Mejoras tras el ascenso: el CD Tenerife plantea cambios y una mayor inversión en el área médica

Aún en fase de celebraciones y reconocimientos, el CD Tenerife ya empieza a planificar el proyecto de la próxima temporada. «Yo a Rayco le conozco, seguro que estará despierto todos los días a las siete de la mañana porque todo le gusta inmediato, cuanto antes; y seguro que le irá muy bien, porque trabjaa mucho», ha explicitado Álvaro Cervera en las últimas fechas. Uno de los flancos donde la propiedad y la dirección del representativo aprecian mayor margen de mejora es en el área médica, que ya experimentó un cambio importante al comienzo de la pasada campaña con la llegada de un nuevo responsable, en la figura de Amed Jhasmany Zenteno, una apuesta personal del consejero deportivo.

Con vistas a la 2026/27 y en la medida en que manejará un presupuesto más holgado, el club pretende invertir en este departamento, que experimentará una reforma y, lo más importante, recibirá una mayor dotación económica con un propósito doble:afinar en la diagnosis de las lesiones y mejorar la calidad de las rehabilitaciones.

Aunque el equipo blanquiazul ha amarrado el objetivo con creces y a tres jornadas del final, uno de los grandes lastres para el plantel dirigido por Cervera ha sido lidiar con un auténtico aluvión de lesiones, algunas de ellas no bien diagnosticadas inicialmente (por ejemplo la de Marc Mateu) y otras con un proceso rehabilitador muy mejorable. Los infortunios en este apartado se han cebado con el grupo especialmente en el segmento final de este curso, con hasta siete y ocho nombres propios en el parte médico oficial. Algunos casos han llegado a desesperar al jefe del banquillo. «Con Nacho Gil nos dijeron que para cuatro o seis semanas;y estamos en la sexta, y todavía no está», lamentó en voz alta cuando el ascenso estaba todavía en juego.

«No habíamos tenido lesiones en todo el año, salvo las dos graves de Javi Pérez y Marc Mateu. Pero al final, se han acumulado todas», reseñó Cervera justo después del partido contra la Ponferradina. En realidad, la conveniencia de implementar mejoras relacionadas con este área ha sido una constante en la historia reciente del representativo. Tras la larga etapa en la que convivieron los doctores Juan José Valencia y Roberto Medina, fue efímera la dirección a cargo de Dámaso Moreno. Además, durante el curso anterior se optó por contratar a un profesional externo, el traumatólogo Juan Manuel Boffa.

Nuevo jefe de los servicios médicos

A comienzos de esta campaña se informaba por parte de la institución del fichaje de Amed Jhasmany, pero ya no es solo una cu estión de nombres, también de inversión. Rayco García ha decidido coger el toro por los cuernos y buscar soluciones que se darán a conocer a lo largo del venidero verano. Igual que en su momento se apostó por la presencia en la rutina diaria del primer equipo de un psicólogo muy cercano a los futbolistas, como es Jorge Pastor, ahora la propiedad no quiere dejar pasar la oportunidad de mejorar también en el área médica.

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Durante esta campaña 2025/26, el Tenerife ha sufrido varias lesiones graves que obligaron a los afectados a pasar por el quirófano. El caso más reciente fue el de Alassan, que apostó por operarse en una clínica privada de Gran Canaria. Antes, Marc Mateu o Javi Pérez también sufrieron contratiempos de gravedad y que les apartaron por largo tiempo de la dinámica grupal. Pero ha habido igualmente lesiones musculares que se han alargado en el tiempo. En el club no es que quieran forzar los plazos, sí dotar de una mayor tranquilidad a los futbolistas para que afronten con seguridad su puesta a punto para volver cuando estén lesionados. En todo caso, no será este área el único donde haya cambios. El Tenerife dará este verano varios pasos adelante.