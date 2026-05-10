«Para mí no ha sido la temporada soñada»

Al acabarse el partido compareció ante los medios de comunicación el grancanario Jeremy Jorge, uno de los futbolistas que menor cuota de protagonismo ha tenido durante esta temporada. El isleño negó que hubiese falta de intensidad o un exceso de relajación en las filas del equipo blanquiazul, una vez que el gran objetivo de esta temporada (el ascenso a la Liga Hypermotion) ya se había conseguido el 1 de mayo incluso antes de disputarse el duelo en casa frente al Barakaldo.

«Ya veremos el partido repetido en casa y veremos si ha habido desajustes», respondió Jeremy, quien resaltó en todo momento que el propósito con el que se presentaban en el Reina Sofía era el de ganar a Unionistas y sumar otro triunfo más a domicilio. «Teníamos muy claro que veníamos a por los tres puntos», reseñó. «Yo no he visto relajación», sintetizó.

En cuanto al partido en sí, Jorge vio a los suyos más consistentes y sólidos a lo largo de los iniciales 45 minutos. «En la primera mitad estuvimos mejor, en la segunda nos costó un poco más. Ellos tuvieron el balón y encontraron espacios que en otros partidos hemos tapado mejor», analizó. Ahora, piensa en sumar puntos en las dos semanas que quedan para cerrar este exitoso curso para el Tenerife.

«Quedan dos partidos, uno de ellos el último ante nuestra afición. Queremos acabar la temporada de la mejor manera», enunció ante el choque en el Heliodoro contra el Pontevedra y el último, que será en O Couto frente al Ourense.

A Jorge se le preguntó también por la actuación del colegiado. «Está feo hablar de los arbitrajes, no lo vamos a poner como excusa pero todos los contactos acababan en falta a favor de ellos. Vi la acción de Chapela y podía pitar penalti perfectamente, porque había contacto», declaró.

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En cuanto a su rol en el proyecto, dijo que no ha sido su mejor año: «No estuve incómodo, ni feliz. Pero tengo que aprovechar estos minutos y estas oportunidades para mí, y buscar sensaciones. No he tenido la temporada soñada». n