Maikel Mesa quiere seguir: «Esta película continúa»

Maikel Mesa sigue sumando gramos de felicidad al segmento más especial de su larga carrera. Ayer recibió el cariño de La Laguna, su municipio natal, que le recibió con honores en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez. Dice el jugador isleño que esta temporada decidió anteponer el interés colectivo al individual y, desde su reducida participación, se entregó «al máximo». Ahora que se abren las especulaciones respecto al proyecto futuro, Maikel no tiene dudas: quiere seguir. «Esta película continúa», advirtió ayer. Ahora bien, desde el club expresan serias dudas en cuanto a su continuidad.

El ascenso del Tenerife eleva considerablemente los emolumentos del mediapunta, que no ha sido de los hombres preferidos por Álvaro Cervera. Además, las normas del fair play financiero –se activan más adelante– animan a la dirección deportiva a ir tomando determinaciones a la mayor brevedad posible. Así pues, la incógnita se mantiene sobre la posición del lagunero.

«Las celebraciones nunca cansan. Días así, que vengan muchos», dijo ayer, queriendo poner el foco en la felicidad por el ascenso. «Eso es lo más importante, lo que une a todos», señaló. En cuanto a su porvenir profesional, el 11 blanquiazul habló sin dudas. «Quiero seguir disfrutando de mi club, de mi equipo y ojalá que venga otra temporada tan buena como esta», adujo.

«Ambición, toda. De otra categoría no sé, pero la Segunda División la conozco bastante y sé lo dura que es. Los equipos que ascienden de esta forma suelen seguir en dinámica alcista y vamos a ver si podemos aprovechar ese impulso. La ilusión va a ser nuestra principal baza», enunció.

Maikel no quiso dejar pasar la visita a su ciudad natal para testimoniar su profunda gratitud a todos aquellos que han compartido su felicidad por su gol en la victoria ante el Barakaldo (marcó el 2-0) y por el ascenso conseguido matemáticamente en la jornada del pasado viernes, que pasará a su particular álbum de recuerdos como una de las más felices de su vida: «Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo, especialmente para todas las personas que han estado conmigo siempre. Es increíble lo que siento en estos momentos, sentirme tan querido no tiene precio», sentenció.

Además, habló de su gol. A modo de premonición, ya había advertido a sus compañeros en el banquillo que tenía la sensación de que iba a marcar. Y también tenían esta percepción tanto Álvaro Cervera como Roberto Perera, que le dieron carrete en la segunda mitad. «Lo soñé el día antes y creo que me lo merecía, nos lo merecíamos todos. Fue un día espectacular. Ver a los míos conmigo me brindó un momento soñado, perfecto para mí», fue otro de los mensajes del mediapunta. «No tengo ni idea de cómo la metí, pero sí que le había dicho a los compañeros: hoy voy a marcar. No puedo ser más feliz», dijo, alargando este estado de absoluta plenitud hasta 72 horas después de consumarse el ascenso.

En cuanto a su papel durante este curso difícil, en el que partía en clara desventaja frente a sus compañeros, Maikel lo apostó todo a quedarse para subir. «Siempre tuve la premisa de que nadie me pudiera reprochar nada y mi predisposición al trabajo ha sido absoluta. Me he entregado al máximo ahí donde me han pedido. Pienso que siempre puso lo colectivo por encima de lo individual», repitió. «Ahora, la película continúa», añadió.

Obviamente fue Maikel –por su condición de lagunero– uno de los grandes protagonistas en la recepción oficial del consistorio de la ciudad de Aguere a los campeones de la Primera RFEF. Álvaro Cervera se refirió a este municipio como «la segunda casa» del CD Tenerife, por cuanto al equipo entrena en Geneto y su filial juega sus partidos en la Ciudad Deportiva.