El CD Tenerife optará por una campaña de abonos madrugadora y con precios asequibles

En los despachos del Heliodoro Rodríguez López ya se han fijado un nuevo objetivo a la vista: la campaña de abonos correspondiente a la próxima temporada. De hecho, ya hay mucho trabajado avanzado con dos propósitos fundamentales marcados desde la dirección del representativo. El primero es que la venta de los pases sea muy temprana, aprovechando así el efecto ascenso; y el segundo, que las tarifas sean asequibles a todos los bolsillos y premien la fidelidad de una afición que no dejó tirado a su equipo cuando más lo necesitaba.

Entretanto, uno de los grandes focos de preocupación en el CD Tenerife tiene que ver con el tope salarial que le marque LaLiga para el ejercicio 2026/27. En este sentido, se prevé que el techo de gasto para la parcela déportiva sea uno de los más reducidos de la venidera Hypermotion y que apenas roce los seis millones de euros. Por este motivo, la venta de abonos cobra todavía una relevancia mayor, pues los resultados que se obtengan de ella serán uno de los epígrafes fundamentales para el club en el flujo de ingresos.

Dicho de otro modo, un buen registro de afiliados podría alimentar el tope que la competición le otorgue a los blanquiazules. No en vano, los ingresos por abonados han sido siempre un sostén fundamental para las finanzas de la sociedad anónima. Sin ir más lejos, y según reflejan sus cuentas anuales, el Tenerife percibió 2,757 millones de euros en concepto de venta de pases en la campaña 2023/24, en la que fijó plusmarca de abonados en su larga historia en Segunda División; y esta cifra decreció hasta los 2,48 millones al curso siguiente, ya con el evidente desgaste producido por la ruinosa gestión del equipo de José Miguel Garrido.

Cifras

El Tenerife viene de una cifra de fieles muy notable en el fútbol no profesional, un total de 13.548 abonados, dígitos que crecieron -aunque no en demasía- durante el periodo de reapeartura de la campaña durante el parón invernal. En el club dan por hecho que el primer objetivo es rebasar esta cifra. Para ello, buscan tocar la fibra y apelar al sentimiento de sus aficionados. Si el año pasado sorprendieron con su alegórica y autóctona apuesta por la lucha canaria, con el veterano y carismático comunicador José Manuel Pitti prestando su voz a la campaña, en esta oportunidad los tiros irán en busca de un número de fieles sensiblemente superior. Y sin perder de vista que el mayor estímulo es el buen trabajo realizado en el área futbolística, donde la mayoría de fichajes dieron el efecto deseado y condujeron a un ascenso exprés, conseguido al primer intento y hasta con tres jornadas de antelación.

La atmósfera que se generó en el Heliodoro Rodríguez López fue el pasado 1 de mayo muy parecida a la de las grandes ocasiones de la historia del coliseo capitalino, con más de 19.000 espectadores en un partido liguero de Primera RFEF. Todo ello, sin promociones ni rebajas. Una de las señas de identidad de este nuevo gobierno en el club es que rechaza la opción de regalar el fútbol. De esta manera, se privilegia a los abonados que confiaron desde el principio. Según ha podido saber EL DÍA, este será uno de los mensajes que el club remarque en la presentación de la campaña, que se dará a conocer tan pronto sea posible.

Aunque de puertas adentro ha habido discusión al respecto, el club se decanta por fijar tarifas para todos los públicos y así garantizarse una masa social amplia durante los partidos que el Tenerife dispute como local durante la próxima temporada. El primer objetivo será la permanencia. Yantes de eso, concienciar a la feligresía insular de que será un reto complicado por las estrecheces económicas que fijará LaLiga, a tenor de los contactos ya mantenidos con el organismo presidido por Javier Tebas por parte de Felipe Miñambres y su equipo de trabajo.

Nuevos hitos

Tres ejercicios consecutivos en pérdidas condenan al Tenerife a un techo salarial muy limitado, aunque podría mejorar esta cifra una renegociación del patrocinio plurianual con el Cabildo, así como una ayuda al alza por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, con quien ya se ha fijado una cita formal por parte de la presidencia y la propiedad blanquiazules. Toda ayuda será bienvenida.

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En la hoja de ruta del consejo de administración hay más hitos en el corto plazo. Antes de que empiece la siguiente campaña también hay que cerrar la relación con Hummel y abrirla con Macron, dar salida a algunos futbolistas que no cuentan para el proyecto próximo y, por supuesto, despedir a Aitor Sanz si finalmente opta por retirarse.