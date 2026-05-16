El primer Tenerife-Pontevedra: ambiente carnavalero y una goleada al Barcelona dos días después

El primer Tenerife-Pontevedra CF se jugó un domingo a mediodía, el 6 de febrero de 1972 en plenos Carnavales, o Fiestas de Invierno por aquello de la época. La fiesta se trasladó al césped del Heliodoro Rodríguez López a las puertas de otro acontecimiento especial, la visita del FC Barcelona con motivo de un amistoso. Ese encuentro le cambió la vida a un emblemático jugador isleño, Juanito Díaz.

Por partes. Tinerfeños y pontevedreses no se habían cruzado en la Isla hasta el segundo mes de 1972. Lo hicieron en la vigésima segunda jornada de Segunda División, con los blanquiazules de vuelta a la categoría de plata tras pasar tres años en Tercera y los gallegos en medio de una etapa de tres cursos en ese nivel. Los dos se midieron en el Heliodoro con el mismo objetivo, separarse de la promoción de permanencia. Al final cumplieron ese reto casi de la mano. En el camino, el representativo, entrenado por Héctor Núñez, sumó dos valiosos puntos en casa frente al Pontevedra gracias a los goles de Esteban Jorge, de penalti, y José Juan Gutiérrez (2-0).

La alineación blanquiazul

El resultado vino acompañado del clima carnavalero que se respiró en el recinto de la calle San Sebastián. Ramo de flores a la reina, Mari Luz Pérez Díaz, y desfile en el intermedio de comparsas como Los Brasileiros y Los Cariocas y las murgas Los Diablos, Los Diabólicos y Peques Chicharros. El embarrado terreno de juego fue un inconveniente para los disfrazados y también para los futbolistas. Por los locales jugaron Domingo, Óscar, Molina, Pepito, Mauro, Esteban, Juanito, Bergara, José Juan, Cabrera y Laguna. Participaron como suplentes Felipe y Quico.

Un Tenerife "un poco duro"

Al finalizar, Héctor Núñez reconoció que "la pesadez del campo" había sido un obstáculo más. Y su colega del banquillo rival, Simón Herrería, calificó al Tenerife como un equipo "un poco duro". Justificó su parecer asegurando que el Pontevedra había terminado con "dos o tres lesionados, alguno de cierta importancia, como Norat, con un corte en la pierna".

Fuera como fuera, el Tenerife se impuso y se afianzó en una zona más o menos tranquila de una tabla con 20 equipos y en la que subían a Primera los tres mejores, bajaban los cuatro peores y promocionaban los cuatro siguientes.

El traspaso de Juanito 'El Vieja'

El partido con el Pontevedra fue algo así como la antesala de la gran cita en el Rodríguez López de aquel mes de febrero de 1972, un amistoso con el Barcelona que se jugó dos días más tarde, también a mediodía. El conjunto azulgrana, preparado por Rinus Michels, había jugado en el estadio Insular el fin de semana anterior (1-2 ante Las Palmas) y aprovechó el viaje a para participar en un encuentro benéfico. La recaudación fue destinada a la construcción y sostenimiento de guarderías infantiles.

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El partido tuvo lo suyo. El Tenerife derrotó por 4-0 al, en ese entonces, cuarto clasificado de Primera , por detrás del Real Madrid, Valencia y Atlético. Esteban aportó un doblete y se unieron al festival Laguna y un Juanito 'El Vieja' que, a petición del holandés Michels, fue traspasado al club catalán en ese mismo ejercicio a cambio de 4 millones de pesetas –unos 600.000 euros–. El 12 de marzo de 1972 disputó su último encuentro como blanquiazul y siete días más tarde se estrenó con el Barcelona. n