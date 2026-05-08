Álvaro Cervera pide una remodelación de plantilla: "Ningún equipo de Primera Federación se mantendría en esta Segunda División"

Álvaro Cervera insiste. Quiere fichajes. O mejor dicho, harán falta para que el CD Tenerife pueda afrontar su regreso a Segunda División sin pasar demasiados apuros. Así lo ha manifestado el técnico este viernes en sala de prensa, aunque siempre evitando dar una cifra exacta de posibles incorporaciones. "Yo creo que ningún equipo de Primera Federación se mantendría, ahora mismo, en Segunda División. Al menos no en la de este año. Y no solo nosotros, ninguno, salvo que sonara la flauta. El número de fichajes no puedo decirlo porque no me meto en eso. Hay gente que se preocupa de eso y no soy yo", declaró el preparador al ser cuestionado por el mercado verano.

Asimismo, el entrenador se detuvo a analizar el regreso del cuadro insular a una categoría que conoce a la perfección y que "cada año es más complicada". "Yo sé el nivel de la categoría a la que vamos y cada año es más complicada porque hay mejores jugadores: que bajan de Primera o con un pasado en Primera. Lo que hay que hacer es el mejor equipo posible para competir bien, que es no pasar angustias y, si se da, poder acceder a situaciones buenas. Bajo mi punto de vista personal, el nivel de esta Segunda es muy bueno", prosiguió con cierto lamento antes de concluir. "Yo antes decía que con cuatro cosas podías andar, pero ahora hay muy buenos equipos, jugadores y entrenadores. Va a ser complicado. Hay que hacer un muy buen equipo para poder competir bien".

El hándicap del límite salarial

El gran hándicap, en cualquier caso, será tener que lidiar con el límite de masa salarial, que apunta a ser bajo para el Tenerife. Habrá que elegir a la perfección en qué -en este caso quién- se invierte cada euro. "Eso me han contado. No se trata del dinero que tengas, sino de lo que puedes gastar. La Liga te pone en un sitio y parece ser que nosotros estaremos en el grupo de mitad para abajo. Hay que tener las ideas claras y, si encima van todas en el mismo camino, muchísimo mejor", concluyó.

Del presente inmediato, Cervera se refirió también al partido de este fin de semana contra el Unionistas de Salamanca, "uno de esos equipos" que ha ganado al Tenerife esta temporada. "Tienen buenos números en casa y tienen posibilidades de meterse en 'playoff'. Intentarán aprovechar la euforia y el desgaste de toda nuestra celebración para ganarnos el partido. La competición sigue y debemos seguir compitiendo. Yo lo siento mucho, pero me sigue gustando ganar todos los partidos", declaró el míster como si de una disculpa adelantada al rival se tratara.

Bajas contra el Unionistas de Salamanca

En el Municipal Reina Sofía no estarán Landázuri, por sanción, ni los lesionados Alassan, Marc Mateu, Dani Martín y Jesús de Miguel. El portero se lastimó contra el Barakaldo y causará bajas durante algunas semanas y el delantero ha vuelto a resentirse de sus problemas de pubalgia. Nacho Gil, recuperado e integrado en el grupo, tendrá que esperar una semana más para volver a tener minutos. Pese a las ausencias y a pequeña relajación natural en un equipo que ha logrado ya el objetivo, Cervera espera una buena versión de su equipo. Para muestra, el ejemplo más reciente. "La semana pasada nos enfrentamos a uno de los mejores equipo de la competición y el equipo jugó muy bien tras conocer la noticia del ascenso. Nuestra idea de juego será la misma de siempre esta semana, pero con jugadores diferentes que han disputado menos minutos".

Antal, que será titular frente al Unionistas de Salamanca. / C.D.T.

El momento de Antal

Una de las novedades será Antal Yaakobishvili, fichado en enero y que apenas ha contado con minutos hasta ahora. Las lesiones de Agüero y Landázuri le han dejado despejado el camino al once y su entrenador quiere verlo en acción. "Por lo que sea no ha podido demostrar su nivel. Entrenando tiene cosas que te llaman mucho la atención, pero es entrenando. Aquí hace cosas que, si las hace mal, no pasa nada porque es un entrenamiento, pero en los partidos se debe elegir bien. Nos apetece verle competir a ver si tiene el mismo nivel", indicó Álvaro.

Pero el nombre propio del final de temporada es el de Aitor Sanz. El futbolista no ha querido desvelar aún si colgará o no las botas este verano, aunque sus mensajes hasta la fecha han sonado más a despedida que a otra cosa. Cervera tampoco lo tiene claro. "Es un caso especial y no tengo la respuesta. Yo tengo un sentimiento personal y lo he dicho siempre. Para mí, Aitor se ha ganado el derecho a decidir lo que quiera. Si Aitor me dice que tiene fuerzas para seguir, yo seré el primero que apueste porque se quede, y si Aitor me dice que no quiere continuar, también le apoyaré", zanjó.