¿Qué le queda al CD Tenerife tras conseguir el ascenso? El equipo chicharrero y es campeón de grupo en Primera Federación y busca acabar la temporada con victorias

El CD Tenerife ya ha logrado el gran objetivo que se había marcado para esta temporada, el ascenso a Segunda División. El conjunto chicharrero lo ha conseguido por la vía directa, tras conseguir el liderato de manera matemática de su grupo en Primera Federación y asegurar así su regreso al fútbol profesional. Ahora, con el ascenso ya en el bolsillo, el equipo blanquiazul debe cerrar la temporada, aunque todavía tiene varios retos por delante.

Así fue el ascenso del CD Tenerife a Segunda División / Arturo Jiménez

El pasado viernes 1 de mayo se dieron los resultados necesarios para que el CD Tenerife certificara su ascenso. La derrota del Celta Fortuna por 0-1 ante Osasuna Promesas dejó ya una distancia insalvable con el conjunto gallego y convirtió el duelo ante el Barakaldo en una auténtica fiesta. La victoria por 2-0 frente al equipo vasco redondeó una tarde histórica, aunque el ascenso ya estaba asegurado antes del pitido final. Ahora, con la resaca emocional todavía presente, el equipo tinerfeño debe volver a centrarse en la competición y afrontar los compromisos que aún tiene por delante en los que sus rivales tienen cosas en juego.

El CD Tenerife tiene tres partidos por jugar

Esta semana, el conjunto de la capital tinerfeña retoma el curso normal de la temporada. El CD Tenerife afrontará el sábado el primero de los tres partidos que le quedan para cerrar la competición liguera. Los blanquiazules viajarán a Salamanca para medirse al Unionistas, un rival que todavía apura sus opciones de entrar en el playoff de ascenso. Por eso, el encuentro en el Reina Sofía aún tendrá alicientes competitivos.

Posteriormente, el domingo 17 de mayo, el 'Tete' regresará al Heliodoro Rodríguez López para enfrentarse a un Pontevedra que ocupa la quinta posición y quiere mantenerse en puestos de promoción. Los gallegos buscarán asaltar un estadio que volverá a vivir una nueva fiesta por el ascenso blanquiazul.

Andrés Gutiérrez

Por último, el CD Tenerife cerrará la temporada a domicilio ante el Ourense, un equipo que lucha por evitar el descenso. El conjunto orensano se encuentra ahora mismo solo un punto por encima de la zona roja, por lo que ese partido se presenta, a priori, como una final para no caer a Segunda Federación.

El CD Tenerife ya es campeón

A diferencia de lo ocurrido en temporadas anteriores, la Primera Federación tendrá dos ganadores este año. Hasta ahora, la competición contaba con una Final de Campeones para decidir el título absoluto de la categoría, pero la RFEF ha eliminado esta ronda a doble partido y reconocerá como triunfadores a los líderes de cada uno de los dos grupos. Uno de esos títulos ya está en manos del CD Tenerife, mientras que el otro todavía busca dueño.

Trofeo que recibirá el CD Tenerife por ser campeón de grupo en Primera Federación / RFEF

En el grupo 2, CD Eldense y Sabadell son los principales candidatos a conseguir la única plaza de ascenso directo y levantar el nuevo trofeo presentado por la Federación. Con este cambio, se reduce la carga de partidos para los futbolistas y la competición queda centrada únicamente en el playoff de ascenso.

De este modo, cuando el árbitro señale el final del duelo ante el Ourense, la temporada del CD Tenerife habrá terminado oficialmente y el club podrá empezar a pensar de lleno en su regreso a Segunda División.