Prima para los campeones: el consejo del CD Tenerife se rasca el bolsillo

El consejo de administración blanquiazul se rasca el bolsillo. El CD Tenerife otorgará una importante y generosa gratificación económica a los héroes del ascenso. Se trata de una cifra que la propiedad pactó con los capitanes a comienzos de la temporada y que permite compartir con los protagonistas del juego el gran espaldarazo que supone para la institución volver al balompié profesional. En Segunda, volverán a activarse los ingresos por televisión, se multiplicarán los patrocinios y también crecerán las aportaciones institucionales, a las que aludieron Rayco García y Felipe Miñambres en sus alocuciones públicas en la celebración.

Así pues, los futbolistas recibirán premio adicional al prestigio y felicidad que ya supone dejar atrás la estadía del club –y en muchos casos la de ellos mismos– en Primera RFEF. No todos podrán disfrutar de las mieles de la Segunda A, por cuanto habrá una reforma importante en cuanto a nombres, con la llegada de «fichajes de nivel» que confirmó ayer en este periódico la dirección deportiva. Pero desde la cúpula de la institución han sabido llegar a este punto «como una familia», sin apenas fisuras, y superando con fortaleza los momentos de mayor dificultad.

Ahora vienen otras situaciones que resolver. Según explican los responsables del club, lo más previsible es que el Tenerife se encuentre con uno de los topes salariales más bajos de la Hypermotion, pues la sociedad anónima lleva acumulando pérdidas por tres años consecutivos. Fue esa la información de la que volvieron los dirigentes del club de su última toma de contacto con LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, ya le ha dado la bienvenida al Tenerife a través de las redes.

«Quizá no podamos convencer a algunos futbolistas con dinero o contratos, pero sí con el proyecto que estamos armando y con la maravillosa isla que tenemos», precisa Rayco, quien ha roto su meditado silencio de los últimos meses para dar un paso al frente y erigirse en uno de los grandes portavoces de la institución.

Desde el absoluto respeto a los jugadores que están en nómina y que han sabido respetar sus roles, así como las decisiones del entrenador, queda para las próximas semanas el trabajo arduo de reconstruir el proyecto y dar salida a algunas nóminas muy elevadas. De puertas adentro, se da por hecho que habrá que hacer algún traspaso, con varios pretendientes al acecho de nombres propios como Anthony Landázuri. También existe la certidumbre de que algunos sueldos pactados incluso antes del ejercicio anterior son inasumibles en Segunda, así que habrá desvinculaciones de jugadores que tienen contrato en vigor. Por lo demás, la apuesta por la cantera es real. Ya lo verbalizó Rayco a los pies del Cabildo, donde quiso mencionar en un epígrafe aparte a los jugadores venidos de la factoría de Geneto, para los que quiere un protagonismo creciente. De ahí la renovación de jugadores como Dani Fernández o Fran Sabina, en quienes la estructura blanquiazul tiene plena confianza. n