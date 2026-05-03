Dani Fernández sueña que el siguiente paso del CD Tenerife sea "a Primera"

Dani Fernández Melián pasará a la historia de esta temporada como el autor del gol de Ponferrada, al que ahora concede «todavía un mayor valor» porque casi dejó al representativo a las puertas del paraíso del fútbol profesional. Emocionado, el lagunero asegura que su gran sueño es que «el próximo paso sea para llegar a Primera, ojalá muy pronto».

El atacante isleño quiso testimoniar su agradecimiento a sus padres. «Gracias a ellos, soy la persona que soy», enunció Fernández, quien tuvo muy presente en la celebración a sus «dos abuelos que ya no están aquí».

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Dani considera «un orgullo» haber formado parte de esta plantilla. Ahora bien, su trayectoria blanquiazul no ha hecho sino comenzar. Con sus éxitos recientes como gran impulso, la renovación de contrato hasta 2029 invita a pensar en que su futuro pasa por consolidarse en el representativo. El viernes, en la celebración, su trabajo y el de otros canteranos recibió un importante espaldarazo en las palabras de Rayco García, quien quiere conformar un futuro con ADN canario.