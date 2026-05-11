«Soy humilde y trabajador, un canterano orgulloso de serlo»

El sábado en el Reina Sofía hubo cambios en casi todas las demarcaciones. No en el lateral izquierdo, donde Álvaro Cervera ha redescubierto a un canterano solvente, eficaz y que no se queja por tener que cambiarse de costado. Es David Rodríguez Ramos. Si nada cambia en las dos jornadas que faltan, acabará la competición como el futbolista más utilizado por el míster. Un hito del que se siente orgulloso, aunque remarca que lo más importante son siempre los logros colectivos.

¿Ha sido el del Tenerife el ascenso de la alegría?

Desde luego. Creo que la afición se ha sentido muy identificada con todos nosotros. Da gusto salir a la calle y ver a tanta gente feliz, que nos saluda y nos da las gracias. Es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida.

¿Son conscientes de la importancia de este logro para el club y su afición?

Han sido un montón de felicitaciones, pero esto también forma parte de ellos. Creo que nuestra gente ha sido parte fundamental en este ascenso. Somos nosotros los que les damos las gracias. Ha pasado más de una semana pero de algún modo sigue la resaca emocional. Lo que se logró fue histórico y ahora toca disfrutarlo, pero seguir compitiendo. Eso sí, la emoción sigue a flor de piel.

¿Y usted? ¿Qué ha sentido?

Noto que la gente se alegra por mí, que hay muchos aficionados que se sienten representados por lo que yo pueda suponer. Al final, soy un chico de aquí, que ha crecido aquí... Para mí eso es un orgullo, no tengo palabras para describirlo.

Cuéntenos algo más del día del ascenso. ¿Qué fue lo primero que hizo cuando llegó a casa?

Es que llegué tarde (risas). Lo primero que hice fue descansar, que falta hacía. Ese día no había hora de llegada y aprovechamos para celebrar a lo grande, que la ocasión lo merecía. El día siguiente ya fue para desconectar, pero me puse a ver las fotos, los recuerdos... Ya te digo que la resaca emocional aún sigue, y va a seguir por mucho tiempo. Hemos logrado el ascenso soñado.

¿Cuántas felicitaciones en el móvil?

Muchísimas. Y yo soy de los que contesta a todos, así que lo haré seguro. Hay que ser agradecido y yo lo estoy hacia cada uno que haya podido alegrarse aunque sea un poco por mí, por nosotros. En definitiva, por el CD Tenerife.

Antes hacía alusión a su condición de tinerfeño. ¿Es el doble de especial este logro para los futbolistas nacidos en la tierra?

Sí, nosotros hemos pasado por todas las situaciones posibles. Hemos crecido año a año, equipo a equipo, categoría a categoría. Para gente como César, como Dani, como yo... el sueño siempre fue llegar al primer equipo. Pero luego es que no solo hemos llegado, es que hemos jugado muchos partidos arriba y hemos logrado un ascenso. Es el sueño de todo canterano. El 1 de mayo fue un día grande, espectacular para nosotros. Poder subir con el equipo de tu isla es algo maravilloso, encima rodeado de tu gente. Creo que hacía más de 40 años que no se conquistaba un ascenso en casa. Salió todo increíble.

Noto que la gente se alegra por mí, que la afición se siente identificada con lo que represento

¿Cuántos momentos difíciles dejó atrás en el camino hasta llegar al objetivo?

Pues muchos, muchos. No ha sido fácil. Para llegar a la cima tienes que pasar por muchas etapas y yo tuve la fortuna, porque lo vi como un paso adelante, de salir cedido al Antequera. Ahí crecí como persona y como futbolista. Aprovecho la entrevista para dar las gracias a toda la gente del Antequera, a su dirección y a los compañeros, porque forman parte de todo esto que estoy viviendo ahora. Pienso que no sería el jugador que soy sin esa etapa clave para mi maduración.

¿Qué le aportó ese club?

Madurez, estabilidad, minutos. Y fue también el club que me permitió conocer la Primera RFEF. Mi primera experiencia en esta categoría había sido hace dos años con el Antequera.

¿Borra este ascenso el trauma sufrido el año pasado?

El año pasado no tuvimos la suerte de cuajar una buena temporada en lo colectivo. Vivimos un descenso. Y ahora estamos viviendo todo lo contrario. Es alegría, es felicidad, pero también es tranquilidad por haber recuperado el sitio que jamás debimos perder, y que cedimos el año pasado en una experiencia realmente dura para cada uno de nosotros. Un descenso te marca, un ascenso te hace feliz.

Es que no había otro objetivo que este.

Era subir, sí o sí. Ha habido mucha presión, pero también mucha responsabilidad por parte de todos.

Escribió usted en su perfil de Instagram: «Decidí quedarme para esto». O sea, que tuvo pretendientes y opciones para salir.

Supongo que ya se puede contar. Sí que los hubo, sí. Dentro de la muy mala temporada yo tuve la suerte de hacer una buena. Y creí que debía quedarme por todo lo que entraña y supone este escudo, esta isla. El equipo era lo esencial y no podía dejarlo, ni irme. Eso lo tenía muy claro. Por eso apenas escuché nada. Quise centrarme en este club porque forma parte de mi vida. Además, creo que es algo que le debía a la familia, a la afición... e incluso también a mí mismo. Tenía ese ascenso como un sueño y no me arrepiento de nada.

¿Qué se lleva de este ascenso?

Pues mira, soy un afortunado. Me llevé la camiseta de ese día, la bandera con el escudo de mi club, un montón de recuerdos y también ese momento con mi padre en la radio, que lo he visto por las redes. Fue algo increíble, la verdad. Al final me coge de sorpresa porque no había llorado, había aguantado esa emoción. Pero fue oír a uno de los míos, a mi padre,y me rompió porque él lo sufre como yo. Aprovecho otra vez para darle las gracias. A mi madre, a padre, a mi hermana, a mi novia, a toda mi familia. Son los que están ahí cuando las cosas van mal.

¿Qué cree que supone David para este proyecto?

Me considero una persona humilde, eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Un trabajador, un canterano orgulloso de serlo.

Y justamente eso remarcaba Rayco García en su discurso a los pies del Cabildo. Dijo que dedicaba este ascenso especialmente a ustedes, los canteranos.

Sus palabras son un orgullo para nosotros. Los canteranos cada día somos más y hay mucho talento en Geneto. Hay que mirar más hacia abajo, darles oportunidades, permitirles crecer... Al final, son jugadores que lo van a dar todo por este escudo. Sería increíble que siguieran subiendo.

¿Le da muchos consejos a Dani, del que ha dicho Cervera que es el canterano con más proyección?

Es un chico excepcional. Como nosotros decimos, nuestra joya, un jugador diferente al que hay que cuidar. Puede llegar muy lejos.

¿Preparado para subir un escalafón más en la capitanía del club?

Yo vivo el momento, aprendo al máximo tanto de él como de Enric, que son los capitanes y referentes del proyecto. Son un modelo a seguir por parte de todo jugador de la plantilla. Aprovecho para darles las gracias por todo lo que han hecho por el club. Y respecto a lo dicho por Aitor, ojalá no se retire nunca. Es alguien que supone un ejemplo a seguir para todos los que queremos ser futbolistas. Ojalá no se retirase nunca.