Cervera: «Este deporte no es solo ganar y perder»

Con el objetivo cumplido y el alivio de la misión cumplida, el CD Tenerife vivió ayer una jornada de justo reconocimiento a tres de los grandes nombres propios de esta temporada exitosa: Felipe Miñambres, presidente del consejo de administración; Álvaro Cervera, entrenador que acaba de rubricar su segundo ascenso a Segunda División con el representativo; y David Rodríguez, tercer capitán, icono de la cantera y futbolista que más minutos ha jugado durante el ejercicio liguero que concluirá la próxima semana contra el Ourense en O Couto. Antes, este próximo fin de semana, la afición tendrá ocasión de despedirse de muchos de los futbolistas de este proyecto. No de David, que ayer señaló su deseo de quedarse «por muchos años más» en el equipo de su isla.

El profesional isleño hizo estas declaraciones al cierre de la gala anual de Zoneros, una de las peñas más emblemáticas de la institución, y que ya ha convertido en feliz costumbre la entrega de sus premios al compromiso, que llevan el nombre de la leyenda Cristo Marrero. Tras reconocer su galardón, Álvaro Cervera hizo acopio de recuerdos de esta singladura con desenlace feliz y explicitó que el fútbol va mucho más allá de los resultados: «El deporte no solo depende de ganar y de perder; en el deporte hay también otras muchas cosas. La afición ve solo los 90 minutos de juego de cada domingo, pero hay una semana detrás: muchos entrenamientos, mucho trabajo, muchos viajes... y los objetivos solo se consiguen desde el compromiso», destacó, haciendo alusión al valor que ponían de relieve estos premios.

Felipe Miñambres quiso dedicar la distinción recibida al propio Cristo Marrero y recordó una anécdota que les unió a ambos cuando el astorgano tenía otro puesto de responsabilidad en el área deportiva del club. El que se extendió mucho más en el capítulo de agradecimientos fue David, quien refrendó que es «un orgullo y un honor» recibir esta distinción. En su palmarés ya figuran otros jugadores blanquiazules como Enric Gallego, el que motivó «la promesa hecha» por el isleño a principios de temporada y por la que apareció rapado al acto de ayer. «Fue él mismo quien cogió la máquina y me afeitó», dijo David del delantero.

Bromas aparte, el lateral canario quiso testimoniar su reconocimiento a Cristo Marrero. «Forma parte de mi vida y de mi etapa como canterano; aprendí mucho de él», apuntó sobre el zoquero. A renglón seguido, quiso poner en valor el ascenso conseguido por la vía rápida y con tres jornadas de margen.

«Se ha visto reflejado todo el trabajo que llevamos haciendo desde principios de temporada», remarcó. «La verdad es que ha sido un año muy duiícil. No es nada sencillo mantener la dinámica que hemos tenido, con la presión de que había que volver al equipo a la división que, como mínimo, le corresponde», añadió.

Para Rodríguez, este ascenso supone llevar a realidad su gran objetivo después del trauma que significó caer a Primera RFEF. «Siempre he dicho que formar parte de la historia del Tenerife y dejando el legado de un ascenso supone cumplir un sueño. Es algo que no me esperaba cuando era niño. Siendo de la casa, siempre tuve el anhelo de llegar al primer equipo y ahora ya estoy aquí», destacó.

Noticias relacionadas

«Mi primer objetivo está cumplido ya; ahora, espero estar aquí muchos años más y conseguir grandes cosas», explicó desde el deseo de que «se vea reflejado en los próximos el trabajo que están haciendo Rayco García, Felipe Miñambres y todo este cuadro técnico». La gala también premió, entre otros, a la jugadora del Costa Adeje Egatesa, Natalia Ramos, al Real Unión de Tenerife y al deportista Cristofer Benítez.