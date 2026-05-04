Aitor verbaliza su adiós: «Solo me queda retirarme»

Las palabras de Aitor Sanz Martín suenan claramente a despedida. Aún sin clarificar su futuro, el centrocampista madrileño pidió el pasado viernes que le dejasen «disfrutar» de este gran logro antes de anunciar su decisión con vistas a la próxima temporada. Pero ayer la recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Santa Cruz a los campeones estuvo muy marcada por las manifestaciones del emblemático capitán. «En el Tenerife ya lo he vivido todo: ascensos, descensos, grandes partidos, cambios accionariales... Solo me falta retirarme», respondió, empleando una palabra que parecía tabú hasta el momento.

Además, Sanz dejó claro que, cuando se produzca el momento de colgar las botas, con total seguridad seguirá en la Isla. «Me siento un tinerfeño más, un chicharrero más. No me veo diciéndole a mis hijos que nos vamos a ir de aquí», enunció, aún abrumado por todas las muestras de cariño que ha recibido en las últimas fechas.

«Para mí personalmente, este ascenso supone alivio. Es la palabra que mejor define lo que siento. Tras lo vivido el año pasado y el disgusto que nos llevamos todos, tenía un sentimiento de deuda con mi gente, con la afición y con la institución», apuntó. «Desde que conseguimos el ascenso, me he liberado y me he quitado un peso de encima», fue otro de sus mensajes.

En el momento de recopilar todo lo acontecido desde la victoria del Osasuna Promesas al Celta B, que hizo matemático el alirón blanquiazul, Aitor dijo que ha disfrutado mucho de la felicidad de los demás. «Me quedo con la alegría de la gente y con el apoyo de todo aquel que ha bregado, desde el minuto uno de la pretemporada, para que el esfuerzo colectivo se viera premiado al final. Este club y este sentimiento se componen de la masa social, de los trabajadores y de todos los que han puesto un granito de arena para que el objetivo se consiga», resumió.

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«La felicidad es mucho mayor porque el tinerfeñismo sale más fuerte, o esa es la impresión. Ahora toca remar para conseguir nuevos objetivos», señaló Aitor, con la sensación de que ya no será con él como protagonista sobre el verde. Ahora bien, el partido de la entrega de la copa sí sueña con jugarlo. «Eso espero», cerró.