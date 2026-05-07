Quedan alicientes tras el ascenso: los récords a los que todavía aspira el CD Tenerife

Quedan alicientes. Pese a que el CD Tenerife logró el pasado fin de semana el ascenso matemático a Segunda División, al representativo insular le restan todavía motivos para apretar los dientes en las tres jornadas que restan. No solo por respeto a los rivales y a la propia Primera Federación o porque Álvaro Cervera no va a permitir que sus futbolistas se dejen ir (así lo explicó ayer en sala de prensa el propio Gabri de Vuyst), sino porque el cuadro blanquiazul de la 25/26 sigue a la caza de varios de los récords absolutos de la categoría.

Y es que el año del ascenso tinerfeñista lo será también de numerosos registros para la historia de la competición. Para muestra, el propio inicio de curso de la entidad presidida por Felipe Miñambres. El Tenerife ganó los seis primeros partidos del campeonato para sumar pleno de 18 puntos y firmar, de esa manera, el mejor arranque jamás visto en la joven categoría de bronce, que sustituyó en nombre y formato a la antigua Segunda B a partir de la 21/22.

Líder casi todas las jornadas

Ya en ese entonces, a principios de octubre y tras el triunfo por 3-1 frente al Zamora (luego llegó el empate a domicilio contra el Cacereño en un campo de minas), se había escapado al Tenerife la posibilidad de igualar a la Cultural Leonesa de la 24/25, que fue líder desde la primera jornada hasta la última. Los blanquiazules se encaramaron al primer puesto en el segundo partido y lo ostentarán hasta final de curso, pero no pudieron encabezar la tabla al término de la Jornada 1 porque la Ponferradina ganó por 3-0, por el 0-2 del representativo en Guadalajara.

Ahora, completada la semana 35 y con nueve puntos todavía en liza, si el equipo de Álvaro Cervera hace pleno en las últimas tres jornadas, alcanzaría las 82 unidades. Misma cifra que el Racing de Santander de la 21/22 y el Castellón de la 23/24, que comparten por ahora el primer puesto en puntuación absoluta en Primera Federación. El Castellón, habitual en los 'rankings' por su impresionante curso 23/24, ganó ese año 26 partidos, mientras que el Tenerife solo podría llegar esta vez a 24 victorias (ahora son 21).

Un rodillo a domicilio

En el análisis a la puntuación merece ser analizado al margen el extraordinario rendimiento visitante de la actual plantilla blanquiazul, que suma 34 puntos lejos de la Isla y solo ha perdido un partido en calidad de visitante, contra el Barakaldo en la primera vuelta. El Tenerife, que alcanzaría los 40 de ganar en Salamanca y Ourense, superaría los 38 del Ferrol (21/22) y del Deportivo de La Coruña de la 23/24.

Precisamente al Dépor de la 23/24 podrían igualar los insulares en otra estadística. El cuadro gallego solo perdió cuatro duelos en aquel campeonato. Los mismos que, hasta ahora, el Tenerife de la 25/26. No hay margen de error en este aspecto, pero sí en el de goles encajados. En el apartado defensivo es donde más apunta a destacar la obra de Cervera. Su equipo va camino de mejorar los guarismos del Alcorcón de la 22/23, que dirigido por Fran Fernández solo recibió 23 dianas y que celebró 18 porterías a cero. Dani Martín y Gabri de Vuyst suman ya 20 marcos intactos y el balance es de únicamente 20 dianas en contra.

Dani Martín detiene un penalti en el partido contra el Real Madrid Castilla en el Heliodoro. / C.D.T.

Lejos del récord de goles a favor

Casi imposible será trascender como un conjunto de récord al otro lado del campo. En este apartado sobresale el Castellón (cómo no, el de la 23/24), que marcó la escandalosa cifra de 74 goles (casi dos tantos por semana). El notable registro de 57 del Tenerife actual, que crecerá con casi total seguridad, se queda lejos. Las lesiones de Nacho Gil y los problemas de pubalgia de Jesús de Miguel (pichichi de aquel Castellón con 16 aciertos) han mermado la estadística.

A su vez, las siete victorias consecutivas que enlazó el representativo entre las jornadas 16 y 22 (ambas incluidas) le dejaron a un solo paso de las ocho que sí encadenaron los mencionados campeones Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Castellón.