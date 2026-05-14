Nacho Gil anuncia que se quedará en el CD Tenerife

En un momento de lógica incertidumbre y cuando quedan aún varios meses para el comienzo de la próxima temporada, con dudas sobre algunos futbolistas y la creciente sospecha de que otros se despedirán este mismo domingo de la afición del Heliodoro Rodríguez, ayer uno de los hombres más relevantes de la plantilla dejó claro cuál será su futuro: se queda. Nacho Gil, máximo asistente del equipo y uno de sus jugadores más desequilibrantes, admitió que aparecieron pretendientes en la ventana de invierno y que ahora, como entonces, desoirá posibles propuestas para salir del CD Tenerife. Su compromiso es total con la entidad insular y su intención es la de brillar en Segunda igual que lo ha hecho durante esta liga en Primera RFEF.

Tras verbalizar que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, Gil explicó que halló un punto de inflexión con su salida de la MLS (en Estados Unidos) y posterior regreso a Europa. «Venía de dos lesiones de rodilla y fue complicado. Mi etapa en Grecia fue buena, y ya volví aquí con una buena base. Haber jugado fuera de España me ha dado mucho, convirtiéndome en un jugador totalmente diferente al que era antes. Ahora, creo que estoy en mi mejor momento, en edad y madurez. Puedo aprovecharlo mucho y quiero demostrarlo también el año que viene», adujo en rueda de prensa el jugador blanquiazul, quien de esta manera ratificó su permanencia en el proyecto.

«Es verdad que en invierno hubo alguna cosa de fuera, pero desde un principio dije que quería quedarme aquí y vivir el ascenso con el club», apuntó. Finalmente, la apuesta por el Tenerife le ha salido bien y el 1 de mayo pudo disfrutar en primera persona de la gran fiesta del Heliodoro. No lo hizo sobre el terreno de juego, porque aún estaba lesionado, pero asegura que ese día «explotó todo el mundo» por el júbilo y el alivio que significó la consecución del objetivo final.

«Quería ayudar al club a estar donde mínimo merece, que es el fútbol profesional», enunció respecto a los propósitos con los que desembarcó en la Isla. Ahora, quiere más. Su intención más inmediata es dejar atrás las malas sensaciones y la desazón por su lesión; y volver a jugar sin más demoras. «Ahora mismo solo quiero regresar a la competición y en llegar mejor que nunca en pretemporada para estar perfecto para el próximo año», reseñó Gil, dolido por haberse perdido «la parte más importante» del campeonato.

«Se pasa mal en la grada. Desde dentro se vive mejor, pero desde fuera también se puede ayudar, ya que ayudas en lo que puedes y disfrutas al ver la felicidad de tus compañeros en el día a día. No hemos bajado del primer puesto en toda la temporada, lo cual es muy complicado y da todavía un mayor valor al éxito conseguido. Creo que ha sido una temporada de diez», resumió el ex de Las Palmas. «Desde el principio no diría que se avecinaba lo que venía, porque en el fútbol pueden pasar mil cosas, pero sí que se percibían buenas sensaciones», dijo también.

Pequeños objetivos

La comparencia ante los medios de Nacho Gil valió también para que relatase los «pequeños objetivos» que aún tienen en mente los jugadores del representativo. Algunos buscan «primas, minutos o cifras», apuntó respecto a la posibilidad de cumplir determinados anhelos. En su caso, romper una larga inactividad que se ha prolongado durante ocho semanas, muchas más de las inicialmente previstas para cayó a la enfermería.

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«Esas pequeñas metas hace que el equipo compita y entrene igual que siempre. El día a día es igual, como si no hubiésemos ascendido, porque convivir y competir en este vestuario ha sido y sigue siendo una maravilla. Eso es lo que ha llevado al equipo a hacer una temporada tan buena, ya que ni siquiera ahora estamos bajando el pistón. Creo que haremos un gran partido y conseguiremos los tres puntos», dijo con vistas al domingo, el día de la despedida en casa. «Será una jornada especial», completó.