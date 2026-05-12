El título de Primera RFEF, 62 centímetros de trofeo

Aunque el ritmo de venta de localidades para el choque del domingo (Heliodoro Rodríguez, 16:00 horas) no acaba de despegar, ante el Tenerife-Pontevedra que cierra la liga en casa se amontonan los buenos ingredientes. Uno de los grandes alicientes será un momento icónico en la historia centenaria de la institución. Con pocos galardones que mostrar en su vitrina, el club podrá añadir desde esta semana uno que vale su peso en oro. No tanto por el prestigio de la copa que recibirá de manos del presidente de la Federación, Rafael Louzán, sino por lo que significa.

Algún día no muy lejano, cuando el club estrene su gran museo habrá espacio para honrar la Bota de Oro que ganó Juan Antonio Pizzi, los banderines conmemorativos de las eliminatorias de la UEFA, aquel Trofeo Joan Gamper que le ganó al FC Barcelona y que luego se hizo añicos porque se le cayó al excapitán Toño Hernández... y, desde este domingo, también la copa que se ha ganado por sobrados méritos propios. Es novedad desde esta campaña 2025/26 que se entregarán dos, una por grupo, y la del Tenerife la recibirá su capitán, Aitor Sanz, se supone que en cuanto acabe el partido contra el Pontevedra.

Respecto al momento de condecoración de los campeones ha habido cierta controversia, por cuanto el trofeo no se le entregó al representativo el día que lo ganó (el 1 de mayo). Fuentes federativas explican que fue por la ausencia de Louzán, que estaba de viaje en Canadá; y también porque este domingo le cuadra mejor en la agenda, pues el día antes habrá estado en Gran Canaria con motivo de la final de la Copa de la Reina.

Desde el propósito de dar lustre a la tercera competición en importancia en el fútbol masculino español, la Federación ha implantado varios cambios notables a lo largo de esta temporada. Algunos llegaron con la liga ya en juego, como la incorporación de la retransmisión de partidos en abierto (a cargo de Teledeporte). Y otros, para revolucionar el juego como el Video Football Support, que ha dado buen pálpito y que incluso podría aterrizar en las dos divisiones de LaLiga.

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En cuanto a los trofeos, fueron presentados por la Federación hace solo unas semanas a través de sus redes sociales. La copa está diseñada por el equipo de la prestigiosa Joyería Alegre -al igual que la Copa del Rey o la Supercopa de España- y mantiene el estilo del tradicional trofeo de Primera Federación, pero con algunas modificaciones en su forma. «Se trata de un trofeo de envergadura con una estructura vertical formada por una serie de lineas metálicas que simbolizan el camino hasta alcanzar tanto el campeonato como el ascenso de categoría», explican los responsables de su creación. Su altura se eleva hasta los 62 centímetros con una terminación en brillo satinado mate. Diez kilos de trofeo que lucirán en las vitrinas blanquiazules y que Louzán le entregará a Aitor. Sin duda, el momento más especial de la jornada de este domingo.