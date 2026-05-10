Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conoce la última hora del crucero con un brote de hantavirusHallazgo de una antigua tubería en TenerifePlantilla del CD TenerifeAsesinato en CanariasCB CanariasTiempo en TenerifeAbogada que busca sicarios desde TikTok
instagramlinkedin

Zona mixta

«Para mí no ha sido la temporada soñada»

Jeremy Jorge admite que no ha estado «ni incómodo ni infeliz» y mantiene su intención de jugar en el Tenerife el curso que viene

Jeremy Jorge, en una jugada con Gorjón y De la Nava. | LOF

Jeremy Jorge, en una jugada con Gorjón y De la Nava. | LOF

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Al acabarse el partido compareció ante los medios de comunicación el grancanario Jeremy Jorge, uno de los futbolistas que menor cuota de protagonismo ha tenido durante esta temporada. El isleño negó que hubiese falta de intensidad o un exceso de relajación en las filas del equipo blanquiazul, una vez que el gran objetivo de esta temporada (el ascenso a la Liga Hypermotion) ya se había conseguido el 1 de mayo incluso antes de disputarse el duelo en casa frente al Barakaldo.

«Ya veremos el partido repetido en casa y veremos si ha habido desajustes», respondió Jeremy, quien resaltó en todo momento que el propósito con el que se presentaban en el Reina Sofía era el de ganar a Unionistas y sumar otro triunfo más a domicilio. «Teníamos muy claro que veníamos a por los tres puntos», reseñó. «Yo no he visto relajación», sintetizó.

En cuanto al partido en sí, Jorge vio a los suyos más consistentes y sólidos a lo largo de los iniciales 45 minutos. «En la primera mitad estuvimos mejor, en la segunda nos costó un poco más. Ellos tuvieron el balón y encontraron espacios que en otros partidos hemos tapado mejor», analizó. Ahora, piensa en sumar puntos en las dos semanas que quedan para cerrar este exitoso curso para el Tenerife.

«Quedan dos partidos, uno de ellos el último ante nuestra afición. Queremos acabar la temporada de la mejor manera», enunció ante el choque en el Heliodoro contra el Pontevedra y el último, que será en O Couto frente al Ourense.

A Jorge se le preguntó también por la actuación del colegiado. «Está feo hablar de los arbitrajes, no lo vamos a poner como excusa pero todos los contactos acababan en falta a favor de ellos. Vi la acción de Chapela y podía pitar penalti perfectamente, porque había contacto», declaró.

Noticias relacionadas

En cuanto a su rol en el proyecto, dijo que no ha sido su mejor año: «No estuve incómodo, ni feliz. Pero tengo que aprovechar estos minutos y estas oportunidades para mí, y buscar sensaciones. No he tenido la temporada soñada». n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil investiga a una abogada de Tenerife por 'incitar al asesinato' de dos fiscales jefes, un juez y un alcalde
  2. Investigan como posible violencia de género la muerte violenta de una mujer en Santa Úrsula
  3. Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
  4. Guaguas en la calle y dentro de los jardines de la Universidad: La Laguna tendrá un “intercambiador provisional” durante 20 meses
  5. Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
  6. Muere un hombre de 78 años al precipitarse desde su vivienda en Tenerife
  7. El concejal socialista Eduardo Medina, obligado a renunciar a su acta en Santa Cruz de Tenerife por incompatibilidad laboral
  8. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad

«Para mí no ha sido la temporada soñada»

Derrota sin drama del Tenerife en el epílogo de la temporada

Derrota sin drama del Tenerife en el epílogo de la temporada

La visita del CD Tenerife al Unionistas de Salamanca: oportunidad para los menos habituales

La visita del CD Tenerife al Unionistas de Salamanca: oportunidad para los menos habituales

Unionistas - CD Tenerife de hoy: fecha, horario y dónde ver el partido

Unionistas - CD Tenerife de hoy: fecha, horario y dónde ver el partido

Álvaro Cervera pide una remodelación de plantilla: "Ningún equipo de Primera Federación se mantendría en esta Segunda División"

Álvaro Cervera pide una remodelación de plantilla: "Ningún equipo de Primera Federación se mantendría en esta Segunda División"

Quedan alicientes tras el ascenso: los récords a los que todavía aspira el CD Tenerife

Quedan alicientes tras el ascenso: los récords a los que todavía aspira el CD Tenerife

¿La hora de Antal Yaakobishvili? Al central se le abre la puerta de la titularidad en el CD Tenerife

¿La hora de Antal Yaakobishvili? Al central se le abre la puerta de la titularidad en el CD Tenerife

El sabor agridulce de Marc Mateu

El sabor agridulce de Marc Mateu
Tracking Pixel Contents