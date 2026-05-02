Paz futbolística para un histórico del CD Tenerife en activo

No lo podía dejar así. Cuando se consumó el descenso del Tenerife a Primera Federación el sábado 10 de mayo de 2025, en la víspera de un partido en el Heliodoro ante el Racing de Ferrol, se abrieron numerosas incógnitas en torno al futuro del club y del equipo. Una de ellas, relacionada con Aitor Sanz. ¿Iba a seguir en activo? ¿Se iba a retirar? Tenía contrato hasta junio y, aunque los dirigentes ya habían expresado su deseo de contar con él, era el capitán el que iba a tener la última palabra. De camino a sus 41 años, iba a tener que decidir si colgar así las botas o unirse a la operación retorno del representativo a Segunda División.

La duda se despejó el domingo 15 de junio. Era tarde, ya de noche, cuando el club tinerfeño publicó la noticia en su página web: Aitor Sanz agranda su leyenda junto a ‘su’ CD Tenerife.

«Es el club de mi vida. ¿Qué voy a decir? Me están dando las gracias por seguir formando parte de mi familia deportiva, pero las tendría que dar yo por el privilegio de vestir esta camiseta y jugar en un estadio tan fantástico una campaña más», comentó luego el futbolista, que tuvo claro que «habría sido muy duro» retirarse con la «sensación de fracaso» de haber bajado con el Tenerife a Primera Federación.

Sanz no es el único jugador que ha podido tomarse la revancha. También vivieron esa mala experiencia desde dentro Enric Gallego, José León, David Rodríguez, César Álvarez, Maikel Mesa, Anthony Landázuri y, a medio camino entre el filial y el primer equipo, Dani Fernández, Alassan, Fran Sabina...

Aitor ya había rozado dos ascensos, ambos a Primera División. Es el único integrante de la plantilla blanquiazul que queda de la dolorosa derrota del Tenerife en la final de la promoción para subir a la máxima categoría que disputó el conjunto entrenado en ese entonces por José Luis Martí en Getafe, aquella que se puso de cara con un 1-0 en el Heliodoro (gol de Jorge Sáenz, ahora en el Leganés) y que se decantó para los madrileños en el Coliseum el 24 de junio de 2017 con un 3-1. Sanz, titular en los dos encuentros, se propuso intentarlo una vez más.

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Y tuvo esa segunda ocasión en 2022, siendo también fijo en las alineaciones, esta vez con Luis Miguel Ramis como jefe. Otra final de un playoff, la ida en Montilivi (0-0) y la vuelta en el Heliodoro (1-3) el 19 de junio. Una decepción que marcó un declive que terminó arrastrando al Tenerife a Primera RFEF dos años más tarde. Aitor lo sufrió. Pero este regreso a Segunda, con protagonismo para él, le proporciona cierta paz deportiva. Y ahora, la misma pregunta de cada año. ¿Seguirá Aitor un curso más?