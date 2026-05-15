El adiós en casa
El día de las despedidas
Presumiblemente ya Cris, Jeremy o Maikel Mesa sepan que el del domingo será su último partido en el Heliodoro. Hay otros que mantienen la duda, como Aitor Sanz; y canteranos como Sabina, Ulloa o De Vuyst que tienen serias opciones de salir cedidos el próximo verano. El domingo será un día especial.
manoj daswani
Si nada cambia en las próximas 48 horas, el CD Tenerife se presentará al día de su despedida en casa –su último partido como local– con una gran incógnita sobre el futuro de su capitán, Aitor Sanz Martín. Así pues, el Heliodoro Rodríguez López no sabrá si lo está despidiendo para siempre, pues es posible que se retire; o si solo está poniendo un punto y aparte a una carrera próxima a su fin, pero que aún podría estirarse por otra temporada. En sus últimas manifestaciones públicas, el madrileño ha manifestado ciertas dudas sobre la decisión que adoptará finalmente. Desde el club aseguran que se ha ganado el derecho a decidir.
Aitor Sanz aparte, sí hay futbolistas que enfilarán el duelo ante el Pontevedra (domingo, 16:00 horas) con la sensación de que están cerrando un ciclo. Es el caso de Maikel Mesa, consciente de que el club podría cortar su contrato de forma anticipada para optar por otro jugador para su perfil. Su exigua cuota de protagonismo habla por sí sola, pero en todo caso es probable que tenga la posibilidad de decir adiós sobre el terreno de juego y con la etiqueta de titular. Que el gran objetivo de la temporada esté ya conseguido permitirá que también Cervera dé carrete a Cris Montes, de todos los refuerzos del verano el que menos ha podido ofrecer. En su caso, es 100% seguro que el club no ejecutará la cláusula de continuidad que se había pactado en verano. Lo mismo podría ocurrir en situaciones como la de Gastón Valles o Facundo Agüero, quien ni siquiera podrá despedirse jugando, pues aún figura en el parte médico por la lesión que sufrió ante la Ponferradina hace solo tres semanas.
Futuro incierto
Hay más despedidas en el horizonte. Será un duelo especial para Gabriel Lozano de Vuyst si finalmente se opta por su cesión a otro destino para el curso que viene. Y lo mismo podría ocurrir en el caso de Fran Sabina, con una larga lista de pretendientes en Primera RFEF. Ahora bien, mientras para un amplio grupo de jugadores sí habrá un cambio de ciclos, para otros su propia singladura blanquiazul continúa. El Tenerife tiene amarrados por largo tiempo a sus dos laterales canteranos, David y César; se da por hecho que también a León por dos años más; ha renovado Fabricio y tienen contrato Nacho Gil, Enric Gallego, Noel López o Alassan, aunque el isleño está de baja hasta principios del año que viene. Lo que nadie puede dilucidar tan pronto es si futbolistas con relación en vigor con el Tenerife también estarán de despedida este domingo. Porque nadie se atreve a dar por seguro que Landázuri no será traspasado, o que Balde Jr. pueda desvincularse en los próximos meses. Son interrogantes que se resolverán con el paso del tiempo. Así que la afición irá este domingo al Heliodoro Rodríguez con sensaciones extrañas y tal vez contradictorias. Con la total seguridad de que hay jugadores a los que despide, pero sin saber a ciencia cierta a cuáles sí y a cuáles no.
El Heliodoro se quedará lejos del deseado lleno
El Tenerife recurrió esta semana a un mensaje público de su presidente, Felipe Miñambres, para incentivar la afluencia de espectadores al partido del domingo. Sin promociones especiales y con los precios de siempre (entre 15 y 35 euros) para ver el choque frente al Pontevedra, el lento ritmo de venta de las localidades no apunta al lleno, ni mucho menos. A estas alturas es posible que el Rodríguez López se quede lejos del registro que marcó en el cruce con el Barakaldo, con más de 19.000 espectadores en los graderíos; y también del dato del Tenerife-Real Madrid Castilla, al que acudieron más de 17.000 personas. Anoche aún quedaban billetes a la venta prácticamente en todos los sectores del coliseo blanquiazul.
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