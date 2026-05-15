Álvaro Cervera da una pista sobre el futuro de Aitor Sanz en el CD Tenerife

La temporada 25/26 va llegando a su final y, entre otras, queda por despejar una duda que no es nueva. Porque no es la primera vez que a estas alturas del curso se debate sobre si Aitor Sanz va a continuar jugando o si va a poner fin a su carrera. El capitán no ha despejado aún esa incógnita. Y él tendrá la última palabra, ya que sabe que el club no rechazará la ampliación de la duración de su contrato. Además, cuenta con el apoyo de su entrenador, Álvaro Cervera, que en la rueda de prensa previa al último partido de la presente campaña en el Heliodoro Rodríguez López, dejó caer una pista que invita a pensar que el centrocampista no colgará las botas este verano. Le bastó con tres palabras para aclarar el asunto. "Creo que no", dijo cuando le preguntaron si el encuentro con el Pontevedra iba a ser el la despedida de Aitor delante de la afición del Tenerife. "Ahí lo dejo", añadió para no contar más de lo debido y dando a entender que conoce de primera mano cuál será la decisión de Sanz. Porque el anuncio oficial llegará en otro momento, seguramente cuando el equipo finalice su recorrido por el calendario de una Primera RFEF que ya deja atrás.

En general, más que una "despedida" definitiva, Cervera opinó que se trata de "un hasta luego", ya que su equipo no iniciará las vacaciones tras el citado partido con el Pontevedra. Todavía le quedará uno más en O Couto, el campo del Ourense. Y aunque está prevista la entrega del trofeo de campeón del Grupo 1 de Primera RFEF a los blanquiazules cuando acabe el duelo de este domingo en el Heliodoro, advirtió de que "ya no caben más celebraciones" por todas de las que ha disfrutado la plantilla desde que se confirmó el ascenso a Segunda División el 1 de mayo. "Un acto aquí, otro allá", recordó. "Sí será un hasta luego, una despedida de la gente a su equipo con el ascenso conseguido, y esperamos que todo salga bien, no solo por esa parte sino también porque habrá que jugar un partido y queremos que salga bien", continuó.

Altas y bajas

Cervera tendrá las bajas de Dani Martí, Facundo Agüero y Jesús de Miguel, y recupera a Anthony Landázuri, que se perdió el partido con el Unionistas por una sanción, a Nacho Gil y a Javi Pérez, que no viajó a Salamanca aunque ya tenía el alta para volver a competir.

La alineación titular

A modo de anticipo, indicó que la alineación reunirá a una mezcla de futbolistas con pocos minutos en la competición y otros con un mayor rodaje. "Mitad y mitad", apuntó. "No tengo en la cabeza lo que pasó en Salamanca –derrota por 2-1-, pero sí es verdad que no me gusta perder ni ver algunas coas, aunque también entiendo que pasen", admitió refiriéndose a la respuesta de un equipo después de conquistar un éxito como un ascenso. "Intentaré ser justo con la gente que ha jugado menos y también con la que ha participado más porque será nuestro último partido en casa", resumió Álvaro.

Noticias relacionadas

En clave de futuro, aseguró que la continuidad en el club de esos futbolistas que han tenido un papel secundario no dependerá de su rendimiento en los encuentros disputados por equipo con el ascenso ya garantizado. Los compromisos con el Unionistas, Pontevedra y Ourense no serán un examen final para nadie. "Llevamos un año entero juntos y más o menos conozco a todos los jugadores que he tenido a mis órdenes. Sé lo que pueden dar al 80, 90 o 95 por ciento. La próxima temporada estaremos en una categoría superior, más exigente, y difícilmente voy a cambiar mi opinión sobre ellos ahora", argumentó. "Dentro de mi cabeza hay un componente que entiende la situación en la que estamos y lo complicada que es. Sin ir muy lejos, el Barcelona fue campeón de Liga y perdió luego ante el Alavés. Hay cosas difíciles de entender pero hay que entenderlas porque entran en la lógica del fútbol", explicó el entrenador.