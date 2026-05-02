Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife: "Tendremos que hacer fichajes de nivel para la categoría"

¿Cuánto de orgullosos por el trabajo realizado desde la dirección deportiva?

Creo que todo el club ha estado a la altura de las circunstancias. Desde el consejo de administración a los jugadores, por supuesto también el cuadro técnico que ha hecho un trabajo extraordinario. Nos salió todo muy bien desde el principio. Pienso que los futbolistas han demostrado que desde el minuto uno sabían bien lo que tocaba este año. Asumieron la responsabilidad y nos han llevado adonde queríamos: al fútbol profesional, de vuelta a Segunda División, firmando un curso espectacular y unos resultados sobresalientes. Le doy mucho mérito porque era muy difícil hacer lo que se ha hecho.

¿A quién se lo dedica?

A la gente. La afición nunca ha dejado sola a este club, ha estado siempre con su CD Tenerife. Para la Isla, es un alegrón. Creo que Tenerife se lo merecía y así lo he percibido desde el primer momento que llegamos aquí.

¿Qué sintieron el sábado en el que momento en que se consumó el ascenso de forma matemática?

Alivio, sobre todo sentimos alivio cuando se produjo la derrota del Celta Fortuna. Y luego disfrutamos mucho el partido, sobre todo con la afición. El estadio se puso espectacular, como nunca antes lo había visto.

¿Había vivido en alguna ocasión un partido así, tan intrascendente como festivo?

No, en absoluto. De hecho le dije a los jugadores que tocaba disfrutar. El fútbol es un juego maravilloso y les pedí que lo disfrutasen. Más que nunca.

Y para su currículum, otro logro importante que supongo tiene el doble de valor porque lo han conseguido de esta manera, y además al primer intento.

Este es mi quinto ascenso, así es, pero como este ninguno. Ha sido el más especial.

¿Por qué?

Por la magnitud de vivirlo con la afición, en casa, con esta ventaja y con estos futbolistas. Ha sido una experiencia maravillosa y ahora evidentemente toca disfrutar del trabajo bien hecho, pero sin dejar de mirar al futuro más inmediato y a lo que vendrá después.

¿Prefería que el ascenso fuera en el Heliodoro?

El otro día leí que hacía mucho tiempo que no se producía un ascenso en casa, como 40 años o por ahí. Creo que por eso la gente lo ha disfrutado tanto. Además, con un altísimo índice de identificación con el trabajo realizado por parte de todos los estamentos.

¿Cómo calificaría la temporada?

Durante la temporada ha habido momentos complicados. Pero dentro de la dificultad que entrañaba la categoría , con la presión de tener que ascender sí o sí, pienso que hemos salvado muy bien las adversidades y vicisitudes del camino. Dentro de lo que cabe... es que le doy un sobresaliente a todo. No ha habido excesivo sufrimiento, ni momentos de crisis. Todo ha ido mucho mejor de lo que podíamos haber imaginado.

¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuándo tuvo Manu Guill la certeza de que este proyecto acabaría en buen puerto?

Creo que hay un punto de inflexión con el empate en Balaídos con el que era nuestro gran competidor. Salir con una ventaja importante de ese partido fue una bombona de oxígeno para la plantilla, que se quitó la presión de encima. Pero el resultado definitivo, la confirmación vino con el resultado del otro día en Ponferrada. Eso sí fue el partido del ascenso.

¿Quieren que continúe Aitor Sanz?

Esa pregunta es fácil de responder. De hecho, creo que está respondida. Yo soy de los quse le haría contrato vitalicio a Aitor Sanz. Que siga hasta cuando él quiera.

¿Le ha sorprendido el capitán en la distancia corta?

Para mí, Aitor ha sido un descubrimiento. En esa distancia corta que usted dice he conocido a a una persona y un profesional espectacular. No habíamos coincidido nunca. Cuando llegas a un sitio nuevo a lo mejor caes en la tentación de querer meter a gente nueva, o traer savia nueva para determinadas demarcaciones. Pero cuando conoces a Aitor Sanz, cuando tratas con él y le ves rendir, entonces es cuando te das cuenta de los motivos por los que lleva aquí tantos años y con tan buen comportamiento.

¿Qué fichaje fue el más difícil? O, mejor dicho, ¿de cuál se siente más orgulloso?

Todos, me quedo con todos porque al final este es un éxito colectivo. Pero yo soy un enamorado de Nacho Gil. A lo mejor está feo que yo lo diga, pero si tuviera que elegir solo a un futbolista, quizá me quedaría con ese.

¿Y ahora?

Ahora toca difsrutar. Lo hice en el Heliodoro el sábado con parte mi familia, que fue a ver el partido. Con mi suegro y mi hija, que estuvieron en el campo. Mi mujer tuvo un pequeño accidente días atrás y no pudo venir, pero ha disfrutado igualmente. Me habían hablado mucho de ir al Cabildo y de ir a celebrar con la afición, y también eso me lo llevo a la mochila.

Un año después de haber firmado por el Tenerife, ¿qué opinión le merece la cantera del club?

La cantera es y debe ser el pilar fundamental de este club. El çmodelo deportivo tiene que basarse en una mezcla de los mejores canteranos con jugadores de fuera de mucho nivel. Me gustan muchos jugadores de la cantera, quizás y por darle solo un nombre, el más vistoso sea Dani Fernández, pero hay muchos con nivel.

¿Cuál debe ser el mensaje de la institución desde la parcela deportiva con vistas a la próxima temporada?

Debe ser un mensaje de ilusión, pero también de prudencia. El objetivo debe ser consolidarnos en la categoría, que no será fácil, poder recuperarnos económicamente de lo que viene de atrás y que limitará mucho el límite salarial, y empezar a sentar las bases de un equipo que en medio plazo pueda aspirar a más cosas.

Y a Manu Guill y a su número dos, Hugo Rico, ¿les gustaría seguir muchos años más en el CD Tenerife?

Sí que me gustaría seguir más tiempo porque estoy muy contento en Tenerife y con las personas con las que trabajo. Además, veo un proyecto bonito para poder crecer. Todo lo que me dijo Rayco se está cumpliendo y me gustaría ayudarle a devolver a la gente de la Isla al sitio que que se merece.

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¿Pronto para anunciarnos si habrá muchos o pocos fichajes para el proyecto 2026/27?

Es pronto, pero estoy tranquilo porque tenemos una base muy buena y a partir de ahí, habrá que mejorar el equipo con los jugadores que vengan con fuerza de la cantera y completar con fichajes de mucho nivel para la categoría.