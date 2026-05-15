El partido CD Tenerife - Pontevedra se podrá ver gratis en Canarias: fecha, horario y dónde ver el duelo por TV y en streaming

El CD Tenerife disputa esta jornada su último partido de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López ante el Pontevedra, en un encuentro que promete convertirse en una gran fiesta de celebración por el ascenso. El conjunto chicharrero quiere dar una alegría a su afición en el duelo en el que levantará el trofeo que lo acredita como campeón del Grupo 1 de Primera Federación.

Después de caer la pasada semana en Salamanca ante Unionistas por 2-1, el CD Tenerife regresa a casa para seguir festejando el objetivo cumplido junto a sus seguidores. Con la única meta de cerrar la campaña con buenas sensaciones y seguir sumando puntos, los blanquiazules afrontan una nueva cita ante su público.

Andrés Gutiérrez

El partido de este fin de semana frente al Pontevedra, cuarto clasificado, habría sido una auténtica final si el ascenso no se hubiera conseguido antes. Sin embargo, gracias al rendimiento del equipo sobre el césped y a los resultados de sus rivales, el encuentro llega ya sin trascendencia para el futuro de la temporada blanquiazul. Sin embargo, el equipo gallego pelea por mantenerse en el playoff. Una victoria esta jornada le permitiría llegar al último partido dependiendo de sí mismo para certificar la fase de promoción de ascenso a Segunda División.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El partido CD Tenerife - Pontevedra se jugará el domingo 17 de mayo a las 16:00 hora de Canarias (17:00 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 37 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife). La RFEF ha programado todos los partidos de esta jornada en horario unificado porque muchos equipos tienen cosas en juego, tanto por lo más alto, como por lo más bajo de la clasificación.

Así puedes ver el CD Tenerife - Pontevedra

El encuentro entre chicharreros y pontevedreses podrá verse de manera gratuita a través de La Televisión Canaria de RTVC y su plataforma de streaming rtvcplay.co. La televisión autonómica ofrecerá este último partido del CD Tenerife en casa para que los que no puedan ir puedan animar a su equipo desde la distancia.

Además, el Canal Lineal de la RFEF retransmitirá el choque, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro y de las novedades del conjunto chicharrero.