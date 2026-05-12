José León debe ser el siguiente en renovar por el CD Tenerife

Primero la de Fabricio, luego las de Fran Sabina o Ulloa, más recientemente la de Dani Fernández, crucial para afianzar los cimientos del proyecto. A cuentagotas y sin hacer mucho ruido, la dirección deportiva del Tenerife ha ido anunciando distintas renovaciones de hombres importantes -por distintos motivos- para dar continuidad al proyecto que este curso ha logrado brillantemente el codiciado cambio de categoría. Si todo va según lo previsto y conforme a la hoja de ruta que ha marcado Manu Guill con sus últimas declaraciones, hay razones para creer que José León Bernal (Madrid) pueda ser el siguiente en desfilar por las redes y medios del club para confirmar que él también se queda.

Como ya anticipó EL DÍA, sería con un contrato por dos temporadas y que daría galones a León en una defensa repleta de incógnitas, puesto que Landázuri es susceptible de protagonizar un gran traspaso, Antal está cedido y Agüero no ha convencido con su rendimiento. Así pues, la reforma en el eje de la retaguardia podría ser casi total. El ex del Alcorcón ya figura entre los hombres más veteranos del Tenerife. Aunque muchos aficionados tal vez lo desconozcan, el que celebró el pasado 1 de mayo fue el segundo ascenso del zaguero, que ya logró subir con la Cultural Leonesa.

«La primera vez fue con la Cultu, también con un estadio lleno. Pero lo del Heliodoro ha sido una pasada. El día del ascenso fue algo especial, increíble, por la atmósfera que se generó y por la pasión de la gente. Pero esto ha sido jornada tras jornada. Es algo que nunca antes había vivido. Que se desplacen hasta 500 personas a cualquier campo y cualquier ciudad de la Península tiene mucho mérito. Los desplazamientos desde la Isla son siempre complicados, pero parece que hemos jugado de local todos los partidos», rememora al referirse a esta temporada de enseuño.

«Es mi año de mayor responsabilidad. Soy uno de los que continuaba del año pasado. La del descenso a Primera RFEF es una deuda que teníamos con el club y con la afición. Teníamos que devolver al club al fútbol profesional y lo hemos conseguido de la mejor manera», dice el central desde la satisfacción por el deber cumplido.

En todas sus manifestaciones públicas ha subrayado su deseo de continuar, a veces con mayor nitidez y en otras ocasiones, como si ya el asunto estuviese resuelto. La realidad es que León está dispuesto a asumir el desafío de volver a jugar con la Hypermotion en el contexto de un Tenerife de comportamiento y dinámica alcista. «La exigencia ya era máxima cuando comenzó la temporada, pero también con una ilusión tremenda por la directiva y equipo que se conformaron entonces. Había motivos para ilusionarse. Jornada a jornada, fuimos viendo que las cosas iban bien; y eso incentivó todavía más a la afición. Creo que una cosa ha llevado a la otra», aduce respecto al buen funcionamiento colectivo que se ha dado desde todos los estamentos del club.

Noticias relacionadas

Aún con dos jornadas por disputarse -la de este domingo será la despedida en casa-, el ex del Alcorcón hace un balance eminentemente positivo. «Hemos completado la temporada de la mejor manera posible, pero queda redondearlo», afirma. En este Tenerife asegura que no tenía duda alguna en relación a la aportación y rendimiento de los que ya conocía, pero en cambio ha habido otros nombres propios que se incorporaron al plantel este año y le han dejado huella. «Por ejemplo Fabricio, que nos sorprendió a todos», revela. No solo con su trabajo, también con su promesa cumplida el día del ascenso. «Yo le vi finalizando ese recorrido en la línea de fondo, pero me cuentan y luego he visto el vídeo para comprobar que hizo el campo entero. Es algo que llevaba dentro, y todo es por supuesto respetable y demuestra hasta qué punto era importante para Fabri este ascenso. Ha sido muy bonito ver su ilusión, compartida por todos», sentencia. Dispuesto a vivir más episodios blanquiazules, lo cual será posible desde que se confirme esta renovación, cuenta León que no había vivido ningún ascenso como este. Sin jugar el Tenerife su propio partido. «Ese día, fuimos más de Osasuna que nunca», bromea. Ahora, quiere más.