Prima para los campeones: el consejo del CD Tenerife se rasca el bolsillo
El club gratificará a la plantilla con un premio económico a repartir entre sus integrantes
El consejo de administración blanquiazul se rasca el bolsillo. El CD Tenerife otorgará una importante y generosa gratificación económica a los héroes del ascenso. Se trata de una cifra que la propiedad pactó con los capitanes a comienzos de la temporada y que permite compartir con los protagonistas del juego el gran espaldarazo que supone para la institución volver al balompié profesional. En Segunda, volverán a activarse los ingresos por televisión, se multiplicarán los patrocinios y también crecerán las aportaciones institucionales, a las que aludieron Rayco García y Felipe Miñambres en sus alocuciones públicas en la celebración.
Así pues, los futbolistas recibirán premio adicional al prestigio y felicidad que ya supone dejar atrás la estadía del club –y en muchos casos la de ellos mismos– en Primera RFEF. No todos podrán disfrutar de las mieles de la Segunda A, por cuanto habrá una reforma importante en cuanto a nombres, con la llegada de «fichajes de nivel» que confirmó ayer en este periódico la dirección deportiva. Pero desde la cúpula de la institución han sabido llegar a este punto «como una familia», sin apenas fisuras, y superando con fortaleza los momentos de mayor dificultad.
Ahora vienen otras situaciones que resolver. Según explican los responsables del club, lo más previsible es que el Tenerife se encuentre con uno de los topes salariales más bajos de la Hypermotion, pues la sociedad anónima lleva acumulando pérdidas por tres años consecutivos. Fue esa la información de la que volvieron los dirigentes del club de su última toma de contacto con LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, ya le ha dado la bienvenida al Tenerife a través de las redes.
«Quizá no podamos convencer a algunos futbolistas con dinero o contratos, pero sí con el proyecto que estamos armando y con la maravillosa isla que tenemos», precisa Rayco, quien ha roto su meditado silencio de los últimos meses para dar un paso al frente y erigirse en uno de los grandes portavoces de la institución.
Desde el absoluto respeto a los jugadores que están en nómina y que han sabido respetar sus roles, así como las decisiones del entrenador, queda para las próximas semanas el trabajo arduo de reconstruir el proyecto y dar salida a algunas nóminas muy elevadas. De puertas adentro, se da por hecho que habrá que hacer algún traspaso, con varios pretendientes al acecho de nombres propios como Anthony Landázuri. También existe la certidumbre de que algunos sueldos pactados incluso antes del ejercicio anterior son inasumibles en Segunda, así que habrá desvinculaciones de jugadores que tienen contrato en vigor. Por lo demás, la apuesta por la cantera es real. Ya lo verbalizó Rayco a los pies del Cabildo, donde quiso mencionar en un epígrafe aparte a los jugadores venidos de la factoría de Geneto, para los que quiere un protagonismo creciente. De ahí la renovación de jugadores como Dani Fernández o Fran Sabina, en quienes la estructura blanquiazul tiene plena confianza. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Varapalo a la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife: ni un solo voto a favor a la declaración de BIC en la ponencia técnica del Gobierno de Canarias
- CD Tenerife - Barakaldo, en directo: toda la previa por el ascenso con la llegada del equipo y el partido del Celta Fortuna
- Instan al Gobierno central a que obligue a demoler Charco de la Arena en La Laguna
- El antiguo Hogar Santa Rita se transformará en un aparcamiento y zonas verdes en Puerto de la Cruz tras un acuerdo con el Obispado
- Pier Luigi Cherubino (54 años), exfutbolista del CD Tenerife: 'Se han puesto las bases para que después de este ascenso haya otro
- El guachinche de Tenerife rodeado de naturaleza donde las cocina canaria y las carne a la brasa triunfan: lleva 13 años abierto
- Menudeo de droga, falta de aparcamiento y desperfectos en instalaciones: en busca de soluciones para los problemas de Barrio Nuevo, en La Laguna
- ¿Te has quedado sin entrada para el CD Tenerife - Barakaldo? Los aficionados chicharreros que no puedan estar en el Heliodoro podrán ver el partido del viernes gratis por este canal