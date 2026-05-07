Unionistas - CD Tenerife: fecha, horario y dónde ver el partido

La vida es ahora mucho más tranquila para un CD Tenerife al que todavía le quedan tres partidos para cerrar la competición. El conjunto blanquiazul viaja a Salamanca para medirse a Unionistas con la certeza de saber que ya es matemáticamente líder del Grupo 1 de Primera Federación y que ha conseguido el ascenso a Segunda División, el gran objetivo de la temporada.

El equipo chicharrero ya tiene la mente puesta en lo que ocurrirá a partir de junio, cuando comenzará la planificación de su regreso al fútbol profesional. Sin embargo, antes deberá completar la presente campaña con los tres encuentros que aún tiene por delante.

Unionistas de Salamanca será el primer rival tras el ascenso

El primer duelo, el antepenúltimo de la temporada, será ante un Unionistas que pelea por meterse en los puestos de playoff de ascenso y que afronta una de sus últimas oportunidades para acercarse a la zona de promoción. Por eso, el duelo de este sábado no será sencillo, como tampoco lo fue el partido de ida.

Así fue el ascenso del CD Tenerife a Segunda División / Arturo Jiménez

En aquel encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López, el conjunto salmantino se impuso por 0-2 al CD Tenerife gracias a los goles de Pere Marco y Jan Ecuentra. Los blanquiazules no tuvieron su día y cayeron ante un Unionistas superior, que logró entonces la primera victoria visitante en el feudo tinerfeño y provocó la primera derrota del equipo chicharrero en la temporada.

El Unionistas tiene 49 puntos ahora mismo, y está a 5 de la zona de playoff. Por su parte, el CD Tenerife, con 73, mantiene una distancia de 12 puntos con el segundo clasificado, el Celta Fortuna, una diferencia insalvable ya.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El partido Unionistas de Salamanca - CD Tenerife se jugará el sábado 9 de mayo a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 36 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio Municipal Reina Sofía (Salamanca).

Así puedes ver el Unionistas de Salamanca - CD Tenerife

El encuentro entre chicharreros y salmantinos solo podrá verse por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro y de las novedades de la celebración si los chicharreros ascienden a Segunda División.