Así es el trofeo que recibirá el CD Tenerife como campeón de Primera RFEF

Para cuando el CD Tenerife estrene su anhelado gran museo habrá espacio para honrar la Bota de Oro que ganó Pizzi, los banderines conmemorativos de las eliminatorias de la UEFA, aquel Trofeo Joan Gamper que le ganó al FC Barcelona y que luego se hizo añicos porque se le cayó al excapitán Toño Hernández... y, desde ayer, también la copa que le acredita como brillante campeón de su grupo en Primera RFEF.

Desde el propósito de dar lustre a la tercera competición en importancia en el fútbol masculino español, la Federación ha implantado varios cambios notables a lo largo de esta temporada. Algunos llegaron con la liga ya en juego, como la incorporación de la retransmisión de partidos en abierto (a cargo de Teledeporte). Y otros, para revolucionar el juego como el Video Football Support, que ha dado buen pálpito y que incluso podría aterrizar en las dos divisiones de LaLiga.

En cuanto a los trofeos, fueron presentados por la Federación hace solo unos días a través de sus redes sociales. Es de prever que el Tenerife pueda lucirlo ante su afición en su próximo compromiso en casa.

Noticias relacionadas

La copa está diseñada por el equipo de la prestigiosa Joyería Alegre –al igual que la Copa del Rey o la Supercopa de España– y mantiene el estilo del tradicional trofeo de Primera Federación, pero con algunas modificaciones en su forma. «Se trata de un trofeo de envergadura con una estructura vertical formada por una serie de lineas metálicas que simbolizan el camino hasta alcanzar tanto el campeonato como el ascenso de categoría», explican los responsables de su creación. Su altura se eleva hasta los 62 centímetros con una terminación en brillo satinado mate. Diez kilos de trofeo que lucirán en las vitrinas blanquiazules.