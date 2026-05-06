Lo que se sabe (y lo que no) del proyecto 26/27 del CD Tenerife en la Hypermotion

Casi sin tiempo que perder, la dirección deportiva del CD Tenerife ya está manos a la obra en la construcción del proyecto para su regreso a la Hypermotion. Las palabras de los principales portavoces de la institución insular denotan cierta preocupación por el muy limitado tope salarial que tendrá el representativo, como así se desprende de las primeras tomas de contacto de la cúpula blanquiazul con LaLiga. Los vaticinios emitidos por Felipe Miñambres en las páginas de EL DÍA señalan que el Tenerife tendrá un límite «que estará del puesto 10 o 12 para abajo», de modo que tocará agudizar el ingenio para conformar un plantel de garantías.

Los cálculos que realizan desde el área futbolística apuntan a una remodelación que supondrá renovar en torno al 40% del equipo. De este modo, se presume segura la salida de varios futbolistas con contrato en vigor. Desde el club ya han cerrado las primeras citas formales con instituciones y patrocinadores para confirmar un incremento de su respaldo económico para el ejercicio próximo. Solo así podrían salvar un tijeretazo en el tope salarial en torno a la mitad del que tenía el Tenerife en su último año en Segunda. De los doce millones que se manejaron entonces, el club podría quedarse con tan solo cinco o seis para hacer fichajes y pagar salarios.

Dani Fernández se queda

Con este panorama, otra vía de incrementar los ingresos pasa por el traspaso de alguno de los principales activos del equipo isleño. Descartada la salida de Dani Fernández, quien ha verbalizado su intención de seguir tras renovar su contrato hasta 2029, los dos jugadores con mejor cartel son el ecuatoriano Anthony Landázuri y el senegalés Babacar Diocou, que curiosamente aún no ha lucido la indumentaria del Tenerife desde que fue fichado por el representativo para luego ser cedido, primero al Arenas de Getxo y a continuación al Granada.

En cuanto a Landázuri, ya fue un importante logro por parte de la propiedad conseguir que bajase al barro de la Primera RFEF para ayudar al ascenso blanquiazul por la vía rápida. El centroamericano ha sido uno de los grandes baluartes y su gran rendimiento ha despertado el interés de varios pretendientes, algunos de la misma categoría en la que militará el Tenerife durante el próximo curso. Uno de los primeros en iniciar los sondeos ha sido el Granada, aún sin una oferta formal por su parte. El agente de Landázuri estuvo hace poco en la Isla y además, ha habido también algunas conversaciones entre el máximo accionista del club y el seleccionador de Ecuador, que tiene en su radar al futbolista blanquiazul. En sus declaraciones tras el ascenso, Landázuri procuró ser cauto respecto a su futuro profesional y se limitó a dejarlo en manos de Dios y el destino.

Baba Diocou. / El Día

Sobre Diocou, el Granada precisamente es quien tiene la última palabra, pues el cuadro nazarí se garantizó una opción de compra. Con el equipo andaluz ha disputado diez partidos y ha anotado un gol. Lo natural es que en verano tenga que ponerse a las órdenes de Álvaro Cervera, pero nadie descarta un traspaso antes de que esto ocurra. Sea como fuere, la dirección deportiva tiene bastante trabajo avanzado por los buenos fichajes realizados en la ventana estival. Nombres como los de Dani Martín, Juanjo Sánchez o Nacho Gil están llamados a ser parte de la columna vertebral del equipo. Y también tiene sitio asegurado Enric Gallego, en su caso por haber cumplido con las cláusulas de renvación estipuladas por contrato. Caso distinto es el de Aitor Sanz, cuyas últimas palabras suenan a despedida. La próxima semana podría disputar su último partido en el Heliodoro Rodríguez López.

Más dudas

El futuro de otros está en el alero. Los hombres venidos en el mercado invernal han tenido suerte dispar y también son muy singulares cada una de sus situaciones contractuales. A Iván Chapela se le trajo para sumar en el presente y el futuro, pero de momento no ha aportado lo que se esperaba y su rol en el proyecto 26/27 dependerá de que logre una buena puesta a punto;sobre Gastón hay una opción de renovación que depende exclusivamente del criterio del club; y en relación a Antal Yaakobishvili y Agüero ha habido elogios públicos del entrenador a su comportamiento y aptitudes. El húngaro tiene opciones reales de quedarse y se le probará en los tres partidos que faltan.

Otros jugadores han manifestado con nitidez su deseo de seguir, tales como Marc Mateu o Javi Pérez, que podrán quedarse solo si sus respectivas recuperaciones ofrecen garantías al club. Maikel Mesa lo tiene difícil para seguir de blanquiazul por su alta ficha y el difícil encaje en los esquemas de Cervera. Mientras, el club ya rastrea el mercado para traer futbolistas «de nivel para la categoría», como ha dicho Guill. Estos refuerzos han de maridar con las apuestas de la cantera, a las que Rayco García ya ha garantizado un protagonismo creciente. En este epígrafe deben dar un paso adelante jugadores que ahora mismo tienen ficha en el B, tales como Pau Fernández, Ybarra, Ulloa o Dylan. Los que no convenzan siempre podrían ir cedidos.

Noticias relacionadas

Además, en las próximas fechas debe oficializarse la renovación de José León por dos temporadas. Con César y David no hay discusión ni dudas. Y los futbolistas que se marcharon a préstamo (Ander Zoilo, Calavera o Sergio Aragoneses) ya perciben que lo tienen difícil para ser protagonistas en el primer equipo blanquiazul. A día de hoy, lógico que haya más incógnitas que certidumbres. La reforma será notable.