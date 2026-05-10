Así serán los dos nuevos videomarcadores del Heliodoro Rodríguez López: detalles, plazos, inversión estimada y no interferencia en los partidos del CD Tenerife

El Cabildo Insular había anunciado para estos días la publicación del Plan Director que permitirá descubrir los entresijos de la reforma integral que prepara la corporación para el Heliodoro Rodríguez López, un estadio que se ha quedado «obsoleto», describen desde la institución. Sin embargo, antes de dar a conocer este ambicioso programa de actuaciones ha trascendido el Proyecto técnico de ejecución de instalación de infraestructura relativo a la adquisición dos nuevos videomarcadores para el coliseo santacrucero. Los detalles del plan, al que ha tenido acceso EL DÍA, revelan una inversión de unos 730.000 euros, una inequívoca intención de «no interferencia» en la actividad del CD Tenerife –lo que hace suponer que podría aprovecharse el parón veraniego– y un plazo estimado de unas 16 semanas para este procedimiento.

Serán «dos pantallas de gran formato, incluyendo todas las instalaciones necesarias para su correcta instalación», recoge el documento. «El objetivo del proyecto de ejecución es definir técnicamente la instalación de dos pantallas LED de gran formato en las gradas superiores», dice, en alusión a Herradura y Popular. Asimismo, se contempla en primer término «la eliminación del videomarcador existente», así como los siguientes trabajos: estructura metálica que sirva como soporte de cada videomarcadorr, las cimentaciones asociadas, sistemas de anclaje, instalación eléctrica, cuadros de protección y maniobra y medidas de seguridad estructural, entre otros.

Actualmente, el videomarcador principal del Heliodoro es de 6 metros de altura y 32 de ancho. Se pretende eliminar dicho soporte y en su lugar, «instalar otro nuevo y otro igual en el fondo opuesto». Las nuevas pantallas LED del Rodríguez López constarán de 90 módulos e incluirán paneles laterales para publicidad fija. Cada pantalla será de alto brillo, con una potencia de 72 kW por unidad.

Avería en el marcador actual. / E. D.

El documento subraya que estas pantallas están «destinadas a la visualización de información deportiva (marcador y estadísticas del evento), contenidos audiovisuales (reproducción de vídeo en directo) y emisión de publicidad y contenidos dinámicos». La superficie de los nuevos marcadores será muy ostensible, conformando una pantalla continua de alta luminosidad y visibilidad diurna y nocturna.

El plazo estimado de ejecuciónd e la obra es de 16 semanas (cuatro meses)aprovechando el parón competitivo, como así ya había avanzado el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, quien además ha verbalizado la intención de reformar la fachada del Rodríguez López. Más ambiciosas han sido las palabras recientes de Rosa Dávila, quien incluso contempla una posible actuación para ampliar el aforo del Heliodoro hasta llegar a los 30.000 espectadores. No obstante, el Cabildo no está aún en esa fase del proceso. Por lo pronto, tras ocuparse de los aseos y las tripas, parece que el siguiente paso sean los videomarcadores.

Noticias relacionadas

«Los trabajos se planificarán para minimizar intereferencias con eventos deportivos y actividades en el Estadio», recoge a modo de conclusión final el documento con membrete del Cabildo, que destinará un presupuesto general de 732.058 euros.