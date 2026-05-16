Sin exámenes finales para los jugadores del CD Tenerife con menos minutos

Los partidos que le están sobrando al CD Tenerife antes de dar carpetazo a la temporada de su regreso a Segunda, no serán utilizados por Álvaro Cervera para evaluar en situaciones reales de competición a los futbolistas que han participado menos por una cuestión de preferencias futbolísticas. Si el técnico alineó de entrada en la visita al Unionistas a jugadores como Gabri de Vuyst –ocupó el puesto del lesionado Dani Martín–, Alberto Ulloa –del filial pero con presencia con los mayores desde finales de la primera vuelta–, Yaakobishvili, Jeremy Jorge o Cris Montes –luego entraron Iván Chapela y Mahamadou Balde–, no fue para tomar nota y decidir luego si encajan o no en el Tenerife del próximo curso.

"Llevamos un año juntos y los conozco a todos, sé en un 80, 90 o 95 por ciento lo que pueden dar", aclaró Cervera, convencido de que "difícilmente va a cambiar" ahora la opinión que tiene de los blanquiazules con menos minutos a lo largo de una temporada que está a punto de terminar. Todo esto, sin pasar por alto que el equipo competirá dentro de unos meses «en una categoría superior y más exigente", con lo que eso representa.

La referencia de la derrota en Salamanca

Álvaro aseguró que su valoración de los jugadores "es buena" en la mayoría de los casos, principalmente porque todos condujeron al Tenerife a Segunda División. En esa línea, afirmó que ese punto de vista no cambiará por lo que hagan o dejen de hacer en los partidos posteriores a la conquista del ascenso, es decir, el ya disputado en Salamanca y los que quedan frente al Pontevedra y el Ourense.

De hecho, se mostró comprensivo con los que intervinieron en el estadio Reina Sofía y no completaron una actuación redonda. "Dentro de mi cabeza hay un componente que entiende la situación", contó refiriéndose a lo "complicado" que es competir sin alicientes más allá de querer ganar un partido sin más. "Hay cosas difíciles de entender pero hay que entenderlas porque entran dentro de la lógica del fútbol", argumentó el técnico.

La alineación del penúltimo partido

Para el último encuentro de este curso en el Rodríguez López, Cervera se decantará por "mitad y mitad", es decir, por futbolistas con más rodaje y por otros que han tenido un papel secundario. "Ya no tengo presente lo que nos sucedió en Salamanca –derrota por 2-1–, pero sí es verdad que no me gusta perder y tampoco ver algunas cosas", advirtió. "Ante el Pontevedra no será ni una cosa ni la otra: intentaremos ser justos con la gente que ha jugado menos y también con la que ha participado más", apuntó Cervera sin dar nombres.

Al margen de los elegidos, supone que el partido será "complicado" porque el Tenerife se enfrentará a un rival que sí está "en plena competición", en su caso, "luchando por conseguir el mejor puesto posible dentro del playoff". Y no es que los blanquiazules ya no tengan que competir, pero lo harán sin "nada en juego en cuanto a posición en la clasificación, porque mejor ya no se puede estar". Cervera recordó que, con el ascenso recién confirmado, el Tenerife fue capaz de derrotar con solvencia al Barakaldo. "Fue uno de los mejores partidos que hemos hecho últimamente en casa", recordó. "En el fútbol no hay que preparar nada porque luego sale todo al revés. Nosotros vamos a intentar hacer un buen partido para acabar bien en casa por la gente, por nosotros, por el fútbol, por la competición... Pero será complicado porque delante habrá un rival que lo está haciendo muy bien", finalizó.