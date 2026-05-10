Zona mixta
«Para mí no ha sido la temporada soñada»
Jeremy Jorge admite que no ha estado «ni incómodo ni infeliz» y mantiene su intención de jugar en el Tenerife el curso que viene
Al acabarse el partido compareció ante los medios de comunicación el grancanario Jeremy Jorge, uno de los futbolistas que menor cuota de protagonismo ha tenido durante esta temporada. El isleño negó que hubiese falta de intensidad o un exceso de relajación en las filas del equipo blanquiazul, una vez que el gran objetivo de esta temporada (el ascenso a la Liga Hypermotion) ya se había conseguido el 1 de mayo incluso antes de disputarse el duelo en casa frente al Barakaldo.
«Ya veremos el partido repetido en casa y veremos si ha habido desajustes», respondió Jeremy, quien resaltó en todo momento que el propósito con el que se presentaban en el Reina Sofía era el de ganar a Unionistas y sumar otro triunfo más a domicilio. «Teníamos muy claro que veníamos a por los tres puntos», reseñó. «Yo no he visto relajación», sintetizó.
En cuanto al partido en sí, Jorge vio a los suyos más consistentes y sólidos a lo largo de los iniciales 45 minutos. «En la primera mitad estuvimos mejor, en la segunda nos costó un poco más. Ellos tuvieron el balón y encontraron espacios que en otros partidos hemos tapado mejor», analizó. Ahora, piensa en sumar puntos en las dos semanas que quedan para cerrar este exitoso curso para el Tenerife.
«Quedan dos partidos, uno de ellos el último ante nuestra afición. Queremos acabar la temporada de la mejor manera», enunció ante el choque en el Heliodoro contra el Pontevedra y el último, que será en O Couto frente al Ourense.
A Jorge se le preguntó también por la actuación del colegiado. «Está feo hablar de los arbitrajes, no lo vamos a poner como excusa pero todos los contactos acababan en falta a favor de ellos. Vi la acción de Chapela y podía pitar penalti perfectamente, porque había contacto», declaró.
En cuanto a su rol en el proyecto, dijo que no ha sido su mejor año: «No estuve incómodo, ni feliz. Pero tengo que aprovechar estos minutos y estas oportunidades para mí, y buscar sensaciones. No he tenido la temporada soñada». n
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil investiga a una abogada de Tenerife por 'incitar al asesinato' de dos fiscales jefes, un juez y un alcalde
- Investigan como posible violencia de género la muerte violenta de una mujer en Santa Úrsula
- Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
- Guaguas en la calle y dentro de los jardines de la Universidad: La Laguna tendrá un “intercambiador provisional” durante 20 meses
- Un ferry de Naviera Armas con destino Tenerife no llega a puerto debido a una avería y deja en tierra a los pasajeros dos horas y media
- Muere un hombre de 78 años al precipitarse desde su vivienda en Tenerife
- El concejal socialista Eduardo Medina, obligado a renunciar a su acta en Santa Cruz de Tenerife por incompatibilidad laboral
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad