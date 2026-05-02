Pleitesía al campeón: así vieron los expertos el ascenso del CD Tenerife

A propios y extraños, a los que le siguen desde muy cerca y a los que solo miran a la clasificación de vez en cuando, a los que ya conocían la categoría y a los que se acercan a ella ahora. El CD Tenerife sorprende y agrada a todos. A estas alturas de la temporada y cuando aún faltan algunos episodios de la competición por descorcharse, hay unanimidad a la hora de valorar el trabajo de construcción de la plantilla, considerar al representativo como el justo campeón de su grupo y dar por hecho que el ascenso ha caído por su propio peso.

El tinerfeño Andriu conoce la competición porque jugó para varios equipos peninsulares de distinto corte. Nunca vio nada como lo de este Tenerife, aunque establece ciertas analogías con el Castellón de hace dos campañas. «Penaliza errores del rival, como ocurrió en el partido ante el Real Madrid Castilla; para mí, ahí estuvo uno de los momentos decisivos de esta temporada», dice sobre la trayectoria del bloque de Cervera. «Cuando se ha puesto por delante en el marcador, ha sido difícil parar a este Tenerife», resume el ahora futbolista del Real Unión, de Tercera RFEF.

«A Cervera le gusta tener el control del partido. Cuando lo consigue, mucho mejor para el beneficio colectivo», analiza desde el punto de vista futbolístico. En cuanto a la clasificación, aprecia un despegue evidente a partir del parón invernal, una vez el Tenerife ya conocía la categoría y a los rivales. Y asegura que el presunto bajón de algunas jornadas recientes solo fue un espejismo. «Tenemos que quedarnos con que el equipo ha tenido ventajas relevantes durante toda la temporada y ha sabido templar las rachas negativas», dice Andriu.

José Antonio Duro es periodista y presenta el programa oficial de la categoría, de modo que tiene contacto directo con protagonistas de casi todos los equipos. Según relata, al Tenerife le ven en otra dimensión. Desde hace varios meses viene avisando de las dificultades de la categoría, pero también de la neta superioridad del representativo para sortear cualquier obstáculo o tipo de partidos. «Tenía la percepción de que el Celta Fortuna no aguantaría el ritmo del Tenerife, pero sí esperaba a otros competidores», admite. En este sentido, cree que la gran decepción ha sido el Racing de Ferrol, que ya aparece a 20 puntos del líder.

«Por el conocimiento y seguimiento que he hecho a la categoría, lo del Tenerife son palabras mayores. A este ritmo, no dudo que pueda conseguir el récord de puntuación de Castellón y Racing de Santander –llegaron a los 82– aunque eso ahora es lo de menos; le propongo y le invito a todo el tinerfeñismo a celebrar lo conseguido, que tiene mucho mérito», subraya el periodista de la Cadena SER. «En la distancia, me ha emocionado ver a tanta gente disfrutando con su Tenerife, como ha ocurrido prácticamente en todos los desplazamientos que ha hecho el equipo de Cervera a la Península», concluye Duro.

Andrés Gutiérrez

Desde la otra acera radiofónica, Isaac Fouto asegura que «no se ha dado todo el valor que merece» a la obra de autor que ha rubricado Álvaro Cervera. «Gobernar con esta autoridad es muy difícil en casi cualquier categoría, y por supuesto también en esta Primera RFEF; si no, fíjense en el otro grupo», manifestó en los micrófonos de la Cope.

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A la hora de hablar de protagonistas, el exblanquiazul Alejandro Alfaro subraya que este ha sido un éxito coral, pero con muchos aciertos, entre los que enumera «la llegada a la presidencia de Felipe Miñambres, la búsqueda de una dirección deportiva preparada y profesional, y por supuesto la continuidad de un míster que conoce al entorno, sabe lidiar con los medios y tenía capacidad para sacar esto delante». Desde la distancia, felicita a todo el tinerfeñismo. Lo mismo que un Oltra que estaba «convencido» de que este ascenso llegaría «tarde o temprano». El valenciano llevó al representativo a Primera y sabe «lo que se siente» en momentos especiales como los que vienen ahora.