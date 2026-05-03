Nacho Gil quiere volver antes de acabar la temporada

Sobre el césped del Rodríguez López no estaba vestido con la equipación titular uno de los grandes nombres propios de este ascenso, Nacho Gil, con un comportamiento y rendimiento intachables desde la jornada inaugural. El rey de las asistencias, el hombre que rubricó alguno de los goles más importantes de la temporada y una pieza de incuestionable influencia en el funcionamiento colectivo se perdió los partidos del esprint final hacia el ascenso, pero atestigua que ha «disfrutado igual» desde fuera. Ahora, le toca jugar.

Una de las noticias que dejó el momento de la celebración y los fastos por el codiciado cambio de categoría fue la confirmación de que Gil estará disponible para los partidos que faltan. De hecho, es muy probable que ya pueda viajar a Salamanca para ser partícipe del duelo ante Unionistas (sábado, 17:30 horas) ya con el botín en la mochila. El Tenerife solo se juega la posibilidad matemática de igualar las plusmarcas de Racing de Santander y Castellón, que dejaron la Primera RFEF con un récord compartido (82 puntos). Lo alcanzarán los blanquiazules si ganan los tres partidos que les quedan, reto difícil pero no imposible. De esta última tarea quiere participar Gil, a quien le gustaría estar en el Pontevedra el día que se entregará la copa de campeones al cuadro chicharrero.

«Hemos disfrutado todos muchísimo y queremos hacerlo todavía más», explica el hombre que vino del fútbol griego. «Ha sido todo una maravilla», asegura sobre todo lo vivido en un viernes inolvidable, desde la llegada al Heliodoro con un majestuoso recibimiento al final a los pies de la plaza de España. «Había muchísima gente», asegura. Y cuando echa la vista atrás, no puede sino celebrar que se dieran las condiciones para su regreso al fútbol español.

Nacho Gil celebra un gol en el Heliodoro. | / ARTURO JIMÉNEZ

«Hicimos fuerza todos; yo quería venir aquí como loco y hemos acertado todos. En realidad, fue una buena decisión tanto para el club como para mí», responde, una vez vistos los relucientes resultados. «Como he dicho otras muchas veces, aquí me han dado confianza, que es lo que venía buscando. Quería un sitio para ser feliz, y cuando estás feliz, eso se nota en el día a día, en los entrenamientos y obviamente en los resultados», subraya.

Lo que más sorprende es la naturalidad con la que Nacho confiesa que se esperaba este feliz desenlace. «Si te digo la verdad, sí me lo imaginaba. Además, muy claramente. Desde el principo detecté que las cosas iban a salir bien. Ya lo dije en pretemporada. El grupo que se había hecho era formidable, y no hablo solo del nivel futbolístico, que ahora está fuera de toda duda. Esto es deporte y nunca sabes cómo acaba, pero se ha hecho realidad», indicó el atacante valenciano. Al contrario de lo que se había anunciado por parte de los portavoces del vestuario, el viernes acabaron viendo el partido del Celta Fortuna. «¿Para qué nos vamos a engañar?», ironiza el futbolista, quien asegura que el pitido final en Balaídos fue uno de los momentos de esta temporada que no olvidará jamás. «Saltamos como locos», asegura.

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Con vistas al último partido del curso en casa, frente al Pontevedra en dos semanas, el dorsal 10 blanquiazul da plenas garantías de que estará sobre el terreno de juego del coliseo capitalino. «Ese ya no me lo pierdo», señala. «He estado varias semanas fuera y he disfrutado igual con los compañeros, pero también me toca disfrutar ahora desde dentro, sobre el terreno de juego, y quiero acabar jugando», aduce Nacho, con contrato en vigor por más tiempo con el Tenerife y deseoso de paladear la atmósfera de este estadio en el fútbol profesional. «Quería disfrutar de la celebración y lo he hecho como un enano. Creo que este grupo se lo merecía... y la isla entera». n