Al Tenerife se le hace largo el partido de vuelta y se despide de la Copa de Campeones Juvenil

El Tenerife no estuvo tan lejos de dar la sorpresa y eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil, una competición de cierre de temporada que distingue al mejor equipo de los siete grupos de la División de Honor de esta categoría. Se ganaron el derecho a participar todos los líderes y el mejor segundo, es decir, el conjunto entrenado por Suso Santana, cuyo resultado en el duelo de ida, celebrado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez (2-0, goles de José y Duvan), generó la expectativa de que los blanquiazules podían acceder a la final a cuatro de la Copa. Pero el encuentro disputado este jueves en el estadio Johan Cruyff se le hizo demasiado largo (3-0 y un global de 3-2).

El marcador en el descanso confirmó la candidatura del Tenerife, un 0-0 sostenido a base de fiabilidad defensiva y concentración. Y cuando el Barcelona conseguía finalizar jugadas, aparecía el guardameta Edu para mantener el empate inicial. El equipo tinerfeño había ejecutado la mitad del plan con la gran ventaja de tener dos tantos de renta. Pero enfrente había un rival con argumentos de sobra para seguir creando peligro.

Los problemas le llegaron al Tenerife por alto. El conjunto local logró igualar la eliminatoria con un par de remates de cabeza, uno de Pedro tras un saque de esquina (52’) y otro de Abdelkarim con 29 minutos por delante para el 90. Demasiado tiempo para resistir.

El 2-0 impulsó al Barcelona y mermó a un Tenerife al que le empezaron a fallar las fuerzas. Con la prórroga en el horizonte como mal menor, Gistau culminó la remontada azulgrana al batir a Edu tras una jugada colectiva tipo La Masía.

Ya con todo perdido, el Tenerife se lanzó a por un tanto que le permitiera, al menos, llevar el duelo a la media hora extra. Y lo tuvo en las botas de Manu Montero. Pero su golpeo en el interior del área salió fuera por poco (93’).

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Así terminó la temporada para un Tenerife que fue segundo en el Grupo 6 de División de Honor y jugó los cuartos de final de la Copa del Rey y la Copa de Campeones –perdió ante Dépor y Barcelona–.