José Juan Gutiérrez, el hombre de todos los ascensos del CD Tenerife

Leyenda blanquiazul con todas las letras, su caso es único. José Juan Gutiérrez Déniz (Santa Cruz de Tenerife, 1941) ha asistido en primera persona a todos los ascensos del representativo, incluso a la decisiva promoción de Riazor que dio paso a los años más gloriosos de la historia blanquiazul. Para él, el Tenerife «lo es todo». Ha sido futbolista, leyenda, protagonista de un traspaso imprescindible (a la UD Las Palmas), delegado del primer equipo, comentarista radiofónico y, algo que muchos no recuerdan, el hombre que se sentó a la mesa junto al legendario Fernando Redondo el día de su presentación oficial con el Tenerife.

Esta temporada, el perfil de Gutiérrez ha sido otro bien distinto al de cursos pretéritos. Ataviado con su bufanda blanquiazul y con la camiseta del representativo, José Juan se ha empapado de «tinerfeñismo de verdad» en todos los viajes que ha hecho con el equipo. Allí donde jugara el equipo de Cervera, ahí estaba él. No en el palco, aunque muchas veces fuese invitado por los dirigentes del club, sino en la grada. «Como un birria más», presume.

Cuenta el exfutbolista que se lo ha pasado «mejor que nunca» porque, ahora sí, la institución «desprende verdad y sentimiento». Muy agradecido a Rayco García y Ayoze García por el «vuelco» que le han dado al Tenerife, asegura que este tránsito por el fútbol de barro ha servido para reforzar los lazos con la afición, construir un proyecto nuevo y ver en acción a muchos jugadores que le «encantan». Como canterano que fue, el exdelantero habla maravillas de los hombres salidos de la base. «Disfruto mucho con César, con Dani… Me encanta también Maikel Mesa y estoy encantado con que uno de los nuestros haya sido capitán y haya llevado nuestro brazalete», dice orgulloso sobre el papel relevante de David Rodríguez.

El ilustre exblanquiazul ha sido partícipe de todos los momentos importantes del Tenerife a lo largo de sus 103 años de historia. No en vano, fue protagonista con letras mayúsculas del primer aterrizaje del representativo en la categoría de oro del fútbol nacional, en la proeza de Almendralejo.

Luego, estuvo en el Villamarín (1989) como comentarista radiofónico junto a Televisión Española. «Fui invitado por José Manuel Pitti y la forma de agradecérmelo fue regalándome un reloj», reseña. A Butarque (2001) también fue con un medio de comunicación y se ubicó en la cabina junto al locutor Luis Fumero. «Con tan mala suerte de que el narrador se desmayó con el gol de Hugo Morales y tuve que hacerme cargo de la transmisión», dice entre risas.

Gutiérrez, talismán blanquiazul, fue también a Montilivi (2009), en esta última ocasión como aficionado. Ahora, se dispone a vivir los partidos que faltan en esta misma coyuntura «porque en la grada es como mejor y más se disfruta», si bien puntualiza que en esta ocasión el ascenso «se veía venir». Con todo, aboga por disfrutar. «La fiesta debe ser gigante y ya es que me daba igual si el alirón llegaba en casa, o fuera, aunque uno siempre prefiere que sea en el Heliodoro».

Cuando el Tenerife lo es todo

«Fue el equipo donde debuté como profesional, con la buena suerte de que en mi primera temporada, con Heriberto en el banquillo, ascendimos a Primera. Fue un orgullo porque yo había salido del fútbol regional y me hice importante en el club de mi tierra», explica.

Del primer ascenso, lo recuerda casi todo. Su memoria es prodigiosa. «Y lo que más me llama la atención es que después de tantos años haya aficionados que aún reciten de memoria la alineación: Ñito; Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Zubillaga, Santos, yo de delantero centro, Padrón y Santi. Y no me olvido de Vicedo, un pedazo de jugador que había venido del Español. Y de Domínguez, un extremo izquierdo buenísimo, rápido y habilidoso como pocos».

Talismán blanquiazul, Gutiérrez ha estado siempre cerca del representativo en sus momentos cumbre. También en la histórica promoción de Riazor, con un gol «de esos que no se olvida» –dice en referencia al de Eduardo Ramos, que valió para permanecer en Primera y dar paso a los mejores tiempos de la institución–. Por aquel entonces, las radios y televisiones se lo rifaban, como ilustre que era y es. «Acepté la invitación de Juan Carlos Castañeda, que es para mí uno de mis referentes radiofónicos», indica. «Me encanta la pasión que le pone», subraya.

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Del Tenerife de Cervera, se queda con la fortaleza del grupo humano, con la cohesión y el aplomo del plantel, sobre todo en los momentos difíciles; y sugiere que le encantaría que «un referente del tinerfeñismo» como Aitor Sanz continuara su carrera por un año más. «Llegados aquí, ya con el ansiado ascenso en la mochila, se merece todo lo bueno que le pase», aduce.