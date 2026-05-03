Juanjo Sánchez, jugador del CD Tenerife: "¿Intentar otro ascenso? La pregunta debe ser afirmación"

¿Qué sintió al acabar el partido del viernes?

Una alegría inmensa de haber conseguido algo tan maravilloso después de haber trabajado tantos años para un día como este.

¿Qué ha sido lo más gratificante de todo el trayecto hacia la cima?

El camino recorrido en sí por haberme aportado cada experiencia un nuevo aprendizaje. Y por supuesto, todas las personas que he conocido en el Tenerife, que me llevaré de aquí para toda la vida.

¿Y lo mejor del viernes? ¿Con qué momento se queda?

Sin duda alguna, el momento de terminar el partido y abrazar a mis padres, a mi hermana, a mi pareja y a mi cuñado. Ese momento lo tengo en mi memoria y en mi corazón para el resto de mi vida porque refleja todo lo trabajado durante mi carrera y todo lo que han pasado ellos, aparte del sacrificio que siempre han hecho por mí desde tan pequeño. No puedo olvidarme tampoco de mis amigos que no han podido estar. Ellos también han sufrido conmigo estos años y siempre han estado ahí apoyándome.

¿Llegó a imaginarse en algún momento que el alirón de su equipo podía llegar sin jugar? Esto es, a través de un resultado ajeno, como ocurrió el viernes con el 0-1 de Vigo.

La verdad es que no, pero fue una alegría jugar sabiendo que lo íbamos a celebrar después y que íbamos a regalarnos un momento único para todos nosotros. Aunque la verdad es que el equipo en el campo compitió como si nos jugáramos la vida y eso dice mucho de este grupo, que es una familia.

¿Cómo recuerda el momento de fichar por el Tenerife? ¿Qué recuerda del proceso?

Pues la verdad que el interés llegó muy pronto y al principio quise darme unos días de parón, de desconexión, para liberar la mente después de la exigente temporada pasada. Pero en cuanto pasaron unos días de vacaciones y pensé en la dimensión del Tete, en el proyecto que me presentaron, me dije a mí mismo que no había dudas. De hecho, si entonces ya pensaba que era el mejor sitio para seguir creciendo... ahora no es lo que crea, es que estoy convencido.

¿Ha sido una de las decisiones más felices de su vida?

Por supuesto, como te he dicho alguna vez no tuve ninguna duda, por lo que significa el Tenerife, por su historia y por el proyecto tan bonito que se estaba construyendo. Ahora en Segunda, las cosas se ven todavía con mayor optimismo y con la sensación de que lo mejor está aún por venir.

El viernes pudo disfrutar de la mejor atmósfera posible del Heliodoro y de una afición entregada. Tras jugar para otros clubes de distinto perfil, ¿qué le ha parecido el entorno y la convivencia con la gente de Tenerife?

Esta afición es de otro planeta, estoy totalmente impresionado con la forma de vivir el sentimiento blanquiazul y es algo que desde el primer día me han transmitido. Me siento muy identificado con el sentimiento de lucha y sacrificio que implica jugar aquí y me encanta transmitirlo con personalidad y con ambición.

Quedan aún tres partidos más para cerrar este curso pero, ¿de los jugados hasta la fecha con cuál se quedaría?

Afortunadamente tengo unos cuantos partidos de buenas actuaciones marcados para mí y el jugado contra el Barakaldo está entre ellos. Pero quizás por lo que significó para mí, me quedaría con el del Avilés Industrial allí [en el Román Suárez Puerta] o el Tenerife-Ponferradina en el Heliodoro. Ahora bien, si me preguntas por los partidos más importantes para amarrar el objetivo, me quedaría también con el de Vigo allí (1-1 contra el Celta Fortuna) o el jugado frente al Arenas en casa hace dos semanas (1-0).

Tirando también de recuerdos, ¿qué momento de la temporada cree que no olvidará jamás?

Hay muchos buenos momentos este año pero no quedarse con el día del ascenso es muy complicado. Esto es único, un día para el recuerdo y que nos cambiará la vida a muchos.

¿Y el futuro qué?

Mi futuro es el Tenerife, tengo contrato aquí y solo pienso en intentar aportar lo máximo para que este club sea más grande aún.

Cree que este club tiene mimbres y tiene masa social, fuerza, proyecto... ¿para intentar otro ascenso?

¿Intentar otro? Esa pregunta debería de ser una afirmación, el que lo dude es que no ha estado aquí esta temporada. El Heliodoro tiene una magia especial y cuando se junta con el equipo sale a relucir todo lo bonito que es jugar con el Tete.

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¿Cuántas felicitaciones puede haber ya en su teléfono móvil?

La verdad que muchas, muchas. Es una alegría ver que la gente que te aprecia se acuerda de ti, tanto amigos como familiares y gente cercana que te hace sentirte orgulloso de lo conseguido. Ahora, a por más.