El sabor agridulce de Marc Mateu

Sabor agridulce para Marc Mateu Sanjuán (Valencia, 1990). El primero de los fichajes suscritos por la dirección deportiva blanquiazul apenas ha podido tener recorrido en su primer año en el CD Tenerife, pero su contrato contempla una segunda temporada donde podría tomarse su particular revancha contra el destino.

Mateu asegura que el proceso de rehabilitación le ha servido de «gran aprendizaje» y que, al final, el feliz desenlace colectivo «hace que todo valga la pena». En total, el ex del Eldense ha podido jugar solo cinco partidos oficiales, uno con la condición de titular. Un bagaje exiguo en relación a las altísimas expectativas que suscitó su contratación, la más tempranera del pasado mercado estival.

Un hombre que venía como un refuerzo para marcar las diferencias y adueñarse de uno de los puestos de la retaguardia ha pasado casi desapercibido. Ahora bien, ya tiene entre ceja y ceja un nuevo objetivo. «Este verano será diferente para mí», anuncia en esta semana de celebraciones y también de reflexión. Mateu piensa poner todo de su parte para que la recuperación sea plena. Solo así podría optar a un hueco en el proyecto para la venidera campaña 26/27. Será en Segunda División, una categoría que conoce de sobra y en la que ya ha disputado 368 partidos. Una cifra estratosférica en el marco de una trayectoria modélica, donde no había tenido lesiones graves como la que le ha obligado a pasar por el quirófano. Lo que sí está descartado es que tenga protagonismo en los tres partidos que quedan.

«Este verano será diferente para mí, pero el objetivo es volver y todo el esfuerzo valdrá mucho la pena»

Sus declaraciones

«Son cosas que a día de hoy no había vivido, pero con una alegría así, todo es más llevadero», apunta sobre su largo tiempo en el dique seco tras una inicial contradicción en el momento de la diagnosis. «Parecía que sí, luego que no... Luego volví a arrancar y al final me he tenido que operar. Ha sido una temporada frustrante, a ratos bonita y a ratos horrible. Pero estamos donde estamos, eso es lo importante porque prevalece el éxito colectivo», dice Mateu. Las primeras informaciones desde el cuadro médico blanquiazul apuntaban a un esguince leve que, en realidad, era una lesión mucho más grave.

«Este verano será un poco diferente, pero la causa es bonita y lo merece. Así que no supondrá ningún esfuerzo para mí», apunta sobre el tiempo de puesta a punto. Su objetivo: llegar en plenas condiciones a la próxima pretemporada, en la que Marc será casi como un fichaje nuevo. Sin dar muchas más vueltas sobre su enigmática lesión y posterior visita al quirófano, no deja de mostrar perplejidad por todas las idas y venidas que tuvo que dar hasta hallar un tratamiento apropiado. «Sorprenden cosas que a día de hoy no había vivido, pero al final todo ha merecido la pena porque estamos otra vez en Segunda, así que genial».

Otros nombres propios

La lectura positiva que puede hacerse de un contratiempo así es que ha permitido asentarse en la zaga a un canterano que partía como suplente, César Álvarez, y que ha cumplido con creces por segunda temporada consecutiva. A día de hoy, nadie duda de que será uno de los activos principales de la defensa en el plan del club para el venidero ejercicio 2026/27.

«Parecía que sí, luego que no... Volví a arrancar y luego, al quirófano; son cosas que nunca me habían pasado»

Y si Marc necesitará tiempo para reencontrarse con su mejor versión, en una situación semejante anda Javi Pérez, pero la diferencia sustancial de que el ex del Huesca ya podría jugar este mismo fin de semana. También este futbolista ha pasado por un trance similar, con una lesión que inicialmente parecía mucho menos grave de lo que resultó ser.

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«Ahora estamos disfrutando muchísimo con los compañeros, con la afición y todos aquellos que se alegran por nosotros», señala el centrocampista, quien no tiene dudas de su presecia en el venidero proyecto. «El año que viene, más y mejor, seguro», verbaliza. Pero su continuidad dependerá de que logre hallar las sensaciones que, igual que en el caso de Mateu, llevaron al Tenerife a convertirlo en uno de sus fichajes estrella del pasado verano. Aunque luego los derroteros por los que transcurrió la temporada no le hayan permitido brillar.