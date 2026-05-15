El CD Tenerife busca a su último goleador de la temporada actual

Se busca nuevo goleador. Los dos últimos partidos de la temporada suponen un escaparate perfecto para aquellos futbolistas del CD Tenerife que aspiran a marcar su gol y aún no lo han conseguido. En un contexto absolutamente favorable, con el representativo dominando la mayoría de sus partidos con el balón y con una media anotadora muy solvente, aún hay margen para que vean puerta los que todavía buscan sumarse a la lista.

En total, son ya 15 los jugadores blanquiazules que han estrenado su cuenta, incluido entre ellos el ya desvinculado Álvaro González. Las casi 60 dianas blanquiazules –en uno de los años de mayor producción ofensiva por parte del Tenerife– se reparten entre decena y media de jugadores de casi todas las demarcaciones y perfiles.

El que se lleva la palma es Enric Gallego, que con 17 tantos figura como pichichi blanquiazul y se ha ganado por méritos propios su renovación de contrato. «Seguirá con nosotros», ha verbalizado Manu Guill desde la dirección deportiva, una vez que el barcelonés ha batido las marcas de casi todos sus años pretéritos. Ha sido su mejor año desde sus tiempos en el Cornellá en la extinta Segunda División B.

Al que se le ha apagado la estrella en la segunda mitad de la temporada es a Jesús de Miguel, que arrancó con mucha fuerza y ha ido quedándose rezagado en la tabla de grandes artilleros del grupo. Suma 11 y ya no es titular indiscutible, como sí lo era en la primera vuelta. El resto de aciertos vienen de jugadores como Nacho Gil (4), Fabricio (3) o los hasta siete componentes del plantel que han visto portería en más de una ocasión. En este epígrafe llama la atención que haya anotado en dos oportunidades el capitán, Aitor Sanz, poco dado en estas lides; u hombres con escaso protagonismo en minutos disputados como Maikel Mesa o Balde Jr.

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En la lista hay goleadores de demarcación ofensiva, mediocentros y hasta defensas. Entre los que más ímpetu han mostrado en estrenarse está el tercer capitán, David Rodríguez, quien reconoce que ha tenido opciones claras para abrir su cuenta. O León, el otro titularísimo que aún no se ha estrenado. También el gol es un objetivo personal para Noel, que por su ubicación en el campo estaría llamado a una mayor aportación en este sentido. De momento, puede conformarse con su alto grado de eficiencia en el arte de las asistencias, donde está a una sola de igualar las de Nacho, el indiscutido rey en este apartado. Aunque hace tiempo que no juega, el valenciano ya ha manifestado su intención de cerrar esta temporada «desde dentro», es decir, con su regreso a la competición. La larga lista de goleadores del conjunto chicharrero la abría el canterano Dani Fernández en la jornada inaugural ante el Guadalajara. Y aunque no figura entre los realizadores del representativo, merece mención especial el isleño Cris Montes. No ha tenido una gran cuota de protagonismo, aunque venía como uno de los refuerzos estelares del proyecto, pero su aportación en el decisivo duelo ante el Celta Fortuna (1-1) vale su peso en oro. La secuencia del gol –anotado en propia puerta– fue mérito suyo. Pocos tantos tan decisivos como aquel.