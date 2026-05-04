Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife: «Pudimos caer en la altanería o la soberbia, pero no lo hicimos»

¿Qué ha sentido el presidente del CD Tenerife en las horas después de lograr el ascenso?

Alegría, tranquilidad, alivio. Vivimos un estado que ojalá se pudiese prolongar mucho más en el tiempo. Cuando vas cumpliendo años, te das cuenta de que celebrar algo grande en el fútbol es complicado. Es muy difícil tener éxito. Ahora toca disfrutar y ya llegará el momento de volver a ponerse las pilas y pensar en el futuro. Pronto ya empezaremos a trabajar para iniciar la planificación del futuro, pero ya le digo que es muy difícil hacer lo que hemos hecho, además de esta manera.

¿Sabe mejor este éxito como presidente que otros que logró como futbolista?

A veces uno cuando es más joven no valora los logros. Sí es verdad que a mí me ha tocado vivir otros ascensos desde otra posición distinta a la que he ocupado esta temporada. Y ahora incluso pienso: «lo tenía que haber disfrutado más». Porque son contadas las veces en que el fútbol te sitúa en un momento de éxito. Son más las experiencias y vivencias de zozobra, de preocupación… Por eso estamos en esta voluntad y deseo de disfrutarlo al máximo. Yen comunidad, porque eso es lo que está siendo más gratificante.

Es suyo uno de los mensajes públicos que pasará a la historia cuando se escriba lo ocurrido durante esta temporada. Dijo usted:«Tenemos que ponernos la camiseta de Primera RFEF». Y se la puso todo el mundo.

Sí, la verdad es que sí. El mejor ejemplo ya fue el primer partido contra el Guadalajara. Ahí ya los jugadores, los entrenadores, todos… nos pusimos esa camiseta. Era el primer test. No es fácil ser el CD Tenerife en Primera RFEF y afrontar los partidos como lo hemos hecho fuera de casa, con tantas victorias. Campos que a lo mejor no te permiten jugar como quieres, superficies pequeñas, a veces en mal estado. Podíamos haber caído en la altanería o en la soberbia, pero no ha sido el caso de este grupo de profesionales, que ha afrontado cada momento y cada partido con absoluta humildad y total sacrificio. De eso estamos absolutamente orgullosos.

También hubo otra vez en la que tuvo que intervenir, pero en aquella ocasión para rebajar la euforia y templar los ánimos. Me refiero a la vez que dijo: «El objetivo no es ser campeones, el objetivo es subir».

A ver, intentar subir por la vía del playoff con la distancia que hemos ido llevando te habría llevado al shock, o incluso al drama. Pero hubo momentos de no victoria, de rachas regulares… y di ese mensaje para que no nos volviésemos locos. Hay momentos en que la gente a veces perdía el foco de lo realmente importante, por eso dije lo que dije. Pero afortunadamente todos los estamentos del club supieron interpretar desde el principio lo que iba a ser esta categoría. ¿Ha sido más fácil de lo esperado? Sí, pero porque este grupo ha hecho méritos para llegar a la meta con antelación. Son tres jornadas de margen, a eso hay que darle valor. Pero el que lleva al ascenso a Segunda es un camino difícil, como así ha demostrado la experiencia de otros muchos clubes. Es el buen trabajo lo que nos ha permitido celebrar tan pronto, a 1 de mayo.

El sábado aprovechó su alocución ante las instituciones para reclamar un apoyo público más vigoroso para la temporada que viene. ¿Deben entender desde fuera que hace faltar robustecer al Tenerife si se quiere un proyecto ganador y que mire hacia arriba?

Sí, fui yo el que dio ese mensaje. Sobre todo porque la exigencia va a elevarse, va a ser alta. Toda la gente que ves por la calle te dice: «el año que viene otra vez, otro ascenso». Bueno, vamos a ver qué presupuesto nos da LaLiga, el límite salarial… que pienso que será bajo, o muy bajo. Del décimo o duodécimo para abajo, seguro. Pero ya veremos. A partir de ahí, intentaremos construir. La Segunda es muy complicada. En el Levante teníamos el máximo presupuesto y no se subió; luego no lo teníamos y sí subimos. Es una categoría de rachas, donde habrá que ir gestionando los momentos malos. A veces se desata la euforia por tres partidos seguidos, pero también el pánico por cuatro perdidos.

¿Le convendría al club hacer caja con algún traspaso el próximo verano para así tener mayor margen a la hora de acudir al mercado?

