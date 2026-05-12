El CD Tenerife tendrá que 'cortar' a jugadores con contrato

Aunque pudiera parecer que este ascenso tan madrugador –logrado el 1 de mayo– ha significado un respiro para los dirigentes del CD Tenerife, la realidad es que el ascenso a la Liga Hypermotion acelera los plazos para conseguir el siguiente objetivo: soltar lastre y empezar a planificar la próxima campaña con un mayor margen de maniobra. Para entenderlo, una clave. En el techo salarial que LaLiga fijará al representativo para la temporada 2026/27 –se prevé que en torno a los seis millones de euros– no computan las operaciones suscritas antes del 30 de junio, es decir, durante el ejercicio vigente. Así que a la dirección deportiva le conviene rescindir a la mayor brevedad posible los contratos de aquellos futbolistas con los que no cuenta para la campaña que viene. Esta circunstancia convierte este objetivo en una necesidad casi perentoria, mucho más que rastrear el mercado en busca de futbolistas que sean susceptibles de incorporarse al Tenerife con vistas al curso que viene. Para fichar ya habrá tiempo, pero lo primero es aligerar equipaje.

Aunque no lo hayan verbalizado con nitidez, los dirigentes del club son conscientes de que hay jugadores que les sobran. O que no les encajan. Desde la intención de renovar en torno a un 40% de la plantilla, tan solo 12 o 13 jugadores tienen garantizada su continuidad, si bien entre ellos figuran aquellos que podrían protagonizar un eventual traspaso. El que tiene más papeletas es Landázuri, sin olvidar a Babacar Diocou, que ha de integrarse en el Tenerife si el Granada no ejecuta la millonaria cláusula de compra que incluyó por el futbolista.

Landazuri, durante el partido de este sábado. / Agencia LOF

Las fuentes consultadas por este periódico niegan que ya haya contactos en curso para las desvinculaciones previstas y subrayan que los jugadores tienen la sartén por el mango. Primero, porque tiene contratos en vigor para el curso que viene;y segundo, porque conocen de la situación de cierta premura que acucia al Tenerife, obligado a resolver estas operaciones entre este mes y el siguiente. Aunque resulta difícil elucubrar cuáles son los futbolistas a los que cortará el club y cuáles sortearán esta primera criba, hay nombres que obligatoriamente habrán de buscar un nuevo destino tras constatar durante este curso que no han podido incrustarse con asiduidad en los esquemas del entrenador, Álvaro Cervera.

Reducido protagonismo para Maikel Mesa

El que aparece en todas las quinielas para salir es Maikel Mesa, del que se valoran su intachable comportamiento y su implicación en el proyecto. Ahora bien, a su exigua cuota de participación en las alineaciones se une el incremento previsto en su ficha en caso de regreso a Segunda División, así que es muy probable que sea de los primeros en pasar por el despacho de la dirección deportiva.

Como es natural, el jugador ha verbalizado su deseo de quedarse y ser importante en Segunda, una categoría que ya conoce. Lo mismo ha hecho Jeremy Jorge, si bien el grancanario admite que no ha tenido «la temporada soñada». Su caso es menos relevante porque su ficha es mucho más asumible y porque siempre queda la posibilidad de cederlo a otro destino.

Mahamadou Balde Jr. es otro que lo tiene complicado con este entrenador. En cambio, de puertas adentro sí tiene sus defensores. Lo mismo que Noel López. No es que el de Silleda haya firmado unos números descollantes, pero su trayectoria al alza –mejor la segunda vuelta que la primera– invita a confiar en él y a posponer cualquier decisión al curso de la venidera pretemporada. En cualquier caso, sí hay indicios evidentes de que el club planea reforzar su demarcación.

Frente a estas situaciones, hay otras de más fácil solución. A Cris Montes, Facundo Agüero y Gastón Valles se les incluyeron epígrafes opcionales de renovación en sus respectivos contratos. Así que, en caso de que el club decida prescindir de los tres, bastaría con no ejecutar estas cláusulas que se recogieron en sus respectivas contrataciones, todas formuladas por solo una campaña de duración.

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Yen cuanto a los cedidos, no cuentan. Ni Ander Zoilo, que firmó hasta 2027; ni Calavera, con contrato con el representativo hasta 2028 (se había comprometido por tres años).