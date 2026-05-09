Derrota sin drama del Tenerife en el epílogo de la temporada

Perder un partido, el segundo de toda la temporada a domicilio, cuando ya se ha alcanzado el único objetivo, ni más ni menos que el regreso a Segunda División, no es ningún drama. Los epílogos de un curso deportivo suelen ser así, los que terminan de manera satisfactoria y los que no lo son tanto. Las jornadas sin nada en juego no son como las anteriores. No se compite igual, la concentración no es la misma, los bloques se alteran, hay más licencias para la improvisación y la concesión de minutos para los futbolistas con menor protagonismo... No hay dejadez, pero la cosa cambia. La tendencia lleva a la desnaturalización. Lo normal en estos casos. Pero al margen de todo esto, también cabía dentro de lo probable que el campeón se viera superado alguna vez más. Y se dio la circunstancia de que lo hizo contra un rival ante el que ya había caído en la primera vuelta. El Unionistas venció en el Heliodoro y también en el Reina Sofía. Es el único que dejará a cero a los blanquiazules en esta campaña –no pasará lo mismo con el Pontevedra ni con el Ourense, pase lo que pase en los dos encuentros que faltan–.

El Tenerife se vio en desventaja muy pronto. A partir del minuto 6. Sin que hubiera pasado nada relevante, con los blanquiazules tomándole el pulso al partido y los albinegros tratando de imprimir un ritmo alto de entrada, un centro desde la banda izquierda de Mounir acabó colándose en la portería tras describir una trayectoria que cogió a Gabri de Vuyst a contrapié. Lo que se supone que iba a ser un pase al corazón del área, se convirtió en un envenenado golpeo –quizás rozó en César– que entró por el centro de la portería, cerca del larguero. El guardameta estiró el brazo pero no pudo evitar el tanto de un Unionistas que había empezado con un retoque del sistema, con tres centrales, dos carrileros y sin la referencia de un nueve.

El inesperado gol envalentonó a los locales y desconcertó a un Tenerife que había salido a escena con una alineación inédita por aquello de que, una vez conquistado el ascenso, había llegado el momento de descargar a los futbolistas con más minutos y tener una consideración con los otros, con Alberto Ulloa, Cris Montes, Jeremy Jorge, Maikel Mesa, Fran Sabina... Pero no todos los cambios siguieron esa pauta. De Vuyst relevó al lesionado Dani Martín –a lo mejor habría sido titular igualmente–. Además, Cervera se había quedado con lo justo para montar una línea de cuatro zagueros, sin el sancionado Landázuri ni Agüero, pero sí con Yaakobishvili en el once.

Después del 1-0, fue el Unionistas el que insistió en una fase en la que supo invadir los espacios que dejaba el Tenerife en su campo al adelantar la defensa en el intento de presionar y manejar el balón en el campo contrario. La idea fue cogiendo cuerpo poco a poco. Mientras tanto, los salmantinos aprovecharon para seguir generando algo de peligro. Jota tuvo el 2-0 con un chut limpio desde la frontal del área tras un taconazo de Álvaro.

Y del Tenerife, muy poco en la fase ofensiva. Más voluntad que claridad de ideas para alivio de un Unionistas que vivía relativamente cómodo en su zona de confort.

Pero el campeón no se quiso conformar y se fue rearmando con el paso de los minutos, aprovechando la iniciativa que le había dejado un rival algo conformista, o con menos recursos para proponer más y de otra manera. Así, a la altura de la media hora, los blanquiazules fueron acumulando ocasiones. Para abrir boca, un remate fallido de Juanjo tras un saque de esquina ejecutado por Cris Montes y prolongado por Antal. El sevillano, con todo a favor pero un poco escorado, disparó muy alto.

Poco después fue Maikel el encargado de probar suerte. En su caso, con un remate desde el balcón del área, sin pensarlo dos veces, después de recibir de Cris. Coronas pudo reaccionar a tiempo para desviar con dificultades (33’).

La tendencia terminó por premiar al Tenerife. En realidad, no habría sido así si César no hubiera tenido la fe para apretar a Olmedo a la altura del centro del terreno. El lateral le quitó el balón, avanzó, conectó con Sabina y volvió a recibir para batir a Marco con un toque a la red desde el punto de penalti.

Una demostración de que el Tenerife no se había tomado el partido de la antepenúltima jornada como un trámite de menor exigencia. El espíritu ganador salió a flote y puso las cosas en su sitio. Y la situación pudo mejorar antes del descanso, pero Gorjón despejó casi sobre la línea de gol un taconazo de Fran Sabina en el minuto 43. Genial recurso del canterano para superar por alto al portero tras cazar una pelota suelta en el área.

La historia, alejada de tensiones porque el Unionistas estaba demasiado alejado de los puestos de promoción –tiene opciones– y el Tenerife ya estaba ascendido, continuó con un arranque trabado y falto de continuidad de la segunda parte. Interrupciones, pocas jugadas elaboradas, ningún dominador... El atasco solo se pudo romper con una eficaz maniobra de Álvaro Gómez para conducir en terreno enemigo y enlazar con Olmedo, cuyo golpeo de primeras condujo el balón al interior de la portería. Desajuste defensivo, con David a medio camino, y precisión en el remate, sin posibilidades para Gabri. El 2-1 desató un triple cambio en el Tenerife: Iván Chapela, Noel y Gastón por Cris Montes, Maikel y Fran Sabina en el minuto 65.

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Entre unas cosas y otras, el partido entró en la recta final con mejores sensaciones para los salmantinos que para los tinerfeños, que antes y después de los relevos, con el 1-1 y de nuevo con el resultado en contra, fue perdiendo el hilo y se fue sintiendo cada vez menos cómodo. Tampoco hubo manera con Aitor Sanz y Balde en el campo. El extremo aplicó su fórmula de buscar soluciones de forma individual, pero solo pudo finalizar una jugada, la única inquietante para Coronas. En realidad, fue el Unionistas el que mejor supo gestionar la cuenta atrás. Hasta tuvo suerte tras la petición de revisión de una falta de Juanje sobre Chapela dentro del área. El árbitro prefirió no castigar a los locales con un penalti al que se quería agarrar el Tenerife para impedir la derrota.