No quiero pensar en eso. Mañana [por hoy] ya es martes y ya volveremos a las oficinas. Yel equipo, a entrenar. Pero el objetivo es trabajar, competir y tratar de hacerlo lo mejor posible. Insisto: la Segunda es una categoría complicada, vamos a afrontarla de la mejor manera y ya iremos viendo. Lo más importante es la ilusión de la gente, el entusiasmo… Percibimos mucha alegría alrededor del proyecto. Al final, uno juega, entrena o está en la directiva para hacer feliz a la gente. Lo hablaba con Sheyla Trujillo, nuestra consejera: el hacer feliz a tanta gente al mismo tiempo… eso hay muy pocas cosas que lo logren. Eso no tiene precio. El Tenerife de esta temporada ha unido a gente de diversos grupos políticos, creencias, religión, procedencia, raza, etcétera. Unimos a mucha gente que quería lo mismo:que ganásemos partidos y que saliéramos del hoyo. Por eso estamos tan orgullosos de haber puesto cada uno nuestro granito de arena para que el proyecto saliera adelante. Pero siempre desde la responsabilidad asumida por el máximo accionista, Rayco García, que fue quien dio un paso adelante en una posición y una situación muy complicadas. La mayoría de la gente le decía que no diera el paso. Pero lo hizo, adquirió las acciones necesarias y se puso al frente.

También ha querido resaltar Cervera el mérito y el papel que han asumido los más veteranos, Aitor Sanz y Enric Gallego. ¿Ha sido lujo tener a dos futbolistas de este perfil?

Siempre da mucha tranquilidad tener buenos veteranos. A mí como presidente me ha dado mucha seguridad. Es difícil encontrar gente así, como Aitor o Enric, independiemente del sitio o rol donde les toque estar. Son un activo que ha tenido el club durante esta temporada y que para nosotros era muy importante.Un pilar.

¿Cuáles serán los próximos pasos que dará el club a partir de hoy?Hay mucho por hacer: planificación, campaña de abonos... y afortunadamente van a tener tiempo suficiente para atender todos estos frentes abiertos.

Ahora LaLiga nos dirá los parámetros en que nos podemos poner. La Segunda no es la Primera, porque no necesariamente el tope te marca la posición en que estás. La Hypermotion es muy larga, muy dura, puedes pasar de aspirante de una cosa a pelear por otra. Luego tienes una racha, buena o mala, y todo cambia. Hay muchos vaivenes, muchos estados emocionales y muchos equívocos. Porque hay gente que se cree ascendida en marzo y luego se ve de repente abajo. Toca afrontar el futuro con tranquilidad. Tenemos que ir a competir contra todos, y contra todos a intentar ganar. Más allá del valor salarial que tengamos. Eso sí, no nos volvamos locos. No podemos morir de éxito, ni de fracaso cuando las cosas vayan mal.

No sé si ya le han dicho que fue usted el MVP de la celebración. Esa aparición simulando que tocaba la guitarra, pletórico, ovacionado por todos...

No estaba preparado, no te creas. Ni siquiera sé por qué me pusieron esa canción (ríe). Jeremy Jorge también estuvo bien, que lo sacaron a hombros. Cuando me di cuenta de lo que había, procuré fijarme a ver qué hacía cada uno. Y mi entrada no quedó mal, eh. Ahí salgo yo con la guitarra. Pero lo mejor no fue nuestra actuación, sino ver la sonrisa de la gente, el asombro de jugadores como Bam Bam, que nunca había vivido nada igual. Aquello parecía un Carnaval en plenas fiestas de Mayo. Fue la leche.

En sus primeras declaraciones tras concluír el partido del viernes, dijo que este ascenso va «por los que no están». ¿Se refería a alguien en particular?

A mi madre, por supuesto. Era una enamorada de la Isla y sabe lo que disfruté aquí, lo que Tenerife y el Tenerife suponen para mí. Y me acuerdo de ella, claro, de gente que no está, que trabajaba en distintos sectores, en el entorno, en los medios de comunicación. Gente que formó parte de mi primera etapa, y que echamos en falta. Habrían disfrutado mucho. Me quedo con lo que ya ha manifestado Aitor Sanz, que dice que hemos hecho a mucha gente feliz. Cuando eres joven no te das cuenta, pero me emociona que gente como él tenga esa consciencia. Por mi lado, sí que me dolió que no estuviera su madre, pero supongo que todos hemos echado en falta a alguno de los que ya no están.

¿Les molestó que la Federación no enviase la copa de campeones para poder recibirla tras el partido con el Barakaldo?

Yo prefiero que sea contra el Pontevedra. Para mí, mejor. Así llenamos otra vez. Llamaron de la Federación y nos informaron de que el presidente [Rafael Louzán] no sé si estaba en Canadá, o dónde. Que a lo mejor es que le cuadra venir cuando visite Gran Canaria [por la final de la Copa de la Reina]. Pero bueno, será igualmente un momento propicio para hacer otra taquilla, que vaya la gente y estemos todos juntos. Las cosas han ido bien cuadradas todo el rato, desde la derrota del Celta Fortuna el otro día hasta esta circunstancia que nos va a permitir vivir otra fiesta.

Durante la temporada llegó a decir que vendería a Dani Fernández por un millón de euros «con los ojos cerrados». ¿Toca cambia la tasación del canterano tras su última renovación?

No sé si dije uno, o uno y medio. No empiecen a cambiarme las cifras (ríe). Pero eso pasó hace un año y efectivamente las cosas han cambiado. Ylos futbolistas valen lo que se pague por ellos en cada momento.

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No sé de qué me estás hablando. ¿No se acaba ya la entrevista? (risas).