la directiva para evitar el fatal desenlace. Pero Álvaro no pudo impedirlo. Dirigió los 13 últimos encuentros de aquella Liga y solo pudo añadir a la clasificación tres puntos con el mismo número de empates. El estrés fue tal, que durante el proceso, en abril, fue hospitalizado como consecuencia de una taquicardia. En la víspera, el Racing había perdido con el Mallorca, quedándose sin opciones de salvarse.‬

La fiesta en el estadio El Sardinero. / Pedro Puente Hoyos

El actual preparador del Tenerife no había comenzado esa temporada en el banquillo de la escuadra santanderina. Su punto de partida había sido el Recreativo, club que le había brindado la oportunidad de estrenarse en Segunda División después de que se abriera camino como entrenador en equipos de la categoría inferior, el Castellón, Almansa, Cultural Leonesa, Real Jaén y Real Unión. Sin verlo venir, en marzo de 2012 recibió la llamada de auxilio del Racing y optó por arriesgarse a cambiar a mitad de curso.‬

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No fue una petición cualquiera. Álvaro le debía al club cántabro su proyección como futbolista. Después de iniciar su carrera en Tenerife hasta la edad juvenil, siguió progresando en el Racing, con el que pudo debutar en Primera en 1984. Con su uniforme jugó 90 partidos en dos etapas. El último, el 19 de enero de 1997 en un Sardinero que ayer fue una fiesta.