La visita del CD Tenerife al Unionistas de Salamanca: oportunidad para los menos habituales

El Tenerife descuenta jornadas, pero no le sobra. El equipo de Álvaro Cervera visita hoy sábado (17:30) al Unionistas de Salamanca en el Municipal Reina Sofía con la tranquilidad de haber rematado la faena del ascenso a Segunda División. La natural caída de la tensión competitiva la combatirá el técnico con un cóctel de remedios: pulso competitivo, respeto a la competición y todos los rivales y oportunidades para los menos habituales.

Para empezar, el técnico ya recordó en las últimas horas que le gusta ganar –por si había alguna duda–. También a sus jugadores, una plantilla con filosofía obrera que ya venció el fin de semana pasado al Barakaldo en la misma fiesta del ascenso. Fue un aviso: el equipo comparecerá hasta el final.

Los rivales se juegan mucho

También cuenta el respeto a la categoría. A los rivales que hay en frente y a los que dependen de lo que hagan los oponentes del representativo. El Unionistas, sin ir más lejos, apura sus opciones de jugar promoción de ascenso. Los salmantinos son octavos con 49 puntos, cinco menos que el quinto, y solo les vale ganar para mantenerse en la pugna por el sueño del ascenso. A otros, como Real Madrid Castilla o Pontevedra, les vendría de cine que el Tenerife sumara en el Reina Sofía. Hay mucho en juego para los demás.

Pero es que también lo puede haber para un buen puñado de jugadores del actual elenco blanquiazul, que ven en estas tres semanas la oportunidad para disfrutar de los minutos de los que no han podido disponer hasta ahora. Uno de los ejemplos más claros será Gabri de Vuyst, portero suplente toda la temporada –salvo en Lezama contra el Bilbao Athletic– y que defenderá ahora la portería con máxima ilusión vista la ausencia de Dani Martín. También jugará seguro Antal Yaakobishvili, fichado en enero y casi inédito hasta ahora pero indispensable dadas las bajas de Landázuri (por sanción) y Agüero (lesionado).

Antal, que será titular contra el Unionistas. / CDT

La idea se mantiene, las piezas no

Cervera confirmó que no habrá cambios en la idea, pero sí en las piezas. Así, cabe esperar que el técnico se decante este fin de semana por más jugadores con rol de suplente en la 25/26. Ulloa es otro de a los que apetece ver en acción. También a Jeremy Jorge, Cris Montes, Maikel Mesa o Fran Sabina, aunque una revolución total de centro del campo hacia delante resulta improbable.

Habrá cambios también en Unionistas, que ganó por 0-2 en el partido de la primera vuelta en el Heliodoro Rodríguez López. El técnico Mario Simón recupera a Vadik y Mounir, pero pierde a los lesionados Hugo de Bustos, Serpeta y Pere Marco, mientras que Encuentra y Artola están sancionados. No hay ningún delantero centro disponible y habrá que hacer algún apaño.

En la bancada local sí estará Salvi Carrasco, el que fuera portero del Tenerife la pasada temporada y que llegó al club castellanoleonés en enero tras un breve paso por Portugal. También el tinerfeño Adam Arvelo, cedido por Las Palmas desde el mercado invernal, aunque casi no ha jugado. La cita será especial para Cris Montes, Gastón y Chapela, los tres con pasado en el Unionistas.

Habrá pasillo al campeón

El Unionistas de Salamanca hará el pasillo de honor a los futbolistas del CD Tenerife. Así lo manifestó su entrenador, Mario Simón, en la jornada de ayer. El preparador del cuadro hoy local aseguró que se trata de un gesto de premio «al equipo campeón». «Somos un club ejemplar», apuntó con orgullo.

Asimismo, la Federación Española anunció ayer viernes que habrá horario unificado para la Jornada 38 del campeonato en Primera Federación, la última. En el caso del Tenerife, dependería de que el Ourense llegase jugándose la permanencia. De ser así, el duelo se jugaría el sábado 23 de mayo a las 17:30.